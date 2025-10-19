Украине нужны Tomahawk для смешанного использования с дронами, - Зеленский

Украине нужны дальнобойные американские ракеты Tomahawk для смешанного использования с беспилотниками.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что трудно работать по российским военным целям, используя только украинские беспилотники.

"Нам нужны дальнобойные Tomahawk и подобные. США имеют такие вещи. Нам они нужны для смешанного использования, такого, как использует Россия. Понятно, как это работает, поэтому наши команды работают над этим",- сказал президент.

Зеленский отметил, что во время атак по Украине Россия использует, кроме собственных ракет, еще и ракеты производства КНДР и иранские беспилотники.

"Когда мы говорим о дальнобойном оружии, люди должны просто понять, что мы используем тысячи дальнобойных беспилотников украинского производства для военных целей, но Россия использует не только беспилотники иранского производства, но и их производства. У них есть свои беспилотники, но они также используют ракеты российского производства и ракеты дальнобойной борьбы северокорейского производства", - сказал президент.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" относительно возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

