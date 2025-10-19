Трамп: Мы не можем отдать Украине все оружие, которое она хочет получить

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.

Об этом он сказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Понимаете, мы не можем отдать все наше вооружение Украине. Мы просто не можем это сделать. Я был очень добр к президенту Зеленскому и Украине, но мы не можем отдавать все, потому что нам самим будет недостаточно. Я не хочу это делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", - сказал Трамп.

Кроме этого, глава Белого дома сказал, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk, которые Украина просит для ударов вглубь территории РФ.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

