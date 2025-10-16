РУС
Израиль и ХАМАС снова обвиняют друг друга в срыве перемирия

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС снова обвиняют друг друга в срыве перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Израиль заявил, что планирует открыть пункт пропуска Рафах на границе с Египтом, но пока не называет дату. Причина - обвинения ХАМАСа в нарушении договоренностей, пишет Reuters.

Израиль утверждает, что боевики не выполнили обещание вернуть все тела погибших заложников. Из 28 тел ХАМАС передал только 10, и одно из них, по словам Израиля, не принадлежало пленному.

Читайте: Трамп заявил, что мир в Газе требует новых усилий

В ХАМАС ответили, что отдали все, что смогли найти, но без тяжелой техники раскопать остальные тела в разрушенном Секторе Газа невозможно.

ХАМАС также заявил, что именно Израиль нарушает перемирие - за последнюю неделю там погибли 24 палестинца. В Израиле говорят, что открывали огонь только в ответ на опасность.

Между тем продолжается координация с Египтом по открытию КПП Рафах, но он не будет использоваться для гуманитарных грузов. Из-за споров о телах погибших и нерешенных вопросов плана США относительно перемирия снова оказалось под угрозой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Война в Газе закончилась, - Трамп во время визита в Кнессет. ВИДЕО

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Секторе Газа, если группировка ХАМАС не выполнит условия мирного соглашения.

По словам Трампа, израильские войска готовы снова зайти в Сектор Газа, "как только он даст команду", а затем ситуацию с ХАМАСом можно будет быстро решить.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

+3
"...топаз, дай команду!.." (с)
показать весь комментарий
16.10.2025 19:12
+3
А як ще підписаний трампівський мир вперше за 3000 років?
показать весь комментарий
16.10.2025 19:29
+1
Як вони посміли не слухати Трампа? Він же чудово сказав їм не воювати!
показать весь комментарий
16.10.2025 19:28
Напишу попозже
показать весь комментарий
16.10.2025 19:11
"...топаз, дай команду!.." (с)
показать весь комментарий
16.10.2025 19:12
Як вони посміли не слухати Трампа? Він же чудово сказав їм не воювати!
показать весь комментарий
16.10.2025 19:28
А як ще підписаний трампівський мир вперше за 3000 років?
показать весь комментарий
16.10.2025 19:29
Ізраїль і ХАМАС знову звинувачують один одного у зриві перемир'я(((ЦЕ ГЕБНЯВА МЕТОДА)))
показать весь комментарий
16.10.2025 19:29
Таки да. Тільки там з 1948, коли євреї повернулись на землю обітовану чи яку там, після двотисячних блукань по світу, таке. А араби тим часом усіх завойовували і ісламізували. Все неоднозначно.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:44
в статті написано, хто кого вбив під час перемир'я. скільки ізраільтян загинуло і скільки палестинців? напишіть, хто уважно читав новину.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:40
израиль убил 564 000 детей а полестинцы просто ни в чем не виноваты
показать весь комментарий
16.10.2025 19:50
це в цій новині написано? ви ж не брешете?
показать весь комментарий
16.10.2025 19:53
Трампа на них немає!
показать весь комментарий
16.10.2025 19:49
рудий півень напевно буде щомісяця "закінчувати війну" Ізраїля з Палестиною і щомісяця ставити це собі в заслугу.
показать весь комментарий
16.10.2025 20:01
а Трамп президент?
показать весь комментарий
16.10.2025 20:04
 
 