Трамп: Мы не можем отдать Украине все оружие, которое она хочет получить
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.
Об этом он сказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Понимаете, мы не можем отдать все наше вооружение Украине. Мы просто не можем это сделать. Я был очень добр к президенту Зеленскому и Украине, но мы не можем отдавать все, потому что нам самим будет недостаточно. Я не хочу это делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", - сказал Трамп.
Кроме этого, глава Белого дома сказал, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk, которые Украина просит для ударов вглубь территории РФ.
Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".
А в трампа просто стареча деменція!
28 августа (Рейтер) - США Государственный департамент одобрил потенциальную продажу крылатых ракет воздушного и сопутствующего оборудования Украине примерно за 825 миллионов долларов, заявил Пентагон в четверг.
Потенциальная продажа 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) включает в себя комплекты GPS-наведения и средства радиоэлектронной борьбы для оружия, которые, по словам одного из производителей, имеют дальность "несесот" миль.
А Трамп натякає в цій новині про "не можемо дати ВСЮ зброю"- ну виключаємо томагавки ііііі....
То може ERAM- теж вже включили ?
Ну так, йди на куй.
Потім вчать нас боротись з корупцією.