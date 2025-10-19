РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
2 691 71

Украине нужны Tomahawk для смешанного использования с дронами, - Зеленский

Зеленский в секретном пункте Плана победы просил предоставить Украине ракеты Tomahawk

Украине нужны дальнобойные американские ракеты Tomahawk для смешанного использования с беспилотниками.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что трудно работать по российским военным целям, используя только украинские беспилотники.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Нам нужны дальнобойные Tomahawk и подобные. США имеют такие вещи. Нам они нужны для смешанного использования, такого, как использует Россия. Понятно, как это работает, поэтому наши команды работают над этим",- сказал президент.

Зеленский отметил, что во время атак по Украине Россия использует, кроме собственных ракет, еще и ракеты производства КНДР и иранские беспилотники.

Читайте также: Зеленский о Tomahawk: Трамп не сказал "нет", но и не сказал "да"

"Когда мы говорим о дальнобойном оружии, люди должны просто понять, что мы используем тысячи дальнобойных беспилотников украинского производства для военных целей, но Россия использует не только беспилотники иранского производства, но и их производства. У них есть свои беспилотники, но они также используют ракеты российского производства и ракеты дальнобойной борьбы северокорейского производства", - сказал президент.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" относительно возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

Читайте также: Трамп: Мы не можем отдать Украине все оружие, которое она хочет получить

Автор: 

Зеленский Владимир (22310) Томагавк (48)
Топ комментарии
+17
19.10.2025 19:22 Ответить
19.10.2025 19:22 Ответить
+13
Так у нас же вроде как есть свои собственные "Фламинго", которые гораздо мощнее "Томагавков"? Или все-таки нихрена нет? Может наконец пора реально заняться своим производством ракет, а не клянчить все в США?
19.10.2025 19:18 Ответить
19.10.2025 19:18 Ответить
+11
Блііін! Він мене інтригує!!! А що там з Фламінгами? 😲 Чому при їхніх характеристиках, які у єдиному тєлємарафоні подали, як в рази кращі за характеристики Томагавків Зєлєнскій з таким розпачем вимагає Томагавки???!! 🤔
19.10.2025 19:17 Ответить
19.10.2025 19:17 Ответить
Ну це вже точно текст на роздратування хйла- читай читай.
19.10.2025 19:01 Ответить
19.10.2025 19:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4_Cb3x9ekio

Масштаб протестів такого рівня навіть для США вперше! Яскраві кадри ! "ТРАМП -НЕ НАШ КОРОЛЬ"
19.10.2025 19:06 Ответить
19.10.2025 19:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TAyhmzdYVyg

протести в США
19.10.2025 19:11 Ответить
19.10.2025 19:11 Ответить
цитата Зеленського сьогоднишня -Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", - то це про ERAM?
19.10.2025 19:44 Ответить
19.10.2025 19:44 Ответить
Ракети «міндіч», готує особисто баканов з резніковим і гончарук з дубілєтом???!!
19.10.2025 22:21 Ответить
19.10.2025 22:21 Ответить
Трампон Такий же Ху##ло як і його ....друг Володя ПТН ПНХ.
19.10.2025 19:02 Ответить
19.10.2025 19:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Fz0pYirgVwg
а це сьогоднішні ексклюзивні свіженькі кадри для надії на краще - сьогодні
19.10.2025 19:02 Ответить
19.10.2025 19:02 Ответить
Так ти теж, крім власних Фламіндичів та Паляниць, використовував французькі Скальпи та британські Тінь Бурі, все добре в тебе.
19.10.2025 19:02 Ответить
19.10.2025 19:02 Ответить
Не буде нам Томагавків - Трамп не дасть - одна надія на Фламінго
19.10.2025 19:05 Ответить
19.10.2025 19:05 Ответить
Не дасть, я давно тут писав.
Але надія наша має бути на живого Бога, а не на людей
19.10.2025 20:36 Ответить
19.10.2025 20:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BU_Vbbd0EjI

