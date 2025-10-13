ХАМАС освободил всех израильских заложников и передал останки четырех погибших

В рамках соглашения о прекращении огня боевики ХАМАС освободили всех живых 20 израильских заложников, захваченных во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. Также группировка передала четыре гроба с останками погибших заложников.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации агентства, израильская армия подтвердила получение всех 20 заложников, они живы и доставлены в Сектор Газа Красным Крестом.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В свою очередь Израиль в рамках соглашения освободил около 2000 палестинских заключенных.

Как пишет Times of Israel, израильские военные также сообщили, что получили четыре гроба с останками погибших израильтян. Тела были переданы ХАМАСом Красному Кресту, а тот передал их ЦАХАЛу.

Тела доставят в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, которая может занять два дня.

Прекращение огня в Секторе Газа

В конце сентября Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Секторе Газа и освобождение заложников в течение 72 часов после того, как ХАМАС и Израиль согласятся на соглашение.

Предложение предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Сектора Газа, который должен стать "дерадикализованной зоной, которая не будет представлять угрозы для своих соседей".

Президент США Дональд Трамп, посетивший 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.

Смотрите также: Украинца Максима Харкина освободили из плена боевиков ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем. ФОТО