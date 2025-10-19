УКР
Новини
5 251 68

Трамп: Ми не можемо віддати Україні всю зброю, яку вона хоче отримати

Президент США Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати всю зброю Україні, яку вона хоче отримати.

Про це він сказав в інтерв’ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розумієте, ми не можемо віддати все наше озброєння Україні. Ми просто не можемо це зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатнім. Я не хочу це робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", - сказав Трамп.

Окрім цього, глава Білого дому сказав, що США самі потребують ракети Tomahawk, які Україна просить для ударів вглиб території РФ. 

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

+26
Так нафіга ж ти стільки часу голову морочив з томагавками???
19.10.2025 18:02 Відповісти
+23
19.10.2025 18:03 Відповісти
+17
та пішов ти нах...🤠 амеріканська свиня годована !!!...
19.10.2025 18:03 Відповісти
19.10.2025 18:02 Відповісти
Це і про трампа, і про зеленського! Бо зеленський часто видає бажане за дійсне, тобто бреше!
А в трампа просто стареча деменція!
19.10.2025 18:20 Відповісти
А хіба тільки він? Томагавки просто чергова інформаційна бульбашка для шантажу *****. А ***** плювати. І шоу закінчилося.
19.10.2025 18:20 Відповісти
Трамп, якого ж ти хрена влазив у цю історію з Україною, коли з тебе користі, як з козла молока?
19.10.2025 18:55 Відповісти
Трамп, коли ти здохнеш?
19.10.2025 18:58 Відповісти
Бо коки зажаті в бувших кагебещних лещатах.
19.10.2025 19:20 Відповісти
А якщо за гроші? big beautiful money. Дрібними трампкоінами в валізах.
19.10.2025 18:02 Відповісти
19.10.2025 18:14 Відповісти
на місці карикатури "зелідора" ,намулюй силует котрий нагадує куйла.
19.10.2025 20:38 Відповісти
19.10.2025 18:03 Відповісти
та пішов ти нах...🤠 амеріканська свиня годована !!!...
19.10.2025 18:03 Відповісти
Дюрок - американська порода свиней, виведена в США шляхом схрещування гвінейських кнурів з червоними свинями.
19.10.2025 18:52 Відповісти
Дайте, але не все, а трошки, 50 Томагавкiв буде достатньо
19.10.2025 18:03 Відповісти
а що там з контрактом на початок жовтня на ERAMси? Вони вже працюють? покрашені в колір фламінго?
19.10.2025 18:10 Відповісти
цитата з REUTERS за 28 серпня
28 августа (Рейтер) - США Государственный департамент одобрил потенциальную продажу крылатых ракет воздушного и сопутствующего оборудования Украине примерно за 825 миллионов долларов, заявил Пентагон в четверг.
Потенциальная продажа 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) включает в себя комплекты GPS-наведения и средства радиоэлектронной борьбы для оружия, которые, по словам одного из производителей, имеют дальность "несесот" миль.
19.10.2025 18:15 Відповісти
Зеленський заслухав доповіді військових: Готуємо певні кроки на фронті, є успіхи щодо далекобійності
19.10.2025 18:19 Відповісти
Працюємо з партнерами над розширенням програми PURL. Вже фіналізуємо одну з угод, - Зеленський

А Трамп натякає в цій новині про "не можемо дати ВСЮ зброю"- ну виключаємо томагавки ііііі....

А Трамп натякає в цій новині про "не можемо дати ВСЮ зброю"- ну виключаємо томагавки ііііі....
19.10.2025 18:21 Відповісти
PURL: перший пакет допомоги міститиме ракети Patriot і HIMARS- новина від самого зЄ за 21 вересня...
То може ERAM- теж вже включили ?
19.10.2025 18:26 Відповісти
І ви в це вірите?
19.10.2025 19:21 Відповісти
Translator

Ну так, йди на куй.
19.10.2025 18:04 Відповісти
Тампон- Паперовий тигр. Америка слаба як і її президент.
19.10.2025 18:07 Відповісти
Нема зброї- немає копалин. Потрібно розірвати угоду про корисні копалини яка була підписана в обмін на гарантії безпеки. Хоча якщо розібратись то ця угода не легітимна. Віддамо копалини тому хто дасть нам зброю
19.10.2025 18:12 Відповісти
******, як завжди!!! Про що ще говорити???!!!
19.10.2025 18:07 Відповісти
Старший /путлєр/ сказав не давати
19.10.2025 18:10 Відповісти
То шеф у якого є відео як трампон приймає ''зАлАтой дождь'' від мАЦковських шльондр
19.10.2025 18:15 Відповісти
Там мабуть є й файли з епштейновської дачі.
19.10.2025 18:18 Відповісти
Щоб не дати зброї не міг… що скаже абщєственнасть… Тому викручувавсь. Обіцяв пуйлу не дати. Нада сполнять!
19.10.2025 18:11 Відповісти
з лютого 2025р трамп нічого з санкцій не запровадив проти росії, а Україні не дав жодної військової допомоги, зате принижує та тисне завжди. От і думайте на чийому він боці і чий він агент, щей його мінйон-гексет нап'яли краватку російського прапору.
19.10.2025 18:12 Відповісти
Нам всю і не треба, вистачить і половини.
19.10.2025 18:12 Відповісти
Яке ще "все наше озброєння"? Хто тебе про це просив, ганчірка? Довбой@б.Тупа мерзота. Агент *****.
19.10.2025 18:15 Відповісти
Трамп: Ми не можемо віддати Україні всю зброю, яку вона хоче отримати - краще ми її поступово утилізовуватимемо за кошти наших власних платників податків...
19.10.2025 18:16 Відповісти
Америка з трильйоном на оборону виробляє менше зброї чим росія під санкціями. Розпилюють бюджети по кишеням купуючи все по завищеним цінам.