ось чим хйло підкупило Трмапа...
19.10.2025 19:08 Ответить
19.10.2025 19:08 Ответить
трампонівський мар
строком 1 тиждень
Я Можно нобелівську премію давати на 1 тиждень???
19.10.2025 19:10 Ответить
19.10.2025 19:10 Ответить
Ну казати свої хотелкі американцям надо. То люди прості, не просишь нічого, нічого і не дадуть. Зрозуміло, що Трамп свій план давити Україну не змінив, просто крутить одну й ту саму платівку. Ніяких Тамагавків ні Трамп, ні інший президент нам не дадуть. Бо ми ніхто, унтерменші. Но казати треба, не лайте сильно Бубочку. Нічого свого він все одно робити не буде.
19.10.2025 19:10 Ответить
19.10.2025 19:10 Ответить
У Мерца спочатку треба випросити тауруси. У ціх коалійій рішучіх охочих і далі по тексту
19.10.2025 19:13 Ответить
19.10.2025 19:13 Ответить
А можливо краще вимагати від свого Верховного, щоб профінансував виробництво своїх ракет, в не просити по всьому світу? Де там ''Фламінго'', чи знову як завжди збрехав?
19.10.2025 22:35 Ответить
19.10.2025 22:35 Ответить
..Фламінго з Дністровського лиману полетіли у теплі края..так і не дізнавшись...що вони РАКЕТИ!!!
19.10.2025 22:42 Ответить
19.10.2025 22:42 Ответить
Розавий Вхламінго-о-о-о, дітья заката-а-а.... Хде?
19.10.2025 19:16 Ответить
19.10.2025 19:16 Ответить
Блііін! Він мене інтригує!!! А що там з Фламінгами? 😲 Чому при їхніх характеристиках, які у єдиному тєлємарафоні подали, як в рази кращі за характеристики Томагавків Зєлєнскій з таким розпачем вимагає Томагавки???!! 🤔
19.10.2025 19:17 Ответить
19.10.2025 19:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SCaO0XTIX3s
19.10.2025 19:21 Ответить
19.10.2025 19:21 Ответить
Це чудово!!! То що тоді Зєлєнскому ще треба? Йому не вистачає Фламінго???!!?!
19.10.2025 19:28 Ответить
19.10.2025 19:28 Ответить
19.10.2025 19:33 Ответить
19.10.2025 19:33 Ответить
А чому Ви слухаєте майже опозиційного Костенка? 😲 Ви не вірите позитивним блохерам і єдиному тєлємарафону? Навіть сам Зєлєнскій заявляв про масштабування виробництва!
19.10.2025 19:39 Ответить
19.10.2025 19:39 Ответить
То вже ж мали https://mezha.media/oboronka/ukrajina-planuye-viroblyati-7-raket-flamingo-shchodnya-304221/ 7 штук на добу клепати.
19.10.2025 19:43 Ответить
19.10.2025 19:43 Ответить
У слові пуск одна літера зайва....
19.10.2025 22:45 Ответить
19.10.2025 22:45 Ответить
Так у нас же вроде как есть свои собственные "Фламинго", которые гораздо мощнее "Томагавков"? Или все-таки нихрена нет? Может наконец пора реально заняться своим производством ракет, а не клянчить все в США?
19.10.2025 19:18 Ответить
19.10.2025 19:18 Ответить
Якщо так потрібні ракети, ну то нехай побудують десь у Європі завод.
19.10.2025 19:19 Ответить
19.10.2025 19:19 Ответить
Звичайно потрібні Томагавки, без всякого сумніву. Але поки штатами керує цей старий пирдун, маразматик Трампидло, нам Томагавків не бачити, тому що фюрер свинорейху ***** не дозволить своєму бойфренду Трампону продати нам Томагавки.
19.10.2025 19:19 Ответить
19.10.2025 19:19 Ответить
А скільки до рудого ідіота нам томагавків дали ? Ковдри від абами в рахунок не беремо (( P.S. Байден мав змогу передати Україні три мільйони снарядів списаних у США за один долар ..... скільки передав ? Здається , що жодної штуки , не те що мільйону.
19.10.2025 20:07 Ответить
19.10.2025 20:07 Ответить
19.10.2025 19:22 Ответить
19.10.2025 19:22 Ответить
Новітні та потужні, але сваряться з дронами, тому нам треба Томагавки.
19.10.2025 19:41 Ответить
19.10.2025 19:41 Ответить
таквотаношто....
19.10.2025 19:28 Ответить
19.10.2025 19:28 Ответить
рудий ясно сказав - маємо трошки тільки для себе -7302 шт
19.10.2025 19:28 Ответить
19.10.2025 19:28 Ответить
виробництво продовжується
19.10.2025 19:29 Ответить
19.10.2025 19:29 Ответить
Основні експлуатанти ВМС США Королівські ВМС ВМС Іспанії
19.10.2025 19:32 Ответить
19.10.2025 19:32 Ответить
Залікова відповідь, краснов по інструкції
19.10.2025 20:39 Ответить
19.10.2025 20:39 Ответить
Для чого нам той американський мотлох,у нас є потужні фламіндічі.
19.10.2025 19:34 Ответить
19.10.2025 19:34 Ответить
Нам пи...а! Поки ми московитам НПЗ "знесемо" нам московити по 20 разив усю Нээньку расху....ть!Украина не в той "весовой категории" что б воевать с страной с бесконечными ресурсами. Особенно если раше помогает Китай (главная кузница мира)
19.10.2025 19:34 Ответить
19.10.2025 19:34 Ответить
Бункер із потужністю в Україні єсть . Ана пересічних насрати, хай вимерзають.
19.10.2025 19:40 Ответить
19.10.2025 19:40 Ответить
Фуфломінги з дронами сваряться. Так і запишемо.
19.10.2025 19:40 Ответить
19.10.2025 19:40 Ответить
Де Фламінго, чмо зелене?
19.10.2025 19:40 Ответить
19.10.2025 19:40 Ответить
Україна має Нептуни.
То чого їх не робити ?
Тому що Коростильов схематози НЕ пропустіть?

