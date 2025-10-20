УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
1 457 21

США продовжать шлях до миру в Україні, скільки б часу це не зайняло, - Венс

Джей Ді Венс заявив, що США працюватимуть над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно

США працюватимуть над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також підтвердив, що питання передачі ракет Tomahawk перебуває на розгляді у Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс на авіабазі Ендрюс.

"Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів - чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим", - заявив Венс.

І хоча терміні поки не відомі, Венс запевнив, що налаштований оптимістично. Щодо отримання Україною отримати ракети Tomahawk, віцепрезидент запевнив, що глава Білого дому "безумовно, почув цей запит" від українців.

"Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk", - зазначив Венс.

Трамп дбає про безпеку США

У відповідь на запитання, що стримує американську адміністрацію від цього кроку, він пояснив: президент Трамп намагається передусім дбати про безпеку Америки.

"Це означає, що нам потрібно мати критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил, для наших власних військ. Отже, саме на цьому зосереджений президент", - додав високопосадовець.

Венс додав, що президент Білого дому  намагається сприяти миру, бо вважає, що це в найкращих інтересах США.

"Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз він не прийняв такого рішення щодо Tomahawk", - додав Венс.

+5
Гарно співає соловейко з підмальованими оченятками. Правда пісня одна і та сама.
20.10.2025 07:07 Відповісти
+2
Зеля тому і сміявся у Вашингтоні, бо чудово розуміє американську клоунаду балабольства. Щоб накидувать тези і гасла, та ніхера не робити. Ні санкцій, ні Томагавків, ні всяких там Фламінго. Або робити протилежне.
20.10.2025 07:30 Відповісти
+2
24 ГОДИНИ!
Плюс ще два тиждня.
Більш позорной влади за теперешню США не мали. І мабутьне будуть мати. Ну, не нам про це казати маючи у себе таке при владі.
20.10.2025 08:01 Відповісти
Кортеж віцепрезидента Венса США потрапив під осколки снаряда під час військових навчань у Каліфорнії
20.10.2025 07:04 Відповісти
Zhalko chto promahnulis ...🤷‍♂️
20.10.2025 08:55 Відповісти
Гарно співає соловейко з підмальованими оченятками. Правда пісня одна і та сама.
20.10.2025 07:07 Відповісти
Вони цими томагавками хочуть ***** змусити піти на поступки? Так не настільки потужний це аргумент. Тим більше, що він вже переконався у тому, шо тампон реально боїться їх передавати.
20.10.2025 07:07 Відповісти
Справа більше не в ракетах, а у самому факті їх передачі. Раз дали - значить сша у справі.
20.10.2025 08:36 Відповісти
Приказка та телячому кацапському наречии стосовно висера Венса : свежо предание, но верится с трудом.
20.10.2025 07:08 Відповісти
Адміністрація США усвідомлює потреби Києва, однак питання про передачу таких озброєнь залишається відкритим, і остаточного рішення Трамп поки не ухвалив, заявив Джей Ді Венс.
20.10.2025 07:09 Відповісти
Венс озвучив позицію Трампа щодо Tomahawk Україні
20.10.2025 07:11 Відповісти
Кажуть, що язик до Києва доведе, але шлях до миру в Україні лежить через зброю.
20.10.2025 07:16 Відповісти
👀Трамп був під прицілом? «Снайперську точку» знайшли біля улюбленого аеропорту президента США у Флориді
20.10.2025 07:20 Відповісти
Хотіли друге вухо відстрілити пердуну старому😁
20.10.2025 07:28 Відповісти
Ізраїль з ХАМАСом вже "помирили". Тупі обмудки.
20.10.2025 07:29 Відповісти
Зеля тому і сміявся у Вашингтоні, бо чудово розуміє американську клоунаду балабольства. Щоб накидувать тези і гасла, та ніхера не робити. Ні санкцій, ні Томагавків, ні всяких там Фламінго. Або робити протилежне.
20.10.2025 07:30 Відповісти
що хоче агресор і терорист
нікого в світі не повинно цікавити
20.10.2025 07:32 Відповісти
трамп тільки говорити добре для України може
а от робить він добре тільки для росії
от його примітивна політика
20.10.2025 07:34 Відповісти
As long as it takes! От що означає: послідовність політики.
20.10.2025 07:37 Відповісти
forever
20.10.2025 07:41 Відповісти
24 ГОДИНИ!
Плюс ще два тиждня.
Більш позорной влади за теперешню США не мали. І мабутьне будуть мати. Ну, не нам про це казати маючи у себе таке при владі.
20.10.2025 08:01 Відповісти
Іншими словами)) Як тільки пуйло отримає що хоче настане мир, а скільки на то потрібно буде часу хто зна... але ми працюємо над його досягненням...
20.10.2025 08:20 Відповісти
Венс знає, що у нього з рампом час - це гроші, грошей у них достатньо, тому поспішпти нікуди. Для Укра'ни час - не лише території, а й людські життя. От людей не так багато і за деякий час вони можуть просто закінчитись. Тому Венс - цинічний м*дак.
20.10.2025 08:27 Відповісти
Довго запрягає дядько Сем. В Другу Світову аж чотири роки Другий Фронт відкривали.
20.10.2025 08:39 Відповісти
 
 