Україні потрібні Tomahawk для змішаного використання з дронами, - Зеленський
Україні потрібні далекобійні американські ракети Tomahawk для змішаного використання з безпілотниками.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що важко працювати по російських військових цілях, використвуючи лише українські безпілотники.
"Нам потрібні далекобійні Tomahawk та подібні. США мають подібні речі. Нам вони потрібні для змішаного використання, такого, як використовує Росія. Зрозуміло, як це працює, тому наші команди працюють над цим",- сказав президент.
Зеленський зазначив, що під час атак по Україні Росія використовує, окрім власних ракет, ще й ракети виробництва КНДР та іранські безпілотники.
"Коли ми говоримо про далекобійну зброю, люди повинні просто зрозуміти, що ми використовуємо тисячі далекобійних безпілотників українського виробництва для військових цілей, але Росія використовує не лише безпілотники іранського виробництва, а й їхнього виробництва. У них є свої безпілотники, але вони також використовують ракети російського виробництва та ракети далекобійної боротьби північнокорейського виробництва", - сказав президент.
Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".
