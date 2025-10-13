РУС
Эрдоган угрожал бойкотом саммита относительно Сектора Газа из-за приглашения Нетаньяху

Из-за приглашения Нетаньяху Эрдоган угрожал бойкотом саммита по Газе

Президенту США Дональду Трампу не удалось пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на международный саммит в Египте по перемирию между Израилем и Палестиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициативу пришлось отменить после резкого возражения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным британского издания The Guardian, турецкий лидер пригрозил, что не прибудет в Шарм-эль-Шейх, если израильского премьера оставят в списке участников. Участие Нетаньяху в конференции было предварительно согласовано во время телефонного разговора между Трампом и президентом Египта Абделем Фатахом ас-Сиси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинца Максима Харкина освободили из плена боевиков ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем. ФОТО

Однако после протестов со стороны Турции и внутреннего давления со стороны ультраправых членов израильского правительства, Нетаньяху решил не участвовать в саммите, сославшись на "близость к религиозным праздникам".

Кроме того, ситуацию осложнило наличие ордера Международного уголовного суда на арест израильского премьера за предполагаемые военные преступления в Секторе Газа. Его присутствие могло вызвать скандал среди арабских стран, которые не имеют унормированных отношений с Израилем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть падают после объявлений о мирном соглашении по Газе, - Reuters

Несмотря на это, саммит в Шарм-эль-Шейхе все же состоялся. Лидеры стран-посредников подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

Напомним, 13 октября палестинская группировка ХАМАС передала Израилю 20 живых заложников, которых взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения на музыкальный фестиваль "Нова" в Секторе Газа. Президент США Дональд Трамп, который посетил 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.

война (1465) Газа (70) Израиль (2108) Нетаньяху Биньямин (199) Эрдоган Реджеп Тайип (954)
"....наявність ордера Міжнародного кримінального суду на арешт ...." - такі слова не вживаються після Аляски!!!
показать весь комментарий
13.10.2025 21:23 Ответить
США не входять до МКС.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:27 Ответить
нерукопожатий став рукопожатим.....
показать весь комментарий
13.10.2025 21:28 Ответить
Та да, дружбы между Израилем и Турцией не наблюдается. А ведь были времена...
показать весь комментарий
13.10.2025 21:32 Ответить
Ердоган бикує
показать весь комментарий
13.10.2025 21:47 Ответить
 
 