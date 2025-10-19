РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12257 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США
2 536 45

Трамп: Мы не можем отдать Украине все оружие, которое она хочет получить

Президент США Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.

Об этом он сказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Понимаете, мы не можем отдать все наше вооружение Украине. Мы просто не можем это сделать. Я был очень добр к президенту Зеленскому и Украине, но мы не можем отдавать все, потому что нам самим будет недостаточно. Я не хочу это делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", - сказал Трамп.

Кроме этого, глава Белого дома сказал, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk, которые Украина просит для ударов вглубь территории РФ.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

Читайте также: Украина предложит США соглашения относительно систем ПВО, а также HIMARS и ATACMS, - Зеленский

Автор: 

оружие (10496) США (28102) Трамп Дональд (6878)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Так нафіга ж ти стільки часу голову морочив з томагавками???
показать весь комментарий
19.10.2025 18:02 Ответить
+9
показать весь комментарий
19.10.2025 18:03 Ответить
+8
та пішов ти нах...🤠 амеріканська свиня годована !!!...
показать весь комментарий
19.10.2025 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так нафіга ж ти стільки часу голову морочив з томагавками???
показать весь комментарий
19.10.2025 18:02 Ответить
Це і про трампа, і про зеленського! Бо зеленський часто видає бажане за дійсне, тобто бреше!
А в трампа просто стареча деменція!
показать весь комментарий
19.10.2025 18:20 Ответить
А хіба тільки він? Томагавки просто чергова інформаційна бульбашка для шантажу *****. А ***** плювати. І шоу закінчилося.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:20 Ответить
Трамп, якого ж ти хрена влазив у цю історію з Україною, коли з тебе користі, як з козла молока?
показать весь комментарий
19.10.2025 18:55 Ответить
А якщо за гроші? big beautiful money. Дрібними трампкоінами в валізах.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:02 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 18:14 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 18:03 Ответить
та пішов ти нах...🤠 амеріканська свиня годована !!!...
показать весь комментарий
19.10.2025 18:03 Ответить
Дюрок - американська порода свиней, виведена в США шляхом схрещування гвінейських кнурів з червоними свинями.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:52 Ответить
Дайте, але не все, а трошки, 50 Томагавкiв буде достатньо
показать весь комментарий
19.10.2025 18:03 Ответить
а що там з контрактом на початок жовтня на ERAMси? Вони вже працюють? покрашені в колір фламінго?
показать весь комментарий
19.10.2025 18:10 Ответить
цитата з REUTERS за 28 серпня
28 августа (Рейтер) - США Государственный департамент одобрил потенциальную продажу крылатых ракет воздушного и сопутствующего оборудования Украине примерно за 825 миллионов долларов, заявил Пентагон в четверг.
Потенциальная продажа 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) включает в себя комплекты GPS-наведения и средства радиоэлектронной борьбы для оружия, которые, по словам одного из производителей, имеют дальность "несесот" миль.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:15 Ответить
Зеленський заслухав доповіді військових: Готуємо певні кроки на фронті, є успіхи щодо далекобійностіДжерело: https://censor.net/ua/
показать весь комментарий
19.10.2025 18:19 Ответить
Працюємо з партнерами над розширенням програми PURL. Вже фіналізуємо одну з угод, - ЗеленськийДжерело: https://censor.net/ua/n3580494

А Трамп натякає в цій новині про "не можемо дати ВСЮ зброю"- ну виключаємо томагавки ііііі....
показать весь комментарий
19.10.2025 18:21 Ответить
PURL: перший пакет допомоги міститиме ракети Patriot і HIMARS- новина від самого зЄ за 21 вересня...
То може ERAM- теж вже включили ?
показать весь комментарий
19.10.2025 18:26 Ответить
Translator

