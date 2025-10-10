Ціни на нафту падають після оголошень про мирну угоду щодо Гази, – Reuters

Котирування нафти продовжують знижуватися після 1,6% падіння напередодні – ринкова ризикова премія згасла на тлі угоди щодо припинення війни в Газі.

Станом на ранок п’ятниці ціна ф'ючерса на Brent опускається до $65,15 за барель, WTI – до $61,49, повідомляє Reuters.

Ринок реагує на прогрес у мирних переговорах на Близькому Сході. Угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у межах першої фази плану президента США Дональда Трампа затверджено урядом Ізраїлю. Вона передбачає зупинку боїв, часткове відведення ізраїльських сил із Гази та обмін – звільнення заручників ХАМАС в обмін на сотні ув’язнених.

"Ця угода змістила фокус назад до очікуваного профіциту нафти, адже ОПЕК+ розкручує згортання скорочень видобутку", – зазначив аналітик ANZ Даніел Хайнс.

Водночас останнє рішення ОПЕК+ щодо листопадового підвищення видобутку виявилося меншим за прогнози, що послабило побоювання надлишку пропозиції.

"Очікування різкого нарощування поставок не призвели до суттєвого падіння цін", – додали аналітики BMI.

У середу ціни підростали приблизно на 1% до тижневих максимумів на тлі застою у мирних перемовинах щодо України – сигналу, що санкції проти одного з найбільших експортерів нафти можуть зберігатися.

Додатковим стримувальним чинником для котирувань є побоювання, що затяжний шатдаун уряду США охолодить попит у найбільшого світового споживача нафти.

Раніше повідомлялось, що посли країн Європейського Союзу 8 жовтня домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року.

Дипломати заявили, що майже всі країни Євросоюзу висловили підтримку планам, припускаючи, що вони легко будуть затверджені, незважаючи на критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких хочуть підтримувати тісні зв'язки з Росією.