РУС
Контроль США над Сектором Газа
897 10

Трамп заявил, что мир в Секторе Газа требует новых усилий

Трамп заявил, что в Секторе Газа нужно сделать еще многое

Президент США Дональд Трамп заявил, что для полного урегулирования ситуации в Секторе Газа нужно сделать еще много шагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что возвращение заложников - только начало, и процесс еще далек от завершения.

"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать. Но работа не завершена. Тела погибших до сих пор не вернули. Начинается вторая фаза!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Эрдоган может помочь в урегулировании войны России против Украины, - Трамп

13 октября Трамп вместе с лидерами Катара, Египта и Турции подписал соглашение об урегулировании ситуации в Секторе Газа.

Документ основывается на его мирном плане, который предусматривает несколько этапов - от прекращения огня до обмена пленными.

Ранее движение ХАМАС освободило 20 заложников и передало тела четырех погибших. В ответ Израиль отпустил около двух тысяч палестинских заключенных. В то же время тела еще 24 заложников до сих пор остаются в Секторе Газа.

Израильские власти обвиняют ХАМАС в нарушении договоренностей и задержке передачи останков погибших.

Автор: 

война (1467) Газа (75) Израиль (2112) Трамп Дональд (6792)
Топ комментарии
+2
Ну починається. Тампон потанцював на святі, отримав медалі і поїхав додому догравати в гольф. А ви там далі самі ***біться з другою, третьою фазою... то вже не його війна
14.10.2025 21:44 Ответить
+1
пост-піз-діл
(post-peace-deal)
14.10.2025 21:27 Ответить
+1
Каже, що те, що він пафосно підписав - то фуфло.
14.10.2025 21:31 Ответить
!!!
14.10.2025 21:31 Ответить
Каже, що те, що він пафосно підписав - то фуфло.
14.10.2025 21:31 Ответить
Його вже висунули на Нобелівську премію 2026 р. Тому набиває собі ціну.
14.10.2025 21:32 Ответить
Нет. Это он не себе набивает цену. Это он напоминает что нужно делать взносы. Тока не ржать. Договорились? По, гениальному, плану Трампа Сектор Газа должен стать новым Эдемом. Обьеденив в себе Арабские Эмираты, Лас-вегас и, немножко Силиконовой долины. А деньги на это низачто не догадаетесь) должны дать арабские государства.
Да. Строить новый рай должен будет наш соотечественник и старый знакомый Борис Джонсонюк. От так вот.
14.10.2025 21:48 Ответить
Що трапилося? Не сподабалися розтріли невинних в Гаазі?Так тобі придурку все до дупи
14.10.2025 21:37 Ответить
Ну починається. Тампон потанцював на святі, отримав медалі і поїхав додому догравати в гольф. А ви там далі самі ***біться з другою, третьою фазою... то вже не його війна
14.10.2025 21:44 Ответить
Stultus vulgaris!
14.10.2025 21:44 Ответить
Мир у Газі потребує нових бомбардувань Ірану. 😁
14.10.2025 21:47 Ответить
"ХАМАС звільнив 20 заручників і передав тіла чотирьох загиблих. У відповідь Ізраїль відпустив близько двох тисяч палестинських в'язнів." Джерело: https://censor.net/ua/n3579719

У зв'язку з викладеним вище - стісняюсь спитать:
А у Ізраїля будуть час і можливість перетворити на в'язнів достатню кількість палестинців для обміну на чергових заручників та тіла загиблих (закатованих)?
14.10.2025 21:53 Ответить
 
 