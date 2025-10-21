Віцепрезидент США розпочав візит до Ізраїлю: Вашингтон намагається втримати перемир’я

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув із візитом до Ізраїлю на тлі загострення ситуації та спроб Вашингтона зберегти крихке перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його поїздка відбувається в межах дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа.

Венс вирушив до Ізраїлю у понеділок з авіабази Ендрюс під Вашингтоном разом із дружиною. Перед вильотом він не робив заяв для преси.

Очікується, що візит триватиме два дні. Політик зустрінеться з керівництвом Ізраїлю, а також родинами заручників та нещодавно звільненими полоненими.

Напередодні він заявив журналістам, що "готовий вирушити до Ізраїлю будь-якої миті", але не назвав точну дату.

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС обмінялися взаємними звинуваченнями у зриві перемир’я.

За даними ізраїльської армії, бойовики ХАМАС відкрили вогонь та вийшли зі своїх укриттів, порушивши домовленості, що діють у регіоні.

Натомість ХАМАС заперечує звинувачення і заявляє про обстріл ізраїльської інженерної техніки.

