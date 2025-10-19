Трамп: Ми не можемо віддати Україні всю зброю, яку вона хоче отримати
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати всю зброю Україні, яку вона хоче отримати.
Про це він сказав в інтерв’ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Розумієте, ми не можемо віддати все наше озброєння Україні. Ми просто не можемо це зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатнім. Я не хочу це робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", - сказав Трамп.
Окрім цього, глава Білого дому сказав, що США самі потребують ракети Tomahawk, які Україна просить для ударів вглиб території РФ.
Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".
А в трампа просто стареча деменція!
28 августа (Рейтер) - США Государственный департамент одобрил потенциальную продажу крылатых ракет воздушного и сопутствующего оборудования Украине примерно за 825 миллионов долларов, заявил Пентагон в четверг.
Потенциальная продажа 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) включает в себя комплекты GPS-наведения и средства радиоэлектронной борьбы для оружия, которые, по словам одного из производителей, имеют дальность "несесот" миль.
А Трамп натякає в цій новині про "не можемо дати ВСЮ зброю"- ну виключаємо томагавки ііііі....
То може ERAM- теж вже включили ?
Ну так, йди на куй.
Потім вчать нас боротись з корупцією.
Израиль он завалил оружием, сколько хочешь. Чтоб евреии безнаказанно басмачей в тапках по развалинам гоняли на f-35
"Как пріятно і забавно что я очень нравлюсь Вам,
Ну а Ви мнє і подавно , вот і славно трампампам."
Із них Україна "могла" отримати 20-50. тобто близько 0,4%... не 40 і навіть не 4, а лише 0,4% !!!
Америці не вистачило сами цих 0,4%...
Довбодятел!
Українці тоді ментально були з кацапами
цікаво, як буде кудахкати урсула та каалас, коли крємлєчмоль прибуде до будапешта!!!
але, насправді!
рудий пристаркуватий недоумок, дійсно король світу.
як хоче так і робить, і всі під нього пляшуть.....