Ну так, йди на куй.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:04 Ответить
Тампон- Паперовий тигр. Америка слаба як і її президент.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:07 Ответить
Нема зброї- немає копалин. Потрібно розірвати угоду про корисні копалини яка була підписана в обмін на гарантії безпеки. Хоча якщо розібратись то ця угода не легітимна. Віддамо копалини тому хто дасть нам зброю
показать весь комментарий
19.10.2025 18:12 Ответить
******, як завжди!!! Про що ще говорити???!!!
показать весь комментарий
19.10.2025 18:07 Ответить
Старший /путлєр/ сказав не давати
показать весь комментарий
19.10.2025 18:10 Ответить
То шеф у якого є відео як трампон приймає ''зАлАтой дождь'' від мАЦковських шльондр
показать весь комментарий
19.10.2025 18:15 Ответить
Там мабуть є й файли з епштейновської дачі.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:18 Ответить
Щоб не дати зброї не міг… що скаже абщєственнасть… Тому викручувавсь. Обіцяв пуйлу не дати. Нада сполнять!
показать весь комментарий
19.10.2025 18:11 Ответить
з лютого 2025р трамп нічого з санкцій не запровадив проти росії, а Україні не дав жодної військової допомоги, зате принижує та тисне завжди. От і думайте на чийому він боці і чий він агент, щей його мінйон-гексет нап'яли краватку російського прапору.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:12 Ответить
Нам всю і не треба, вистачить і половини.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:12 Ответить
Яке ще "все наше озброєння"? Хто тебе про це просив, ганчірка? Довбой@б.Тупа мерзота. Агент *****.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:15 Ответить
Трамп: Ми не можемо віддати Україні всю зброю, яку вона хоче отримати - краще ми її поступово утилізовуватимемо за кошти наших власних платників податків...
показать весь комментарий
19.10.2025 18:16 Ответить
Америка з трильйоном на оборону виробляє менше зброї чим росія під санкціями. Розпилюють бюджети по кишеням купуючи все по завищеним цінам.

Потім вчать нас боротись з корупцією.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:19 Ответить
коли у трампакса так мало зброї, то нехай зєля папусашу та мамуріму залучить до продажі америці "фламінго", "паляниць", майбутніх "пєліканів",... у них повинен бути вроджений талант до торгівлі всим чим тільки можна й чого тільки нема! вони зроблять трампу америку знову озброєною ))
показать весь комментарий
19.10.2025 18:20 Ответить
Можна подумати що ми вимагали 10 ударних АУГ з наявних 10.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:20 Ответить
Ядерну поки що притримай рудий дебіляко, все інше чекаємо якнайшвидше
показать весь комментарий
19.10.2025 18:20 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 18:24 Ответить
А тоді виникає логічне запитання-а на кой чорт ви нам потрібні якщо зброї от вас не буде, ніякиз санкцій теж. І путін не буде вас слухати, та а нам навіщо це робити. Просто пусте місто.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:24 Ответить
То дай половину!
показать весь комментарий
19.10.2025 18:26 Ответить
Зеленський казав що в України є Фламінго,яке летить вдвічі дальше Томагавка на 3000 км і має більший боєзаряд
показать весь комментарий
19.10.2025 18:28 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 18:37 Ответить
Ни Трампу, ни Зеленскому нет веры, верить Зеленскому, себя не уважать, оба п******лы.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:32 Ответить
Ми всю американську зброю не просимо.Ви собі лишіть щось,а решту нам продайте.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:32 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 18:33 Ответить
А ,якщо президентом був Байден,то поставили б!?
показать весь комментарий
19.10.2025 18:34 Ответить
Навіщо цитувати цього самозакоханого дурня ,він себе проявив як барига ,балабол і брехун , до того і інтелектом не дуже.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:42 Ответить
Трамп ще може у нас попросити фламінги для підсилення військових спроможностей США
показать весь комментарий
19.10.2025 18:50 Ответить
З такими розкладами, дєдушка, ми тебе на Нобелівку не висунемо. Будеш знову ***** у венесуелки нюхати.
показать весь комментарий
19.10.2025 18:50 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 18:56 Ответить
 
 