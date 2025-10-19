УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
2 203 60

Україні потрібні Tomahawk для змішаного використання з дронами, - Зеленський

Зеленський у секретному пункті Плану перемоги просив надати Україні ракети Tomahawk

Україні потрібні далекобійні американські ракети Tomahawk для змішаного використання з безпілотниками. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський  в інтерв’ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що важко працювати по російських військових цілях, використвуючи лише українські безпілотники.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Нам потрібні далекобійні Tomahawk та подібні. США мають подібні речі. Нам вони потрібні для змішаного використання, такого, як використовує Росія. Зрозуміло, як це працює, тому наші команди працюють над цим",- сказав президент.

Зеленський зазначив, що під час атак по Україні Росія використовує, окрім власних ракет, ще й ракети виробництва КНДР та іранські безпілотники.

Читайте також: Зеленський про Tomahawk: Трамп не сказав "ні", але й не сказав "так"

"Коли ми говоримо про далекобійну зброю, люди повинні просто зрозуміти, що ми використовуємо тисячі далекобійних безпілотників українського виробництва для військових цілей, але Росія використовує не лише безпілотники іранського виробництва, а й їхнього виробництва. У них є свої безпілотники, але вони також використовують ракети російського виробництва та ракети далекобійної боротьби північнокорейського виробництва", - сказав президент.

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

Читайте також: Трамп: Ми не можемо віддати Україні всю зброю, яку вона хоче отримати

Автор: 

Зеленський Володимир (25872) Томагавк (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
19.10.2025 19:22 Відповісти
+11
Так у нас же вроде как есть свои собственные "Фламинго", которые гораздо мощнее "Томагавков"? Или все-таки нихрена нет? Может наконец пора реально заняться своим производством ракет, а не клянчить все в США?
показати весь коментар
19.10.2025 19:18 Відповісти
+7
Трампон Такий же Ху##ло як і його ....друг Володя ПТН ПНХ.
показати весь коментар
19.10.2025 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну це вже точно текст на роздратування хйла- читай читай.
показати весь коментар
19.10.2025 19:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4_Cb3x9ekio

Масштаб протестів такого рівня навіть для США вперше! Яскраві кадри ! "ТРАМП -НЕ НАШ КОРОЛЬ"
показати весь коментар
19.10.2025 19:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TAyhmzdYVyg

протести в США
показати весь коментар
19.10.2025 19:11 Відповісти
цитата Зеленського сьогоднишня -Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", - то це про ERAM?
показати весь коментар
19.10.2025 19:44 Відповісти
Трампон Такий же Ху##ло як і його ....друг Володя ПТН ПНХ.
показати весь коментар
19.10.2025 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Fz0pYirgVwg
а це сьогоднішні ексклюзивні свіженькі кадри для надії на краще - сьогодні
показати весь коментар
19.10.2025 19:02 Відповісти
Так ти теж, крім власних Фламіндичів та Паляниць, використовував французькі Скальпи та британські Тінь Бурі, все добре в тебе.
показати весь коментар
19.10.2025 19:02 Відповісти
Не буде нам Томагавків - Трамп не дасть - одна надія на Фламінго
показати весь коментар
19.10.2025 19:05 Відповісти
Не дасть, я давно тут писав.
Але надія наша має бути на живого Бога, а не на людей
показати весь коментар
19.10.2025 20:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BU_Vbbd0EjI

