Трамп заявил, что мир в Секторе Газа требует новых усилий

Президент США Дональд Трамп заявил, что для полного урегулирования ситуации в Секторе Газа нужно сделать еще много шагов.

Он подчеркнул, что возвращение заложников - только начало, и процесс еще далек от завершения.

"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать. Но работа не завершена. Тела погибших до сих пор не вернули. Начинается вторая фаза!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

13 октября Трамп вместе с лидерами Катара, Египта и Турции подписал соглашение об урегулировании ситуации в Секторе Газа.

Документ основывается на его мирном плане, который предусматривает несколько этапов - от прекращения огня до обмена пленными.

Ранее движение ХАМАС освободило 20 заложников и передало тела четырех погибших. В ответ Израиль отпустил около двух тысяч палестинских заключенных. В то же время тела еще 24 заложников до сих пор остаются в Секторе Газа.

Израильские власти обвиняют ХАМАС в нарушении договоренностей и задержке передачи останков погибших.

