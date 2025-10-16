УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7422 відвідувача онлайн
Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
2 012 17

Трамп пообіцяв "піти й вбити" ХАМАС, якщо страти людей у Газі триватимуть

Трамп погрожує ХАМАСу, якщо бойовикине припинять вбивати людей у Газі

Через страту людей у місті Газа бойовиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти них військову силу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, американський лідер заявив, що якщо вбивства продовжаться, у США не буде іншого вибору, окрім як "піти в Газу і знищити бойовиків".

"Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Газі, чого не було передбачено Угодою, у нас не буде іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп разом із посередниками з Катару, Єгипту та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Цей етап передбачав обмін заручників і часткове виведення ізраїльських військ із деяких районів Гази. 

Вже у четвер, 16 жовтня, Ізраїль заявив, що бойовики не виконали обіцянку повернути всі тіла загиблих заручників - з 28 тіл ХАМАС передав лише 10, і одне з них, за словами Ізраїлю, не належало полоненому.

У ХАМАС відповіли, що віддали все, що змогли знайти, але без важкої техніки розкопати решту тіл у зруйнованій Газі неможливо.

ХАМАС також заявив, що саме Ізраїль порушує перемир’я - за останній тиждень там загинули 24 палестинці. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Газа (50) Ізраїль (1849) бойові дії (4762) Хамас (221) Трамп Дональд (7358)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А як же вічний мир, 3000 років і нобелівська премія?
Наче ж вже все порішав.
показати весь коментар
16.10.2025 22:21 Відповісти
+9
Вчора ж замирив - шось не дуже вони йдуть до рук
показати весь коментар
16.10.2025 22:20 Відповісти
+9
То переселити хотів - тепер вбити - оприділися
показати весь коментар
16.10.2025 22:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОЙ *** вбивця клімаксний.....
показати весь коментар
16.10.2025 22:19 Відповісти
А IDF вб'є через те, скільки дітей вони вбили? Чи це інше? В цілому, Zion Don не дивує, він буде відробляти кожен цент, який євреї витратили на його президентську кампанію.
показати весь коментар
16.10.2025 22:20 Відповісти
Вчора ж замирив - шось не дуже вони йдуть до рук
показати весь коментар
16.10.2025 22:20 Відповісти
А як же вічний мир, 3000 років і нобелівська премія?
Наче ж вже все порішав.
показати весь коментар
16.10.2025 22:21 Відповісти
То переселити хотів - тепер вбити - оприділися
показати весь коментар
16.10.2025 22:22 Відповісти
Швидко робиться - сліпим вродиться)
показати весь коментар
16.10.2025 23:23 Відповісти
Ви ще не зрозуміли?! Трамп на пару з Натаньяху просрали війну ХАМАСу...
показати весь коментар
16.10.2025 22:24 Відповісти
Бла-бла-бла... Бла-бла-бла...
показати весь коментар
16.10.2025 22:29 Відповісти
Слава великому миротворцю
показати весь коментар
16.10.2025 22:29 Відповісти
Если завтра трамп не даст Володе Томагавки значит президент США под номером 47 агент кремля!
показати весь коментар
16.10.2025 22:39 Відповісти
А він і не дасть. Він с ****** вже побалакав. Буде чергова казочка про два- три тижні.
показати весь коментар
16.10.2025 23:59 Відповісти
Немає про що говорити з терористами і підписувати угоди, вони повинні бути знищені як кацапстанці в Україні!
показати весь коментар
16.10.2025 22:39 Відповісти
То нехай поб'ються, як діти у пісочниці?? А потім, через 50 днів ….Трампу хтось напомнити, якщо він забуде!!
показати весь коментар
16.10.2025 23:02 Відповісти
Два тижні!! Потім ще два а потім.... Самміт і перемир'я!!
показати весь коментар
16.10.2025 23:15 Відповісти
Заява своєчасна і послідовна. Дивно, що такі само заяви не зробили лідери Катарута Туреччини, а мали б так само жорстко попередити хамасівців.
показати весь коментар
16.10.2025 23:41 Відповісти
Піти і вбити… Одна проблема, що «сталеві яйця» Рембо заважають ходити, але натомість не заважають обіцяти.
показати весь коментар
17.10.2025 00:04 Відповісти
Перевод с политического - перестаньте делать это публично, вы меня подставляете, делайте это как все нормальные тоталитарные страны, так что бы этого никто не видел.
показати весь коментар
17.10.2025 00:17 Відповісти
 
 