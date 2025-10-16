Трамп пообіцяв "піти й вбити" ХАМАС, якщо страти людей у Газі триватимуть

Через страту людей у місті Газа бойовиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти них військову силу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, американський лідер заявив, що якщо вбивства продовжаться, у США не буде іншого вибору, окрім як "піти в Газу і знищити бойовиків".

"Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Газі, чого не було передбачено Угодою, у нас не буде іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп разом із посередниками з Катару, Єгипту та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Цей етап передбачав обмін заручників і часткове виведення ізраїльських військ із деяких районів Гази.

Вже у четвер, 16 жовтня, Ізраїль заявив, що бойовики не виконали обіцянку повернути всі тіла загиблих заручників - з 28 тіл ХАМАС передав лише 10, і одне з них, за словами Ізраїлю, не належало полоненому.

У ХАМАС відповіли, що віддали все, що змогли знайти, але без важкої техніки розкопати решту тіл у зруйнованій Газі неможливо.

ХАМАС також заявив, що саме Ізраїль порушує перемир’я - за останній тиждень там загинули 24 палестинці.

