Ізраїль та ХАМАС обмінялися взаємними звинуваченнями у зриві перемир’я

Ізраїль завдав ударів по ХАМАСу

Ізраїльські ВПС нанесли серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази після того, як ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ynet.

За даними ізраїльської армії, бойовики ХАМАС відкрили вогонь та вийшли зі своїх укриттів, порушивши домовленості, що діють у регіоні. Натомість ХАМАС заперечує звинувачення і заявляє про обстріл ізраїльської інженерної техніки.

Читайте: Трамп може дозволити Ізраїлю відновити війну в Газі - усе залежить від ХАМАС

Палестинські джерела також повідомляють, що кораблі ВМС Ізраїлю відкрили вогонь по узбережжю. Арабські ЗМІ пишуть про перестрілку в районі Рафаха, однак детальна інформація поки відсутня.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац та військовий секретар тимчасово покинули засідання уряду для оцінки ситуації на місці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган погрожував бойкотом саміту щодо Гази через запрошення Нетаньягу

Ізраїльські військові джерела зазначають, що за останні дві доби різко зросла кількість зіткнень з бойовиками ХАМАС уздовж кордону та поблизу узбережжя.

У ЦАХАЛ вважають, що угруповання намагається повернути контроль над прикордонною зоною та продемонструвати відновлення сил всупереч мирним домовленостям.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагадаємо, через страту людей у місті Газа бойовиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти них військову силу.

Американський лідер заявив, що якщо вбивства продовжаться, у США не буде іншого вибору, окрім як "піти в Газу і знищити бойовиків".

Читайте: Трамп у Єгипті підписав угоду щодо припинення вогню в Газі

+20
Я знав на 100%,що так і буде.
І знаю на 300%,що у нас буде те саме,коли ми з рашкостаном щось піпишемо.
Підуть провокації,в яки закономірно звинуватять Україну,і далі по тексту.
19.10.2025 19:20 Відповісти
+18


Там написано звіздабол
19.10.2025 19:09 Відповісти
+16
Добре що трампон не отримав нобелівку, а то обісрався б і там
19.10.2025 19:07 Відповісти
Добре що трампон не отримав нобелівку, а то обісрався б і там
19.10.2025 19:07 Відповісти
Сказав би у своєму дусі: хто перший встав - того і тапки.

Зараз це політичне мотто.
19.10.2025 19:51 Відповісти
Найкоротший "мир" навіть на Близькому Сході !
Протримався всього лише два дні

.
19.10.2025 20:11 Відповісти
Гудбай, Нобель!
19.10.2025 19:08 Відповісти
Привіт шнобель!
19.10.2025 19:41 Відповісти
цікаво, скільки відсотків вірили в перемир.я??
19.10.2025 19:08 Відповісти
неназиваєма нація завжди обманює.
19.10.2025 19:36 Відповісти
Знову те саме напишу:
Швидко робиться - сліпе дурне родиться.

Big Beatiful Peacedeal.
19.10.2025 19:49 Відповісти
"В мойом доме прошу не виражаться!",
з отим піес ділом...

.
19.10.2025 20:14 Відповісти
Добре, мовчу)

А ви скажіть 10 разів дуже швидко "peace deal".

Вийде суть української та американської політики.
19.10.2025 20:34 Відповісти
Трампа на них немає
19.10.2025 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xhgGW7j0zNc
19.10.2025 19:09 Відповісти


Там написано звіздабол
19.10.2025 19:09 Відповісти
пісділобол
19.10.2025 19:50 Відповісти
Срочно звоніт Трампу
19.10.2025 19:14 Відповісти
якщо би трамп був президентом, цього б не трапилось
19.10.2025 19:17 Відповісти
+💯 👍🏿!

