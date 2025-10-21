Віцепрезидент США розпочав візит до Ізраїлю: Вашингтон намагається втримати перемир’я
Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув із візитом до Ізраїлю на тлі загострення ситуації та спроб Вашингтона зберегти крихке перемир’я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його поїздка відбувається в межах дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа.
Венс вирушив до Ізраїлю у понеділок з авіабази Ендрюс під Вашингтоном разом із дружиною. Перед вильотом він не робив заяв для преси.
Очікується, що візит триватиме два дні. Політик зустрінеться з керівництвом Ізраїлю, а також родинами заручників та нещодавно звільненими полоненими.
Напередодні він заявив журналістам, що "готовий вирушити до Ізраїлю будь-якої миті", але не назвав точну дату.
Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС обмінялися взаємними звинуваченнями у зриві перемир’я.
За даними ізраїльської армії, бойовики ХАМАС відкрили вогонь та вийшли зі своїх укриттів, порушивши домовленості, що діють у регіоні.
Натомість ХАМАС заперечує звинувачення і заявляє про обстріл ізраїльської інженерної техніки.
гімно перемирщік - гімно перемир'я.
Дурачок якийсь
На різних коливаннях ринків від трампонових чудес
Бо інсайди це де один нечесно заробив а інші так само втратили
Кацапи будуть херачити КАБами на 200км по Запоріжжю, Павлограду, Дніпру, Харкову, Славутичу, Сумам.. а представники сша будуть бігати і казати що не треба відповідати, щоб не зруйнувати крихке перемир'я.
Якщо це не фейк, то американці чесно заслужили це також, як ми заслужили наше нинішнє їбанько.
самі за себе ну і Европа яка нарешті відчуває загрозу.
а може і США але після доні і змінення клованів на політиків в Україні.