США продолжат путь к миру в Украине, сколько бы времени это ни заняло, - Вэнс
США будут работать над миром в Украине столько, сколько потребуется. Он также подтвердил, что вопрос передачи ракет Tomahawk находится на рассмотрении у Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на авиабазе Эндрюс.
"Мы продолжим двигаться по пути мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель - или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работать над этим", - заявил Вэнс.
И хотя сроки пока не известны, Вэнс заверил, что настроен оптимистично. Относительно получения Украиной получить ракеты Tomahawk, вице-президент заверил, что глава Белого дома "безусловно, услышал этот запрос" от украинцев.
"Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk", - отметил Вэнс.
Трамп заботится о безопасности США
В ответ на вопрос, что сдерживает американскую администрацию от этого шага, он пояснил: президент Трамп пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.
"Это означает, что нам нужно иметь критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Итак, именно на этом сосредоточен президент", - добавил чиновник.
Вэнс добавил, что президент Белого дома пытается способствовать миру, потому что считает, что это в лучших интересах США.
"Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас он не принял такого решения по Tomahawk", - добавил Вэнс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нікого в світі не повинно цікавити
а от робить він добре тільки для росії
от його примітивна політика
Плюс ще два тиждня.
Більш позорной влади за теперешню США не мали. І мабутьне будуть мати. Ну, не нам про це казати маючи у себе таке при владі.
Замість санкцій, томагавків і допомоги - потужній піздь*ш трампа. Весь термін.
А, і звісно, трамп буде бундючитись, що не витрачає ні цента на Україну (до речі, рівно так як і мріяли деякі місцеві з цензора)