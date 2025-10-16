УКР
Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир'я Ізраїлю та ХАМАС
1 756 13

Ізраїль і ХАМАС знову звинувачують один одного у зриві перемир’я

Перемир’я між Ізраїлем і Хамас

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ізраїль заявив, що планує відкрити пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом, але поки не називає дату. Причина — звинувачення ХАМАСу у порушенні домовленостей, пише Reuters.

Ізраїль стверджує, що бойовики не виконали обіцянку повернути всі тіла загиблих заручників. З 28 тіл ХАМАС передав лише 10, і одне з них, за словами Ізраїлю, не належало полоненому.

Читайте: Трамп заявив, що мир у Газі потребує нових зусиль

У ХАМАС відповіли, що віддали все, що змогли знайти, але без важкої техніки розкопати решту тіл у зруйнованій Газі неможливо.

ХАМАС також заявив, що саме Ізраїль порушує перемир’я - за останній тиждень там загинули 24 палестинці. В Ізраїлі кажуть, що відкривали вогонь лише у відповідь на небезпеку.

Тим часом триває координація з Єгиптом щодо відкриття КПП Рафах, але він не використовуватиметься для гуманітарних вантажів. Через суперечки про тіла загиблих і невирішені питання плану США перемир’я знову опинилося під загрозою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не виконає умови мирної угоди.

За словами Трампа, ізраїльські війська готові знову зайти в Газу, "як тільки він дасть команду", а відтак ситуацію з ХАМАСом можна буде швидко вирішити.

Ізраїль (1847) Хамас (219) перемир'я (1010) Трамп Дональд (7358)
+3
"...топаз, дай команду!.." (с)
16.10.2025 19:12 Відповісти
+3
А як ще підписаний трампівський мир вперше за 3000 років?
16.10.2025 19:29 Відповісти
+1
Як вони посміли не слухати Трампа? Він же чудово сказав їм не воювати!
16.10.2025 19:28 Відповісти
Напишу попозже
16.10.2025 19:11 Відповісти
Ізраїль і ХАМАС знову звинувачують один одного у зриві перемир'я(((ЦЕ ГЕБНЯВА МЕТОДА)))
16.10.2025 19:29 Відповісти
Таки да. Тільки там з 1948, коли євреї повернулись на землю обітовану чи яку там, після двотисячних блукань по світу, таке. А араби тим часом усіх завойовували і ісламізували. Все неоднозначно.
16.10.2025 19:44 Відповісти
в статті написано, хто кого вбив під час перемир'я. скільки ізраільтян загинуло і скільки палестинців? напишіть, хто уважно читав новину.
16.10.2025 19:40 Відповісти
израиль убил 564 000 детей а полестинцы просто ни в чем не виноваты
16.10.2025 19:50 Відповісти
це в цій новині написано? ви ж не брешете?
16.10.2025 19:53 Відповісти
Трампа на них немає!
16.10.2025 19:49 Відповісти
рудий півень напевно буде щомісяця "закінчувати війну" Ізраїля з Палестиною і щомісяця ставити це собі в заслугу.
16.10.2025 20:01 Відповісти
а Трамп президент?
16.10.2025 20:04 Відповісти
Выражаю озабоченность.
16.10.2025 20:17 Відповісти
 
 