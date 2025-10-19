Ізраїль та ХАМАС обмінялися взаємними звинуваченнями у зриві перемир’я
Ізраїльські ВПС нанесли серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази після того, як ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ynet.
За даними ізраїльської армії, бойовики ХАМАС відкрили вогонь та вийшли зі своїх укриттів, порушивши домовленості, що діють у регіоні. Натомість ХАМАС заперечує звинувачення і заявляє про обстріл ізраїльської інженерної техніки.
Палестинські джерела також повідомляють, що кораблі ВМС Ізраїлю відкрили вогонь по узбережжю. Арабські ЗМІ пишуть про перестрілку в районі Рафаха, однак детальна інформація поки відсутня.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац та військовий секретар тимчасово покинули засідання уряду для оцінки ситуації на місці.
Ізраїльські військові джерела зазначають, що за останні дві доби різко зросла кількість зіткнень з бойовиками ХАМАС уздовж кордону та поблизу узбережжя.
У ЦАХАЛ вважають, що угруповання намагається повернути контроль над прикордонною зоною та продемонструвати відновлення сил всупереч мирним домовленостям.
Нагадаємо, через страту людей у місті Газа бойовиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти них військову силу.
Американський лідер заявив, що якщо вбивства продовжаться, у США не буде іншого вибору, окрім як "піти в Газу і знищити бойовиків".
Зараз це політичне мотто.
Протримався всього лише два дні
.
Швидко робиться -
сліпедурне родиться.
Big Beatiful Peacedeal.
з отим піес ділом...
.
А ви скажіть 10 разів дуже швидко "peace deal".
Вийде суть української та американської політики.
Там написано звіздабол
.
І знаю на 300%,що у нас буде те саме,коли ми з рашкостаном щось піпишемо.
Підуть провокації,в яки закономірно звинуватять Україну,і далі по тексту.
я загуглив це зображення, більшість посилань на соцмережі, і декілька посилань на статті журналістів з неназиваємою національністю. це перші сторінки з посиланнями.
і нібито хамас тут розстріляв палестинців. а до чого тут ізраільтяни? ізраільтяни вже захищають мирних палестинців? Ну ти серйозно?
.
Можливо, ті палестинці були івритомовними і Ізраїль прийшов їх захищати...
Не кожен і осилить.
Сильно
це він про це місто писав? а звідки там ізраільтяни взялися?
кацапи теж так само заявляють, коли ми по криму стріляємо, що "бєздушніє біндеравци напали на мирних кацапских воєнних в криму".
А що робили янки в 1945 році у Рурі . Або в 1946 на оствові Кюсю ?!
Хамас програв війну , яку сам й почав . Тепер , поки воно не розброєтся й не передасть владу тим , хто зможе забеспечити в регіоні мир не на 2 тижні , а пів століття ніхто й не збирається звідти йти - нема дурних й 2005 рік вже ніколи не вівториться . Без гарантій беспеки й миру , без розброєння хамасу нійхто й нікуди йти не збирається
Абсолютно те ж саме верзе куйло: "Бандеравци напалі на Данбас і ми билі винуждєни начать сво, чтоби ліквідіровать ісходящіє от Украіни угрози." І так само вимагає роззброєння України.