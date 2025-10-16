Ізраїль і ХАМАС знову звинувачують один одного у зриві перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ізраїль заявив, що планує відкрити пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом, але поки не називає дату. Причина — звинувачення ХАМАСу у порушенні домовленостей, пише Reuters.

Ізраїль стверджує, що бойовики не виконали обіцянку повернути всі тіла загиблих заручників. З 28 тіл ХАМАС передав лише 10, і одне з них, за словами Ізраїлю, не належало полоненому.

Читайте: Трамп заявив, що мир у Газі потребує нових зусиль

У ХАМАС відповіли, що віддали все, що змогли знайти, але без важкої техніки розкопати решту тіл у зруйнованій Газі неможливо.

ХАМАС також заявив, що саме Ізраїль порушує перемир’я - за останній тиждень там загинули 24 палестинці. В Ізраїлі кажуть, що відкривали вогонь лише у відповідь на небезпеку.

Тим часом триває координація з Єгиптом щодо відкриття КПП Рафах, але він не використовуватиметься для гуманітарних вантажів. Через суперечки про тіла загиблих і невирішені питання плану США перемир’я знову опинилося під загрозою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не виконає умови мирної угоди.

За словами Трампа, ізраїльські війська готові знову зайти в Газу, "як тільки він дасть команду", а відтак ситуацію з ХАМАСом можна буде швидко вирішити.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі