Израиль и ХАМАС снова обвиняют друг друга в срыве перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Израиль заявил, что планирует открыть пункт пропуска Рафах на границе с Египтом, но пока не называет дату. Причина - обвинения ХАМАСа в нарушении договоренностей, пишет Reuters.

Израиль утверждает, что боевики не выполнили обещание вернуть все тела погибших заложников. Из 28 тел ХАМАС передал только 10, и одно из них, по словам Израиля, не принадлежало пленному.

В ХАМАС ответили, что отдали все, что смогли найти, но без тяжелой техники раскопать остальные тела в разрушенном Секторе Газа невозможно.

ХАМАС также заявил, что именно Израиль нарушает перемирие - за последнюю неделю там погибли 24 палестинца. В Израиле говорят, что открывали огонь только в ответ на опасность.

Между тем продолжается координация с Египтом по открытию КПП Рафах, но он не будет использоваться для гуманитарных грузов. Из-за споров о телах погибших и нерешенных вопросов плана США относительно перемирия снова оказалось под угрозой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Секторе Газа, если группировка ХАМАС не выполнит условия мирного соглашения.

По словам Трампа, израильские войска готовы снова зайти в Сектор Газа, "как только он даст команду", а затем ситуацию с ХАМАСом можно будет быстро решить.