.
19.10.2025 20:15 Відповісти
Я знав на 100%,що так і буде.
І знаю на 300%,що у нас буде те саме,коли ми з рашкостаном щось піпишемо.
Підуть провокації,в яки закономірно звинуватять Україну,і далі по тексту.
19.10.2025 19:20 Відповісти
це ви натякаєте що одна з сторін поступає як рашка? яка саме?
19.10.2025 19:28 Відповісти
ООН, коли заєреструвала державу Ізраель у прошлому віку.
19.10.2025 20:10 Відповісти
оон це що таке? це не ті клоуни, які нічого не вирішують, а тільки балаболять?
19.10.2025 20:11 Відповісти
Як раз тоді вони і вирішили та зробили державу Ізраель.
19.10.2025 20:14 Відповісти
тобто якісь ліві люди вирішили за місевих, що там буде чиясь держава? а якщо оон зробить в криму кримську державу, буде норм?
19.10.2025 20:15 Відповісти
Який же чудовий мир Тампон, приніс на ближньому сході. ХАМАС і Іран обвели Тампона навколо пальця так же само як і *****. Тепер ХАМАС розстрілює серед білого дня на вулицях мирних людей. Тампон даже не паперовий тигр а паперовий клоун чи даже лайно. І ще такий жи мер воно хоче підписати з *****м віддавши йому Україну
19.10.2025 19:20 Відповісти
"Тепер ХАМАС розстрілює серед білого дня на вулицях мирних людей." де це ви вичитали?
19.10.2025 19:29 Відповісти
19.10.2025 20:03 Відповісти
ти серйозно?
я загуглив це зображення, більшість посилань на соцмережі, і декілька посилань на статті журналістів з неназиваємою національністю. це перші сторінки з посиланнями.

і нібито хамас тут розстріляв палестинців. а до чого тут ізраільтяни? ізраільтяни вже захищають мирних палестинців? Ну ти серйозно?
19.10.2025 20:09 Відповісти
то мирних палестинців хамасу по вашому можна вбивати ?

.
19.10.2025 20:19 Відповісти
ні, не можна нікого вбивати. це по вашому можна.
19.10.2025 20:21 Відповісти
Звісно, захищають, бо згідно плану там буде лояльна влада. Дивіться 9й пункт договорняка.
19.10.2025 20:31 Відповісти
"нібито хамас тут розстріляв палестинців. а до чого тут ізраільтяни"

Можливо, ті палестинці були івритомовними і Ізраїль прийшов їх захищати...
19.10.2025 20:45 Відповісти
А яким ти змі віриш, рашистським і Альджазірі? Ну я не знав що розстрілювати на вулицях мирних людей це по твоєму мир якого так довго чекали в Газі? Так же само як для вас нормально коли рашисти розстрілюють мирняк на дамбасі? Головне щоб проклятий Захід не вмішувався? Да і не із-за цього Ізраїль бомбить ХАМАС. Крім цих розстрілів, ХАМАС обстрілює ізріїльських військових і інженерів які працюють на інженерній техніці. Тобто ХАМАС порушив усі домоленості.
19.10.2025 20:50 Відповісти
в тебе є факти які можна перевірити? ти запостив фотку згенеровану ШІ, ти в курсі?
19.10.2025 20:52 Відповісти
Как можно заключить Мир с теми,кто хочет тебя уничтожить,сказала великая киевлянка Голда если бы Трамп это знал,не сковывал бы руки не Израилю не Украине а дал бы возможность покончить со Злом!Но дело даже не в одном Трампе а о импотенции всех Мировых правительств Время Рейгана,Тетчер , Черчилль закончилось! Одни Чембирлены, которые кормят крокодилов.Если в Европе крушат улицы и витрины заведения,чего к стати на Майдане не было и полиция бессильна и действует,как благородная девица,чтобы потом их не обвинили в Исламофобии,то этот Мир потерян! Выключайте свет,несите новый!
19.10.2025 19:21 Відповісти
"...Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко, бо розумні змушували тупих вчитися. Тупим було тяжко. Але з часом все змінилося. Тепер світом правлять тупі. Це чесно, тому що тупих набагато більше. Тепер розумні вчаться говорити те, щоб тупим було зрозуміло. Якщо тупий щось не зрозумів - це вина і проблема розумного. Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. В загальному, страждань на планеті поменшало, тому що розумних стає все менше і менше..."
19.10.2025 19:26 Відповісти
Трамп за Ізраїль. Боягузлива Європа за Палестину. У вас з головою все гаразд?
19.10.2025 19:27 Відповісти
Трам думає лише про себе коханого та гроші для себе коханого.
19.10.2025 19:54 Відповісти
Оце ви загнули філософію.
Не кожен і осилить.
Сильно
19.10.2025 19:56 Відповісти
Tрамп вынуждено за Израиль,это единственный партнёр,на которого можно положиться на Ближнем Востоке!Трампу нужно было дать Израилю добить Хамени и его Власть там молодые люди ждут не дождутся и помощь информативную Израилю, чтобы он ещё год назад не на пол шишички входил в Газу.а раздолбал этих животных!И тоже самое с Украиной было бы желание!
19.10.2025 20:47 Відповісти
Європа до панічних нападів боїться ісламських народів. І не дарма. Це дикі, сильні народи, які вміють ненавидіти. Решту європейці вважають слабкими лохами, які поклоняються Заходу.
19.10.2025 19:41 Відповісти
А ким ти вважаєш Ізраїль?
19.10.2025 19:48 Відповісти
Ізраїль нікого не боїться і знищує своїх ворогів. Вони такі ж жорсткі араби-семіти, але не відкинуті Iсламом на тисячі років назад.
19.10.2025 19:54 Відповісти
Хочеш сказати, що ОАЕ - це відкинуті Iсламом на тисячі років назад дикуни?
19.10.2025 20:10 Відповісти
Іслам сповідують 2 мільярди людей. В ОАЕ живе 10 мільйон.
19.10.2025 20:15 Відповісти
і всі 2 мільярда погані? крім 10 млн? оце крінжатінка.
19.10.2025 20:18 Відповісти
Зараз салафіти захоплюють країну за країною. Це шаріат, правила і традиції які були написані в Корані коли його тільки написали.
19.10.2025 20:21 Відповісти
і що? ще пів світу живе по Біблії, її теж написали в приблизно тих же роках.
19.10.2025 20:22 Відповісти
Через скільки років, при таких темпах переселення і народжуваності, половина Європи буде ісламської віри?
19.10.2025 20:31 Відповісти
Тому вони при кожному зручному випадку підтримують ісламістів. Хочуть задобрити.
19.10.2025 19:44 Відповісти
Добре хоч живих заручників встигли повернути.
19.10.2025 19:23 Відповісти
19.10.2025 19:24 Відповісти
Рафах (араб. رفح, івр. רפיח - Рафіах, у давнину Рафія) - місто у Секторі Гази (Палестинська національна адміністрація - ПНА) на кордоні з Єгиптом.

