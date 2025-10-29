Венс заявив, що після суперечки із Зеленським відносини між США та Україною стали продуктивнішими, - NYP
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що відносини між Сполученими Штатами та Україною стали значно продуктивнішими після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським у лютому цього року.
Про це повідомляє New York Post, передає Цензор.НЕТ.
"Це було шість (вісім, - ред.) місяців тому. Ми почали з чистого аркуша", - сказав Венс в інтерв’ю Pod Force One.
За його словами, нині Вашингтон прагне "мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами", оскільки головною метою є завершення війни. "Я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я теж - з усіма залученими сторонами", - додав він.
Зустріч Венса та Зеленського 28 лютого
Венс визнав, що конфронтація із Зеленським 28 лютого стала "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив". Водночас він підкреслив, що був "розчарований певною грубістю", і нагадав про важливість поваги до "правил дому", коли йдеться про дипломатичні зустрічі.
"Якщо ви плануєте не погоджуватися… ви можете зробити це певним продуктивним способом, або ви можете зробити це непродуктивним способом", - зазначив він.
За словами віцепрезидента, відверте обговорення розбіжностей і спільних інтересів виявилося "досить продуктивним".
Щодо перспектив війни Росії проти України Венс утримався від прогнозів: "Якби ви запитали мене приблизно шість місяців тому, я б сказав: вони ніколи не припинять воювати, це буде як В’єтнам для Росії. 15 років по тому вони все ще воюватимуть. Якби ви запитали мене про це місяць тому, я б вже відповів, що ми досягаємо неймовірного прогресу. Важко робити прогнози, але я дійсно вважаю, що ми досягли точки зменшення вигод для обох сторін".
