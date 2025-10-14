Трамп заявив, що мир у Газі потребує нових зусиль
Президент США Дональд Трамп заявив, що для повного врегулювання ситуації в Секторі Гази потрібно зробити ще багато кроків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він наголосив, що повернення заручників - лише початок, і процес ще далекий до завершення.
"Усі 20 заручників повернулися і почуваються настільки добре, наскільки можна очікувати. Але роботу не завершено. Тіла загиблих досі не повернули. Починається друга фаза!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
13 жовтня Трамп разом із лідерами Катару, Єгипту та Туреччини підписав угоду про врегулювання ситуації в Газі.
Документ ґрунтується на його мирному плані, який передбачає кілька етапів - від припинення вогню до обміну полоненими.
Раніше рух ХАМАС звільнив 20 заручників і передав тіла чотирьох загиблих. У відповідь Ізраїль відпустив близько двох тисяч палестинських в’язнів. Водночас тіла ще 24 заручників досі залишаються в Газі.
Ізраїльська влада звинувачує ХАМАС у порушенні домовленостей і затримці передачі останків загиблих.
Да. Строить новый рай должен будет наш соотечественник и старый знакомый Борис Джонсонюк. От так вот.
У зв'язку з викладеним вище - стісняюсь спитать:
А у Ізраїля будуть час і можливість перетворити на в'язнів достатню кількість палестинців для обміну на чергових заручників та тіла загиблих (закатованих)?