це він про це місто писав? а звідки там ізраільтяни взялися?
19.10.2025 19:33 Відповісти
В заявлении ЦАХАЛа сказано: "Сегодня, в воскресенье, террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по израильским военным, которые работали над уничтожением террористической инфраструктуры в районе Рафиаха в соответствии с условиями соглашения. ЦАХАЛ начал наносить авиаудары и открыл артиллерийский огонь по целям в районе Рафиаха для устранения угрозы и уничтожил ряд опорных пунктов и военных сооружений, где была обнаружена террористическая активность. Это грубое нарушение соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ примет решительные меры".
19.10.2025 19:36 Відповісти
що робили ізраільтяни в секторі Газа на кордоні з Єгиптом?

кацапи теж так само заявляють, коли ми по криму стріляємо, що "бєздушніє біндеравци напали на мирних кацапских воєнних в криму".
19.10.2025 19:39 Відповісти
Ти психічно хворий , якщо не прикидаєшься ...
А що робили янки в 1945 році у Рурі . Або в 1946 на оствові Кюсю ?!

Хамас програв війну , яку сам й почав . Тепер , поки воно не розброєтся й не передасть владу тим , хто зможе забеспечити в регіоні мир не на 2 тижні , а пів століття ніхто й не збирається звідти йти - нема дурних й 2005 рік вже ніколи не вівториться . Без гарантій беспеки й миру , без розброєння хамасу нійхто й нікуди йти не збирається
19.10.2025 20:18 Відповісти
якщо Україна програє, я знаю як ти будеш виправдовувати кацапів і те що вони будуть робити.
19.10.2025 20:20 Відповісти
Не дочекаєтесь... Ви "спалились"...
19.10.2025 20:32 Відповісти
це ти спалився дурік. "якщо" і "коли" ти сплутав
19.10.2025 20:33 Відповісти
Ви вже нецікаві. Палево.
19.10.2025 20:47 Відповісти
та звісно, дурачка ткнули носом в його тупість, і йому стало нецікаво.
19.10.2025 21:04 Відповісти
"Хамас програв війну , яку сам й почав . Тепер , поки воно не розброєтся й не передасть владу тим , хто зможе забеспечити в регіоні мир не на 2 тижні , а пів століття ніхто й не збирається звідти йти"

