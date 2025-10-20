РУС
США продолжат путь к миру в Украине, сколько бы времени это ни заняло, - Вэнс

Джей Ди Венс заявил, что США будут работать над миром в Украине столько, сколько будет нужно

США будут работать над миром в Украине столько, сколько потребуется. Он также подтвердил, что вопрос передачи ракет Tomahawk находится на рассмотрении у Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на авиабазе Эндрюс.

"Мы продолжим двигаться по пути мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель - или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работать над этим", - заявил Вэнс.

И хотя сроки пока не известны, Вэнс заверил, что настроен оптимистично. Относительно получения Украиной получить ракеты Tomahawk, вице-президент заверил, что глава Белого дома "безусловно, услышал этот запрос" от украинцев.

"Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk", - отметил Вэнс.

Трамп заботится о безопасности США

В ответ на вопрос, что сдерживает американскую администрацию от этого шага, он пояснил: президент Трамп пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.

"Это означает, что нам нужно иметь критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Итак, именно на этом сосредоточен президент", - добавил чиновник.

Вэнс добавил, что президент Белого дома пытается способствовать миру, потому что считает, что это в лучших интересах США.

"Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас он не принял такого решения по Tomahawk", - добавил Вэнс.

Топ комментарии
+6
Гарно співає соловейко з підмальованими оченятками. Правда пісня одна і та сама.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:07
+2
Зеля тому і сміявся у Вашингтоні, бо чудово розуміє американську клоунаду балабольства. Щоб накидувать тези і гасла, та ніхера не робити. Ні санкцій, ні Томагавків, ні всяких там Фламінго. Або робити протилежне.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:30
+2
24 ГОДИНИ!
Плюс ще два тиждня.
Більш позорной влади за теперешню США не мали. І мабутьне будуть мати. Ну, не нам про це казати маючи у себе таке при владі.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:01
Кортеж віцепрезидента Венса США потрапив під осколки снаряда під час військових навчань у Каліфорнії
показать весь комментарий
20.10.2025 07:04
Zhalko chto promahnulis ...🤷‍♂️
показать весь комментарий
20.10.2025 08:55
Гарно співає соловейко з підмальованими оченятками. Правда пісня одна і та сама.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:07
Вони цими томагавками хочуть ***** змусити піти на поступки? Так не настільки потужний це аргумент. Тим більше, що він вже переконався у тому, шо тампон реально боїться їх передавати.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:07
Справа більше не в ракетах, а у самому факті їх передачі. Раз дали - значить сша у справі.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:36
Приказка та телячому кацапському наречии стосовно висера Венса : свежо предание, но верится с трудом.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:08
Адміністрація США усвідомлює потреби Києва, однак питання про передачу таких озброєнь залишається відкритим, і остаточного рішення Трамп поки не ухвалив, заявив Джей Ді Венс.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:09
Венс озвучив позицію Трампа щодо Tomahawk Україні
показать весь комментарий
20.10.2025 07:11
Кажуть, що язик до Києва доведе, але шлях до миру в Україні лежить через зброю.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:16
👀Трамп був під прицілом? «Снайперську точку» знайшли біля улюбленого аеропорту президента США у Флориді
показать весь комментарий
20.10.2025 07:20
Хотіли друге вухо відстрілити пердуну старому😁
показать весь комментарий
20.10.2025 07:28
Ізраїль з ХАМАСом вже "помирили". Тупі обмудки.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:29
Зеля тому і сміявся у Вашингтоні, бо чудово розуміє американську клоунаду балабольства. Щоб накидувать тези і гасла, та ніхера не робити. Ні санкцій, ні Томагавків, ні всяких там Фламінго. Або робити протилежне.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:30
що хоче агресор і терорист
нікого в світі не повинно цікавити
показать весь комментарий
20.10.2025 07:32
трамп тільки говорити добре для України може
а от робить він добре тільки для росії
от його примітивна політика
показать весь комментарий
20.10.2025 07:34
As long as it takes! От що означає: послідовність політики.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:37
forever
показать весь комментарий
20.10.2025 07:41
24 ГОДИНИ!
Плюс ще два тиждня.
Більш позорной влади за теперешню США не мали. І мабутьне будуть мати. Ну, не нам про це казати маючи у себе таке при владі.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:01
Іншими словами)) Як тільки пуйло отримає що хоче настане мир, а скільки на то потрібно буде часу хто зна... але ми працюємо над його досягненням...
показать весь комментарий
20.10.2025 08:20
Венс знає, що у нього з рампом час - це гроші, грошей у них достатньо, тому поспішпти нікуди. Для Укра'ни час - не лише території, а й людські життя. От людей не так багато і за деякий час вони можуть просто закінчитись. Тому Венс - цинічний м*дак.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:27
Довго запрягає дядько Сем. В Другу Світову аж чотири роки Другий Фронт відкривали.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:39
ще 3 роки слухатимемо "якби я був президентом, цієї війни не було б" та "всі питання до Байдена - він почав війну" .

Замість санкцій, томагавків і допомоги - потужній піздь*ш трампа. Весь термін.

А, і звісно, трамп буде бундючитись, що не витрачає ні цента на Україну (до речі, рівно так як і мріяли деякі місцеві з цензора)
показать весь комментарий
20.10.2025 09:29
 
 