США продовжать шлях до миру в Україні, скільки б часу це не зайняло, - Венс

США працюватимуть над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також підтвердив, що питання передачі ракет Tomahawk перебуває на розгляді у Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс на авіабазі Ендрюс.

"Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів - чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим", - заявив Венс.

І хоча терміні поки не відомі, Венс запевнив, що налаштований оптимістично. Щодо отримання Україною отримати ракети Tomahawk, віцепрезидент запевнив, що глава Білого дому "безумовно, почув цей запит" від українців.

"Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk", - зазначив Венс.

Трамп дбає про безпеку США

У відповідь на запитання, що стримує американську адміністрацію від цього кроку, він пояснив: президент Трамп намагається передусім дбати про безпеку Америки.

"Це означає, що нам потрібно мати критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил, для наших власних військ. Отже, саме на цьому зосереджений президент", - додав високопосадовець.

Венс додав, що президент Білого дому намагається сприяти миру, бо вважає, що це в найкращих інтересах США.

"Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз він не прийняв такого рішення щодо Tomahawk", - додав Венс.

