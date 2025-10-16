РУС
Трамп пообещал "пойти и убить" ХАМАС, если казни людей в Секторе Газа будут продолжаться

Трамп угрожает ХАМАСу, если боевики не прекратят убивать людей в Газе

Из-за казни людей в городе Газа боевиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозил применить против них военную силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, американский лидер заявил, что если убийства продолжатся, у США не будет другого выбора, кроме как "пойти в Сектор Газа и уничтожить боевиков".

"Если Хамас будет продолжать убивать людей в Секторе Газа, что не было предусмотрено Соглашением, у нас не будет другого выбора, кроме как пойти туда и убить их. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп вместе с посредниками из Катара, Египта и Турции подписал соглашение о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Этот этап предусматривал обмен заложников и частичный вывод израильских войск из некоторых районов Сектора Газа.

Уже в четверг, 16 октября, Израиль заявил, что боевики не выполнили обещание вернуть все тела погибших заложников - из 28 тел ХАМАС передал только 10, и одно из них, по словам Израиля, не принадлежало пленному.

В ХАМАС ответили, что отдали все, что смогли найти, но без тяжелой техники раскопать остальные тела в разрушенном Секторе Газа невозможно.

ХАМАС также заявил, что именно Израиль нарушает перемирие - за последнюю неделю там погибли 24 палестинца.

Комментарии
+3
Вчора ж замирив - шось не дуже вони йдуть до рук
16.10.2025 22:20
+3
А як же вічний мир, 3000 років і нобелівська премія?
Наче ж вже все порішав.
16.10.2025 22:21
+2
То переселити хотів - тепер вбити - оприділися
16.10.2025 22:22
ОЙ *** вбивця клімаксний.....
16.10.2025 22:20
А IDF вб'є через те, скільки дітей вони вбили? Чи це інше? В цілому, Zion Don не дивує, він буде відробляти кожен цент, який євреї витратили на його президентську кампанію.
16.10.2025 22:20
Вчора ж замирив - шось не дуже вони йдуть до рук
16.10.2025 22:21
А як же вічний мир, 3000 років і нобелівська премія?
Наче ж вже все порішав.
16.10.2025 22:22
То переселити хотів - тепер вбити - оприділися
16.10.2025 22:24
Ви ще не зрозуміли?! Трамп на пару з Натаньяху просрали війну ХАМАСу...
16.10.2025 22:29
Бла-бла-бла... Бла-бла-бла...
16.10.2025 22:29
Слава великому миротворцю
16.10.2025 22:39
Если завтра трамп не даст Володе Томагавки значит президент США под номером 47 агент кремля!
16.10.2025 22:39
Немає про що говорити з терористами і підписувати угоди, вони повинні бути знищені як кацапстанці в Україні!
16.10.2025 23:02
То нехай поб'ються, як діти у пісочниці?? А потім, через 50 днів ….Трампу хтось напомнити, якщо він забуде!!
16.10.2025 23:02
 
 