Потім вчать нас боротись з корупцією.
19.10.2025 18:19 Відповісти
коли у трампакса так мало зброї, то нехай зєля папусашу та мамуріму залучить до продажі америці "фламінго", "паляниць", майбутніх "пєліканів",... у них повинен бути вроджений талант до торгівлі всим чим тільки можна й чого тільки нема! вони зроблять трампу америку знову озброєною ))
19.10.2025 18:20 Відповісти
Можна подумати що ми вимагали 10 ударних АУГ з наявних 10.
19.10.2025 18:20 Відповісти
Ядерну поки що притримай рудий дебіляко, все інше чекаємо якнайшвидше
19.10.2025 18:20 Відповісти
19.10.2025 18:24 Відповісти
А тоді виникає логічне запитання-а на кой чорт ви нам потрібні якщо зброї от вас не буде, ніякиз санкцій теж. І путін не буде вас слухати, та а нам навіщо це робити. Просто пусте місто.
19.10.2025 18:24 Відповісти
То дай половину!
19.10.2025 18:26 Відповісти
Зеленський казав що в України є Фламінго,яке летить вдвічі дальше Томагавка на 3000 км і має більший боєзаряд
19.10.2025 18:28 Відповісти
19.10.2025 18:37 Відповісти
Ни Трампу, ни Зеленскому нет веры, верить Зеленскому, себя не уважать, оба п******лы.
19.10.2025 18:32 Відповісти
Ми всю американську зброю не просимо.Ви собі лишіть щось,а решту нам продайте.
19.10.2025 18:32 Відповісти
19.10.2025 18:33 Відповісти
А ,якщо президентом був Байден,то поставили б!?
19.10.2025 18:34 Відповісти
Навіщо цитувати цього самозакоханого дурня ,він себе проявив як барига ,балабол і брехун , до того і інтелектом не дуже.
19.10.2025 18:42 Відповісти
Трамп ще може у нас попросити фламінги для підсилення військових спроможностей США
19.10.2025 18:50 Відповісти
З такими розкладами, дєдушка, ми тебе на Нобелівку не висунемо. Будеш знову ***** у венесуелки нюхати.
19.10.2025 18:50 Відповісти
19.10.2025 18:56 Відповісти
Кого він хоче надурити, фіг його знає. За ресурси ми отримаємо собачий пеніс. Один пеніс в нас вже є, за Будапешт.
19.10.2025 18:59 Відповісти
Он краснеет после каждого звонка от п......а Согласно шифровке. Слава Украине!
19.10.2025 19:03 Відповісти
ВРЁТ рыжая ПАСКУДА.
Израиль он завалил оружием, сколько хочешь. Чтоб евреии безнаказанно басмачей в тапках по развалинам гоняли на f-35
19.10.2025 19:04 Відповісти
Видать крепко трапма держут за одно место , что он даже пискнуть не может против хозяина. Слава Украине!
19.10.2025 19:06 Відповісти
сунь в жопу свом томагавки и подпали шнур
19.10.2025 19:08 Відповісти
Навіщо шнур палити і так не просереться, можливо і горлом вилізуть, подавиться.
19.10.2025 19:26 Відповісти
Завтра знову перевзуеться.....
19.10.2025 19:53 Відповісти
Колись був совєцький фільм "Обикновєнноє чюдо" у якому була пророча пісенька мисливця і фрейліни точно про взаємовідносини Трампа і *****
"Как пріятно і забавно что я очень нравлюсь Вам,
Ну а Ви мнє і подавно , вот і славно трампампам."
19.10.2025 19:54 Відповісти
4650 ракет томагавк має США.
Із них Україна "могла" отримати 20-50. тобто близько 0,4%... не 40 і навіть не 4, а лише 0,4% !!!
Америці не вистачило сами цих 0,4%...
Довбодятел!
19.10.2025 20:04 Відповісти
сволочь, когда Украина под гарантии сша отдала ядерные бомбы, они по другому пели. мамой клялись, шо будут защищать.
19.10.2025 20:09 Відповісти
Вони пообіцяли не нападати. А захищати нас мала роіська.
Українці тоді ментально були з кацапами
19.10.2025 20:10 Відповісти
Чому ? Бо хутін образиться?
19.10.2025 20:09 Відповісти
В то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу, вы просите у меня... что?))

19.10.2025 20:13 Відповісти
Трамп - *****?
19.10.2025 20:18 Відповісти
А як там щодо сотень списаних А-10 і F-16?
19.10.2025 20:21 Відповісти
"Розумієте, ми не можемо віддати все наше озброєння Україні. Ми просто не можемо це зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, АМЕРИКАНСЬКА ЛИЦЕМІРНА ПРОРАШИСТСЬКА ПОТВОРА"ТРАМБОН"ТОЙ , ХТО ДОБРИЙ ДО РАШИСТСЬКОГО ВОРОГА УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ,ТОЙ Є ВОРОГОМ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,
19.10.2025 20:24 Відповісти
Чтобы застрелиться достаточно одного патрона.
19.10.2025 20:26 Відповісти
нє, ну а чьо....
цікаво, як буде кудахкати урсула та каалас, коли крємлєчмоль прибуде до будапешта!!!
але, насправді!
рудий пристаркуватий недоумок, дійсно король світу.
як хоче так і робить, і всі під нього пляшуть.....
19.10.2025 20:29 Відповісти
та пішов ти на *** цап їбаний
19.10.2025 20:58 Відповісти
 
 