ось чим хйло підкупило Трмапа...
показати весь коментар
19.10.2025 19:08 Відповісти
трампонівський мар
строком 1 тиждень
Я Можно нобелівську премію давати на 1 тиждень???
показати весь коментар
19.10.2025 19:10 Відповісти
Ну казати свої хотелкі американцям надо. То люди прості, не просишь нічого, нічого і не дадуть. Зрозуміло, що Трамп свій план давити Україну не змінив, просто крутить одну й ту саму платівку. Ніяких Тамагавків ні Трамп, ні інший президент нам не дадуть. Бо ми ніхто, унтерменші. Но казати треба, не лайте сильно Бубочку. Нічого свого він все одно робити не буде.
показати весь коментар
19.10.2025 19:10 Відповісти
У Мерца спочатку треба випросити тауруси. У ціх коалійій рішучіх охочих і далі по тексту
показати весь коментар
19.10.2025 19:13 Відповісти
Розавий Вхламінго-о-о-о, дітья заката-а-а.... Хде?
показати весь коментар
19.10.2025 19:16 Відповісти
Блііін! Він мене інтригує!!! А що там з Фламінгами? 😲 Чому при їхніх характеристиках, які у єдиному тєлємарафоні подали, як в рази кращі за характеристики Томагавків Зєлєнскій з таким розпачем вимагає Томагавки???!! 🤔
показати весь коментар
19.10.2025 19:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SCaO0XTIX3s
показати весь коментар
19.10.2025 19:21 Відповісти
Це чудово!!! То що тоді Зєлєнскому ще треба? Йому не вистачає Фламінго???!!?!
показати весь коментар
19.10.2025 19:28 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 19:33 Відповісти
А чому Ви слухаєте майже опозиційного Костенка? 😲 Ви не вірите позитивним блохерам і єдиному тєлємарафону? Навіть сам Зєлєнскій заявляв про масштабування виробництва!
показати весь коментар
19.10.2025 19:39 Відповісти
То вже ж мали https://mezha.media/oboronka/ukrajina-planuye-viroblyati-7-raket-flamingo-shchodnya-304221/ 7 штук на добу клепати.
показати весь коментар
19.10.2025 19:43 Відповісти
Так у нас же вроде как есть свои собственные "Фламинго", которые гораздо мощнее "Томагавков"? Или все-таки нихрена нет? Может наконец пора реально заняться своим производством ракет, а не клянчить все в США?
показати весь коментар
19.10.2025 19:18 Відповісти
Якщо так потрібні ракети, ну то нехай побудують десь у Європі завод.
показати весь коментар
19.10.2025 19:19 Відповісти
Звичайно потрібні Томагавки, без всякого сумніву. Але поки штатами керує цей старий пирдун, маразматик Трампидло, нам Томагавків не бачити, тому що фюрер свинорейху ***** не дозволить своєму бойфренду Трампону продати нам Томагавки.
показати весь коментар
19.10.2025 19:19 Відповісти
А скільки до рудого ідіота нам томагавків дали ? Ковдри від абами в рахунок не беремо (( P.S. Байден мав змогу передати Україні три мільйони снарядів списаних у США за один долар ..... скільки передав ? Здається , що жодної штуки , не те що мільйону.
показати весь коментар
19.10.2025 20:07 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 19:22 Відповісти
Новітні та потужні, але сваряться з дронами, тому нам треба Томагавки.
показати весь коментар
19.10.2025 19:41 Відповісти
таквотаношто....
показати весь коментар
19.10.2025 19:28 Відповісти
рудий ясно сказав - маємо трошки тільки для себе -7302 шт
показати весь коментар
19.10.2025 19:28 Відповісти
виробництво продовжується
показати весь коментар
19.10.2025 19:29 Відповісти
Основні експлуатанти ВМС США Королівські ВМС ВМС Іспанії
показати весь коментар
19.10.2025 19:32 Відповісти
Залікова відповідь, краснов по інструкції
показати весь коментар
19.10.2025 20:39 Відповісти
Для чого нам той американський мотлох,у нас є потужні фламіндічі.
показати весь коментар
19.10.2025 19:34 Відповісти
Нам пи...а! Поки ми московитам НПЗ "знесемо" нам московити по 20 разив усю Нээньку расху....ть!Украина не в той "весовой категории" что б воевать с страной с бесконечными ресурсами. Особенно если раше помогает Китай (главная кузница мира)
показати весь коментар
19.10.2025 19:34 Відповісти
Бункер із потужністю в Україні єсть . Ана пересічних насрати, хай вимерзають.
показати весь коментар
19.10.2025 19:40 Відповісти
Фуфломінги з дронами сваряться. Так і запишемо.
показати весь коментар
19.10.2025 19:40 Відповісти
Де Фламінго, чмо зелене?
показати весь коментар
19.10.2025 19:40 Відповісти
Україна має Нептуни.
То чого їх не робити ?
Тому що Коростильов схематози НЕ пропустіть?

