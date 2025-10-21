УКР
Новини Удари Ізраїлю по Сектору Гази Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
Віцепрезидент США розпочав візит до Ізраїлю: Вашингтон намагається втримати перемир’я

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поїхав до Ізраїлю

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув із візитом до Ізраїлю на тлі загострення ситуації та спроб Вашингтона зберегти крихке перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його поїздка відбувається в межах дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа.

Венс вирушив до Ізраїлю у понеділок з авіабази Ендрюс під Вашингтоном разом із дружиною. Перед вильотом він не робив заяв для преси.

Читайте: Трамп пообіцяв "піти й вбити" ХАМАС, якщо страти людей у Газі триватимуть

Очікується, що візит триватиме два дні. Політик зустрінеться з керівництвом Ізраїлю, а також родинами заручників та нещодавно звільненими полоненими.

Напередодні він заявив журналістам, що "готовий вирушити до Ізраїлю будь-якої миті", але не назвав точну дату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС обмінялися взаємними звинуваченнями у зриві перемир’я

За даними ізраїльської армії, бойовики ХАМАС відкрили вогонь та вийшли зі своїх укриттів, порушивши домовленості, що діють у регіоні.

Натомість ХАМАС заперечує звинувачення і заявляє про обстріл ізраїльської інженерної техніки.

Ізраїль (1851) Хамас (224) перемир’я (1013) Трамп Дональд (7463) Джей Ді Венс (154)
Я щось не розумію. Тампон заявив що закінчив 3000-літню війну. А тепер це виявляється крихке перемир'я? Тобто Тампон не миротворець а Крихкун?
Це шоб ви розуміли як буде (якщо буде) виглядати припинення вогню в Україні.
Кацапи будуть херачити КАБами на 200км по Запоріжжю, Павлограду, Дніпру, Харкову, Славутичу, Сумам.. а представники сша будуть бігати і казати що не треба відповідати, щоб не зруйнувати крихке перемир'я.
21.10.2025 00:49 Відповісти
взагалі то за це мали б сісти на терміни по 600 800 років як ******* в США.

Бо інсайди це де один нечесно заробив а інші так само втратили
21.10.2025 00:43 Відповісти
"зберегти крихке перемир'я",
гімно перемирщік - гімно перемир'я.
КЛОУНИ. Менше чим за рік перетворили США в шапіто. Хто вам повірить? Ви ж міняєте слова через 2 хвилини в розмові.

Дурачок якийсь
Зате у прагматичної ( покідькової ) частини респів потужно колоситься врожай бабла ))
На різних коливаннях ринків від трампонових чудес
взагалі то за це мали б сісти на терміни по 600 800 років як ******* в США.

Бо інсайди це де один нечесно заробив а інші так само втратили
Тупо балаболи рукожопі
Книга "Як я закінчив війну у Ізраілі" (видання друге, виправленне"...
Я щось не розумію. Тампон заявив що закінчив 3000-літню війну. А тепер це виявляється крихке перемир'я? Тобто Тампон не миротворець а Крихкун?
Це шоб ви розуміли як буде (якщо буде) виглядати припинення вогню в Україні.
Кацапи будуть херачити КАБами на 200км по Запоріжжю, Павлограду, Дніпру, Харкову, Славутичу, Сумам.. а представники сша будуть бігати і казати що не треба відповідати, щоб не зруйнувати крихке перемир'я.
NYP пише, що Трамп почав знос крила Білого Дому під бунівництво бальної зали.

Якщо це не фейк, то американці чесно заслужили це також, як ми заслужили наше нинішнє їбанько.
так вже е відео буде йому і бали і хруст булки США не та країна де такі люди з передозом авто загару спокійно виходять з води сухими він вже достав багато люду
оце у чувака забіг- на дні КМП здав аналізи бо снаряд у кортеж йго влучив І а ж но у Ізраїль не дай боже йго борт ще звалять
Хамас вертів вас на п`ятій кінцівці, чмошники. В Україні ви вже показали, що ні на що не здатні.
вони ідіоти у цій адміністрації, тому хєр шо вони там втримають, і перемир'я розіб'ється, і руки поріжуть.
ніколи доня не допоможе Україні ніколи і нічим - не тіштеся.
самі за себе ну і Европа яка нарешті відчуває загрозу.
а може і США але після доні і змінення клованів на політиків в Україні.
