Трамп заявив, що мир у Газі потребує нових зусиль

Трамп заявив, що в Секторі Гази потрібно зробити ще багато

Президент США Дональд Трамп заявив, що для повного врегулювання ситуації в Секторі Гази потрібно зробити ще багато кроків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він наголосив, що повернення заручників - лише початок, і процес ще далекий до завершення.

"Усі 20 заручників повернулися і почуваються настільки добре, наскільки можна очікувати. Але роботу не завершено. Тіла загиблих досі не повернули. Починається друга фаза!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган може допомогти в урегулюванні війни Росії проти України, - Трамп

13 жовтня Трамп разом із лідерами Катару, Єгипту та Туреччини підписав угоду про врегулювання ситуації в Газі.

Документ ґрунтується на його мирному плані, який передбачає кілька етапів - від припинення вогню до обміну полоненими.

Раніше рух ХАМАС звільнив 20 заручників і передав тіла чотирьох загиблих. У відповідь Ізраїль відпустив близько двох тисяч палестинських в’язнів. Водночас тіла ще 24 заручників досі залишаються в Газі.

Ізраїльська влада звинувачує ХАМАС у порушенні домовленостей і затримці передачі останків загиблих.

війна (1507) Газа (47) Ізраїль (1844) Трамп Дональд (7341)
+2
Ну починається. Тампон потанцював на святі, отримав медалі і поїхав додому догравати в гольф. А ви там далі самі ***біться з другою, третьою фазою... то вже не його війна
показати весь коментар
14.10.2025 21:44 Відповісти
+1
пост-піз-діл
(post-peace-deal)
показати весь коментар
14.10.2025 21:27 Відповісти
+1
Каже, що те, що він пафосно підписав - то фуфло.
показати весь коментар
14.10.2025 21:31 Відповісти
!!!
показати весь коментар
14.10.2025 21:31 Відповісти
Його вже висунули на Нобелівську премію 2026 р. Тому набиває собі ціну.
показати весь коментар
14.10.2025 21:32 Відповісти
Нет. Это он не себе набивает цену. Это он напоминает что нужно делать взносы. Тока не ржать. Договорились? По, гениальному, плану Трампа Сектор Газа должен стать новым Эдемом. Обьеденив в себе Арабские Эмираты, Лас-вегас и, немножко Силиконовой долины. А деньги на это низачто не догадаетесь) должны дать арабские государства.
Да. Строить новый рай должен будет наш соотечественник и старый знакомый Борис Джонсонюк. От так вот.
показати весь коментар
14.10.2025 21:48 Відповісти
Що трапилося? Не сподабалися розтріли невинних в Гаазі?Так тобі придурку все до дупи
показати весь коментар
14.10.2025 21:37 Відповісти
Stultus vulgaris!
показати весь коментар
14.10.2025 21:44 Відповісти
Мир у Газі потребує нових бомбардувань Ірану. 😁
показати весь коментар
14.10.2025 21:47 Відповісти
"ХАМАС звільнив 20 заручників і передав тіла чотирьох загиблих. У відповідь Ізраїль відпустив близько двох тисяч палестинських в'язнів." Джерело: https://censor.net/ua/n3579719

У зв'язку з викладеним вище - стісняюсь спитать:
А у Ізраїля будуть час і можливість перетворити на в'язнів достатню кількість палестинців для обміну на чергових заручників та тіла загиблих (закатованих)?
показати весь коментар
14.10.2025 21:53 Відповісти
 
 