.
показати весь коментар
19.10.2025 19:42 Відповісти
тому наші команди працюють над цим",- сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3580504

"Результат" ішаковської "команди" - на лице, ішака рижий послав н..й.
показати весь коментар
19.10.2025 19:44 Відповісти
А довгий нептун, на 1000 км, а не на 1600 км, як томагавк, хіба не можна використовувати? Їх же можна зробити значно більше, ніж томагавків нам можуть дати, як казали 20-50 штук. З фламінго проблеми мабуть є, якщо не з наявністю, то, я так розумію з помітністю на радарах, бо вони дуже великі і менш швидкі, ніж Нептуни.
показати весь коментар
19.10.2025 19:44 Відповісти
В виготовлені "Нептуна" и "Фламінго" є дуже велика проблема. Цим мають займатись фахівці і досвідчені люди, а не 5-6 дефективних менеджера Зеленського.
показати весь коментар
19.10.2025 19:55 Відповісти
Там основне питання - це фінансування, як я розумію зараз. Навіть з двигуном не повинно бути проблем, бо показували ж аналог мс400, яким вже в Чехії наче роблять. Партнери ж нещодавно дивилися на Нептун, значить і фінансування повинно бути.
показати весь коментар
19.10.2025 20:15 Відповісти
до кінця року хіба сувенірні ракети зроблять (і то є сумнів)
показати весь коментар
19.10.2025 21:11 Відповісти
яке воно пришиблине....
показати весь коментар
19.10.2025 19:45 Відповісти
Мабуть отой Фламінго не підходить. По 50 одиниць на місяць.
показати весь коментар
19.10.2025 19:57 Відповісти
Хвірмочка котра з слів гниди будує ракети Фламінго - зарегилась у 23 році - один з власників був десь у шоу-бізнесі, іншій займався будівництвом меблів, з бетону. На виробництві було 25-30 людей. Ніякого відношення до ракетобудування, розробки взагалі ніхто не мав. Ведучі українськи КБ ніякого відношення до цього не мають. Скіки ж може ота гнида брехати - та хай бреше вирішили 60% українських дебілів - так солодко та смачно від цього стає. Нема літературних слів шоб висловити велику подяку ций мразоті.
показати весь коментар
19.10.2025 20:06 Відповісти
а уяви яка ракета з бетону!! потужна потужність!!
показати весь коментар
19.10.2025 21:13 Відповісти
А фламінги,фламінги?
показати весь коментар
19.10.2025 20:08 Відповісти
А где фломинго, пузатый нептун....ау...
показати весь коментар
19.10.2025 20:12 Відповісти
Володя, ну не дасть Трамп тобі "томагавки"! За визначенням не дасть! І годі навіть мріяти про них! Краще давай команду на масове використання вітчизняних ракет "фламінго", які ти особисто з пафосом презентував усім українцям десь з місяць тому! Тим більше, що їх клепають аж по 30 штук за добу!!!
показати весь коментар
19.10.2025 20:17 Відповісти
Де Фламінго,падло брехливе?
показати весь коментар
19.10.2025 20:18 Відповісти
для того, щоб в Україні були не тільки "томагавки".але й багато іншого озброєння в кріслі президента має бути український президент, а не "квартальний, прорашистсько зелений актор"
показати весь коментар
19.10.2025 20:29 Відповісти
всього 600 км до москви і жодного блекауту, це явна заслуга Зеленського. Пам'ятаєте пригоду з Оманом? Вона ж мала бути таємна)
показати весь коментар
19.10.2025 20:45 Відповісти
Ну, що Боба-Голобородько?!
Отримав облизня від рижого кремлівського блазня з глибокою деменціяю!?!
Боба, боба, п**дити тебе нікому! Може б розуму через п'яту точку влили, раз звичайним способом у свій час його не здобув, довбинь популістський, буанапарті недолугий!
показати весь коментар
19.10.2025 20:33 Відповісти
А що заважало Потужному за 6,5 років створити свої і балістичні і крилаті ракети? Мабуть міндічі і шмарафон? Чомусь той ''барига'' за 5 років без допомоги Заходу, при санкціях Заходу створив і ''Нептун'' і ''Вільхи'' і ''Сапсан- Грім 2'' і інші ракети.
показати весь коментар
19.10.2025 20:49 Відповісти
А у журналястів клепки в голові не хватає,спитати у найвеличнішого про фламінго?
показати весь коментар
19.10.2025 20:49 Відповісти
Та в нього рожева фарба закінчилась!
показати весь коментар
19.10.2025 20:59 Відповісти
 
 