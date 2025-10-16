Трамп пообещал "пойти и убить" ХАМАС, если казни людей в Секторе Газа будут продолжаться

Из-за казни людей в городе Газа боевиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозил применить против них военную силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, американский лидер заявил, что если убийства продолжатся, у США не будет другого выбора, кроме как "пойти в Сектор Газа и уничтожить боевиков".

"Если Хамас будет продолжать убивать людей в Секторе Газа, что не было предусмотрено Соглашением, у нас не будет другого выбора, кроме как пойти туда и убить их. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп вместе с посредниками из Катара, Египта и Турции подписал соглашение о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Этот этап предусматривал обмен заложников и частичный вывод израильских войск из некоторых районов Сектора Газа.

Уже в четверг, 16 октября, Израиль заявил, что боевики не выполнили обещание вернуть все тела погибших заложников - из 28 тел ХАМАС передал только 10, и одно из них, по словам Израиля, не принадлежало пленному.

В ХАМАС ответили, что отдали все, что смогли найти, но без тяжелой техники раскопать остальные тела в разрушенном Секторе Газа невозможно.

ХАМАС также заявил, что именно Израиль нарушает перемирие - за последнюю неделю там погибли 24 палестинца.

