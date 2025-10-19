Украине нужны Tomahawk для смешанного использования с дронами, - Зеленский
Украине нужны дальнобойные американские ракеты Tomahawk для смешанного использования с беспилотниками.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что трудно работать по российским военным целям, используя только украинские беспилотники.
"Нам нужны дальнобойные Tomahawk и подобные. США имеют такие вещи. Нам они нужны для смешанного использования, такого, как использует Россия. Понятно, как это работает, поэтому наши команды работают над этим",- сказал президент.
Зеленский отметил, что во время атак по Украине Россия использует, кроме собственных ракет, еще и ракеты производства КНДР и иранские беспилотники.
"Когда мы говорим о дальнобойном оружии, люди должны просто понять, что мы используем тысячи дальнобойных беспилотников украинского производства для военных целей, но Россия использует не только беспилотники иранского производства, но и их производства. У них есть свои беспилотники, но они также используют ракеты российского производства и ракеты дальнобойной борьбы северокорейского производства", - сказал президент.
Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" относительно возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Масштаб протестів такого рівня навіть для США вперше! Яскраві кадри ! "ТРАМП -НЕ НАШ КОРОЛЬ"
протести в США
а це сьогоднішні ексклюзивні свіженькі кадри для надії на краще - сьогодні
Але надія наша має бути на живого Бога, а не на людей
ось чим хйло підкупило Трмапа...
строком 1 тиждень
Я Можно нобелівську премію давати на 1 тиждень???
То чого їх не робити ?
Тому що Коростильов схематози НЕ пропустіть?
.
"Результат" ішаковської "команди" - на лице, ішака рижий послав н..й.
.
.
Отримав облизня від рижого кремлівського блазня з глибокою деменціяю!?!
Боба, боба, п**дити тебе нікому! Може б розуму через п'яту точку влили, раз звичайним способом у свій час його не здобув, довбинь популістський, буанапарті недолугий!
А Фламінго з лайна, брехні та вигадок.
Тому Фламінго ніколи не замінять Томагавки!