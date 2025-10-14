Трамп заявил, что мир в Секторе Газа требует новых усилий
Президент США Дональд Трамп заявил, что для полного урегулирования ситуации в Секторе Газа нужно сделать еще много шагов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что возвращение заложников - только начало, и процесс еще далек от завершения.
"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать. Но работа не завершена. Тела погибших до сих пор не вернули. Начинается вторая фаза!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
13 октября Трамп вместе с лидерами Катара, Египта и Турции подписал соглашение об урегулировании ситуации в Секторе Газа.
Документ основывается на его мирном плане, который предусматривает несколько этапов - от прекращения огня до обмена пленными.
Ранее движение ХАМАС освободило 20 заложников и передало тела четырех погибших. В ответ Израиль отпустил около двух тысяч палестинских заключенных. В то же время тела еще 24 заложников до сих пор остаются в Секторе Газа.
Израильские власти обвиняют ХАМАС в нарушении договоренностей и задержке передачи останков погибших.
Да. Строить новый рай должен будет наш соотечественник и старый знакомый Борис Джонсонюк. От так вот.
У зв'язку з викладеним вище - стісняюсь спитать:
А у Ізраїля будуть час і можливість перетворити на в'язнів достатню кількість палестинців для обміну на чергових заручників та тіла загиблих (закатованих)?