.
19.10.2025 19:42 Ответить
19.10.2025 19:42 Ответить
тому наші команди працюють над цим",- сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3580504

"Результат" ішаковської "команди" - на лице, ішака рижий послав н..й.
19.10.2025 19:44 Ответить
19.10.2025 19:44 Ответить
А довгий нептун, на 1000 км, а не на 1600 км, як томагавк, хіба не можна використовувати? Їх же можна зробити значно більше, ніж томагавків нам можуть дати, як казали 20-50 штук. З фламінго проблеми мабуть є, якщо не з наявністю, то, я так розумію з помітністю на радарах, бо вони дуже великі і менш швидкі, ніж Нептуни.
19.10.2025 19:44 Ответить
19.10.2025 19:44 Ответить
В виготовлені "Нептуна" и "Фламінго" є дуже велика проблема. Цим мають займатись фахівці і досвідчені люди, а не 5-6 дефективних менеджера Зеленського.
19.10.2025 19:55 Ответить
19.10.2025 19:55 Ответить
Там основне питання - це фінансування, як я розумію зараз. Навіть з двигуном не повинно бути проблем, бо показували ж аналог мс400, яким вже в Чехії наче роблять. Партнери ж нещодавно дивилися на Нептун, значить і фінансування повинно бути.
19.10.2025 20:15 Ответить
19.10.2025 20:15 Ответить
до кінця року хіба сувенірні ракети зроблять (і то є сумнів)
19.10.2025 21:11 Ответить
19.10.2025 21:11 Ответить
яке воно пришиблине....
19.10.2025 19:45 Ответить
19.10.2025 19:45 Ответить
Мабуть отой Фламінго не підходить. По 50 одиниць на місяць.
19.10.2025 19:57 Ответить
19.10.2025 19:57 Ответить
Хвірмочка котра з слів гниди будує ракети Фламінго - зарегилась у 23 році - один з власників був десь у шоу-бізнесі, іншій займався будівництвом меблів, з бетону. На виробництві було 25-30 людей. Ніякого відношення до ракетобудування, розробки взагалі ніхто не мав. Ведучі українськи КБ ніякого відношення до цього не мають. Скіки ж може ота гнида брехати - та хай бреше вирішили 60% українських дебілів - так солодко та смачно від цього стає. Нема літературних слів шоб висловити велику подяку ций мразоті.
19.10.2025 20:06 Ответить
19.10.2025 20:06 Ответить
а уяви яка ракета з бетону!! потужна потужність!!
19.10.2025 21:13 Ответить
19.10.2025 21:13 Ответить
А фламінги,фламінги?
19.10.2025 20:08 Ответить
19.10.2025 20:08 Ответить
кря-кря-кря....

