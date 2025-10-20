США продолжат путь к миру в Украине, сколько бы времени это ни заняло, - Вэнс

США будут работать над миром в Украине столько, сколько потребуется. Он также подтвердил, что вопрос передачи ракет Tomahawk находится на рассмотрении у Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на авиабазе Эндрюс.

"Мы продолжим двигаться по пути мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель - или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работать над этим", - заявил Вэнс.

И хотя сроки пока не известны, Вэнс заверил, что настроен оптимистично. Относительно получения Украиной получить ракеты Tomahawk, вице-президент заверил, что глава Белого дома "безусловно, услышал этот запрос" от украинцев.

"Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk", - отметил Вэнс.

Трамп заботится о безопасности США

В ответ на вопрос, что сдерживает американскую администрацию от этого шага, он пояснил: президент Трамп пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.

"Это означает, что нам нужно иметь критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Итак, именно на этом сосредоточен президент", - добавил чиновник.

Вэнс добавил, что президент Белого дома пытается способствовать миру, потому что считает, что это в лучших интересах США.

"Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас он не принял такого решения по Tomahawk", - добавил Вэнс.

