Трамп: Ми не можемо віддати Україні всю зброю, яку вона хоче отримати

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати всю зброю Україні, яку вона хоче отримати.

Про це він сказав в інтерв’ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розумієте, ми не можемо віддати все наше озброєння Україні. Ми просто не можемо це зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатнім. Я не хочу це робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", - сказав Трамп.

Окрім цього, глава Білого дому сказав, що США самі потребують ракети Tomahawk, які Україна просить для ударів вглиб території РФ.

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі