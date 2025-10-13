Ердоган погрожував бойкотом саміту щодо Гази через запрошення Нетаньягу

Президентові США Дональду Трампу не вдалося запросити прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на міжнародний саміт у Єгипті щодо перемир’я між Ізраїлем і Палестиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціативу довелося скасувати після різкого заперечення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

За даними британського видання The Guardian, турецький лідер пригрозив, що не прибуде до Шарм-ель-Шейха, якщо ізраїльського прем’єра залишать у списку учасників. Участь Нетаньягу в конференції була попередньо погоджена під час телефонної розмови між Трампом і президентом Єгипту Абделем Фатахом ас-Сісі.

Однак після протестів з боку Туреччини та внутрішнього тиску з боку ультраправих членів ізраїльського уряду, Нетаньягу вирішив не брати участі в саміті, пославшись на "близькість до релігійних свят".

Крім того, ситуацію ускладнила наявність ордера Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем’єра за ймовірні воєнні злочини в Газі. Його присутність могла викликати скандал серед арабських країн, які не мають унормованих відносин з Ізраїлем.

Попри це, саміт у Шарм-ель-Шейху все ж відбувся. Лідери країн-посередників підписали угоду про припинення вогню в Газі.

Нагадаємо, 13 жовтня палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю 20 живих заручників, яких взяли у полон 7 жовтня 2023 року під час нападу на музичний фестиваль "Нова" в Газі. Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.

