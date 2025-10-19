Ізраїль та ХАМАС обмінялися взаємними звинуваченнями у зриві перемир’я

Ізраїльські ВПС нанесли серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази після того, як ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов припинення вогню.

За даними ізраїльської армії, бойовики ХАМАС відкрили вогонь та вийшли зі своїх укриттів, порушивши домовленості, що діють у регіоні. Натомість ХАМАС заперечує звинувачення і заявляє про обстріл ізраїльської інженерної техніки.

Палестинські джерела також повідомляють, що кораблі ВМС Ізраїлю відкрили вогонь по узбережжю. Арабські ЗМІ пишуть про перестрілку в районі Рафаха, однак детальна інформація поки відсутня.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац та військовий секретар тимчасово покинули засідання уряду для оцінки ситуації на місці.

Ізраїльські військові джерела зазначають, що за останні дві доби різко зросла кількість зіткнень з бойовиками ХАМАС уздовж кордону та поблизу узбережжя.

У ЦАХАЛ вважають, що угруповання намагається повернути контроль над прикордонною зоною та продемонструвати відновлення сил всупереч мирним домовленостям.

Нагадаємо, через страту людей у місті Газа бойовиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти них військову силу.

Американський лідер заявив, що якщо вбивства продовжаться, у США не буде іншого вибору, окрім як "піти в Газу і знищити бойовиків".