Абсолютно те ж саме верзе куйло: "Бандеравци напалі на Данбас і ми билі винуждєни начать сво, чтоби ліквідіровать ісходящіє от Украіни угрози." І так само вимагає роззброєння України.
19.10.2025 20:52 Відповісти
Максим Коваленко я смотрю вы великий защитник арабов 😂Вот живя в Украине вы явно с ними не пересекались.А вот кто с ними живёт рядом ещё как!Они сейчас крушат наши города в Европе и делают нашу жизнь адом.!Люди боятся вечером выходить на улицу Они режут украинскую молодежь, наших беженцев,как курей.Но ваше такое "незаметное "не любовь к Израилю,просто сквозит из всех щелей! Поверьте,что большенство европейских людей особенно христиан на стороне Израиля.Эта толпа на улице не составляет большенство! Сейчас в Йерусалиме собрались люди со всего Мира в знак солидарности.Это христианские организации и они со своими флагами со всех континентов и я рада,что много украинских флагов среди других!Кто против Израиля будет проклят,кто Израиль поддержал будет вознаграждён это стоит в Библии!Не забывайте,так сказал Аврааму Бог.Да и к стати я агностик!
19.10.2025 21:00 Відповісти
їдь в Україну, тут нема злих арабів.
19.10.2025 21:03 Відповісти
19.10.2025 19:28 Відповісти
Євреї! Я Вас поважаю!!!
19.10.2025 19:34 Відповісти
За зриви домовленостей?
19.10.2025 19:50 Відповісти
Йще один критичний ідіот , чи прикидаєшься хворим ?!
19.10.2025 20:20 Відповісти
Ти хто по національності?
19.10.2025 20:24 Відповісти
траааааампи, где МИИИИИИР ??? !!!! **** ты ********** ((((
19.10.2025 19:37 Відповісти
Вже "дев'яту" війну прийдеться зупиняти
19.10.2025 19:45 Відповісти
Накрилася нобелівка, ахахаха. Хто ще не давав рудому за щоку?
19.10.2025 19:47 Відповісти
Ні нобелівка - Цей Світ накривається піз,,, - м'яко кажучи мідним тазом, вам дуже ржачно??
19.10.2025 19:58 Відповісти
Світ очищується та позбавляється ілюзій. Ізраїль таки дотисне.
19.10.2025 20:02 Відповісти
Так, так, це точно!, якщо тіки старий маразматик, не заявить - ви перші почали, щож, воюйте, Але тепер, на цей раз самі!,(
19.10.2025 20:08 Відповісти
Трамп що ти там казав? Ну вперед, покажи велич США!
19.10.2025 19:58 Відповісти
Трам-пам-памп...)))
19.10.2025 20:05 Відповісти
Макрон попереджав, що мир Трампа туфта.
19.10.2025 20:06 Відповісти
...це наглядний приклад того, що буде після підписання мирної угоди між Україною та рашистами, яку так хоче Трамп!!! Його авторитет не показник!!
19.10.2025 20:08 Відповісти
скільки коментарів... два слови - хто б сумнівався... ось ціна домовленостей с бабуінами
19.10.2025 20:12 Відповісти
Це називаєтся "худна" й вона с кафірами (зіммі) ніколи не може буть довговічною . Й це написанно в хадісах - "мусульманин може скласти будь яке перемирря з кафірами , але при умовах , що в йому складно продовжувати джихад . Як тільки з"являється будь яка нагода цю худну порушити -- аллла таке не засуджує . Бо це невирні їм можно навіть кляститися ім"ям пророку й обманювати . Є інший хадіс , що забороняє такі дії й це релігіознавство як наука називає "дуалізмом ісламу" . Й саме тому , людина добра й неагресивна завжди знайте у хадісах свої й на що посилатися . Але й вбивця , садист й брехун не засмутится цим ...
19.10.2025 20:30 Відповісти
хто такі гої? вам їх можна обманювати?
19.10.2025 21:06 Відповісти
Что и требовалось доказать. Ну не будет там ни-че-го! От слова совсем. Надо знать историю их отношений. И религий. Последнее для семитов существенно - для тех и этих. Ни в Европе ни Америке нет сильных , умных! лидеров, способных разрубить этот Гордиев (семитский) узел. А уж возле Украины - почти одни Чемберлены! Могут сдать, и руки не отвалятся, языки не отсохнут. В темное, проклятое время живем, где правит миром кто попало.
19.10.2025 20:21 Відповісти
Єдиними гарантами безпеки для України є тільки ЗСУ, усе решта це пусте місце не варте навіть уваги!
19.10.2025 20:46 Відповісти
***,скільки долбодятлів в коментарях,Українцям треба приклад брати з Ізраїлю,бо якби євреї так ставали на захист своєї країни,як стає зараз БІЛЬШІСТЬ українців,то їх би винищили!
19.10.2025 21:05 Відповісти
 
 