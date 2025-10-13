РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8985 посетителей онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
571 9

ХАМАС освободил всех израильских заложников и передал останки четырех погибших

освобождение заложников

В рамках соглашения о прекращении огня боевики ХАМАС освободили всех живых 20 израильских заложников, захваченных во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. Также группировка передала четыре гроба с останками погибших заложников.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации агентства, израильская армия подтвердила получение всех 20 заложников, они живы и доставлены в Сектор Газа Красным Крестом.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В свою очередь Израиль в рамках соглашения освободил около 2000 палестинских заключенных.

Как пишет Times of Israel, израильские военные также сообщили, что получили четыре гроба с останками погибших израильтян. Тела были переданы ХАМАСом Красному Кресту, а тот передал их ЦАХАЛу.

Тела доставят в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, которая может занять два дня.

Прекращение огня в Секторе Газа

В конце сентября Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Секторе Газа и освобождение заложников в течение 72 часов после того, как ХАМАС и Израиль согласятся на соглашение.

Предложение предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Сектора Газа, который должен стать "дерадикализованной зоной, которая не будет представлять угрозы для своих соседей".

Президент США Дональд Трамп, посетивший 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.

Смотрите также: Украинца Максима Харкина освободили из плена боевиков ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем. ФОТО

Автор: 

заложник (1494) Израиль (2108) Хамас (213)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усі розуміють що це тимчасове перемірья .... знов будуть тунелі, і знов будуть обстрілі Ізраїлю
показать весь комментарий
13.10.2025 22:31 Ответить
І буде набагато менше терористів доживати до вироку суду
показать весь комментарий
13.10.2025 22:37 Ответить
Дуже нескоро.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:39 Ответить
Тимчасове... Але ж з якою помпою трамп його підписав!!
показать весь комментарий
13.10.2025 22:39 Ответить
Хто б що там не казав, але це нарешті перші реальні дії тампона.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:51 Ответить
перемир'я тимчасове, але коли знову щось полетить у бік Ізраїля, то цих пустельних мавп остаточно вкатають в пісок!
показать весь комментарий
13.10.2025 22:40 Ответить
А як всі гундят - ніяких перемовин з терористами - а з ким балакати коли потрібен договір?
показать весь комментарий
13.10.2025 22:46 Ответить
терористи за столом перговорів
показать весь комментарий
13.10.2025 22:47 Ответить
всіх - всіх? і згвалтованих і зарізаних? і ту туристку яку з перебитими ногами возили по вулицям?
показать весь комментарий
13.10.2025 22:48 Ответить
 
 