.
19.10.2025 21:18 Ответить
19.10.2025 21:18 Ответить
А где фломинго, пузатый нептун....ау...
19.10.2025 20:12 Ответить
19.10.2025 20:12 Ответить
з Нептунами всьо чьотко - Коростильов зробить, а вот фламінги полетіли в теплі краї, на зимівлю

.
19.10.2025 21:19 Ответить
19.10.2025 21:19 Ответить
Володя, ну не дасть Трамп тобі "томагавки"! За визначенням не дасть! І годі навіть мріяти про них! Краще давай команду на масове використання вітчизняних ракет "фламінго", які ти особисто з пафосом презентував усім українцям десь з місяць тому! Тим більше, що їх клепають аж по 30 штук за добу!!!
19.10.2025 20:17 Ответить
19.10.2025 20:17 Ответить
Де Фламінго,падло брехливе?
19.10.2025 20:18 Ответить
19.10.2025 20:18 Ответить
для того, щоб в Україні були не тільки "томагавки".але й багато іншого озброєння в кріслі президента має бути український президент, а не "квартальний, прорашистсько зелений актор"
19.10.2025 20:29 Ответить
19.10.2025 20:29 Ответить
всього 600 км до москви і жодного блекауту, це явна заслуга Зеленського. Пам'ятаєте пригоду з Оманом? Вона ж мала бути таємна)
19.10.2025 20:45 Ответить
19.10.2025 20:45 Ответить
Ну, що Боба-Голобородько?!
Отримав облизня від рижого кремлівського блазня з глибокою деменціяю!?!
Боба, боба, п**дити тебе нікому! Може б розуму через п'яту точку влили, раз звичайним способом у свій час його не здобув, довбинь популістський, буанапарті недолугий!
19.10.2025 20:33 Ответить
19.10.2025 20:33 Ответить
А що заважало Потужному за 6,5 років створити свої і балістичні і крилаті ракети? Мабуть міндічі і шмарафон? Чомусь той ''барига'' за 5 років без допомоги Заходу, при санкціях Заходу створив і ''Нептун'' і ''Вільхи'' і ''Сапсан- Грім 2'' і інші ракети.
19.10.2025 20:49 Ответить
19.10.2025 20:49 Ответить
А у журналястів клепки в голові не хватає,спитати у найвеличнішого про фламінго?
19.10.2025 20:49 Ответить
19.10.2025 20:49 Ответить
Та в нього рожева фарба закінчилась!
19.10.2025 20:59 Ответить
19.10.2025 20:59 Ответить
Ну да, ну да. Фламінго дрону не товариш і їм западло разом літати?
19.10.2025 21:13 Ответить
19.10.2025 21:13 Ответить
19.10.2025 21:18 Ответить
19.10.2025 21:18 Ответить
Треба було менше ляпати зеленим язиком про фламінги
19.10.2025 21:32 Ответить
19.10.2025 21:32 Ответить
Це у Вави на сьомий рік президентства весь план , чи є ще запасний.Піймати розмовляючу рибу чи знайти глечика з джином і загадати їм щоб Трамп дав томагавки.
19.10.2025 21:57 Ответить
19.10.2025 21:57 Ответить
Томагавки с заліза, пластику та вибухівки.
А Фламінго з лайна, брехні та вигадок.
Тому Фламінго ніколи не замінять Томагавки!
19.10.2025 22:31 Ответить
19.10.2025 22:31 Ответить
 
 