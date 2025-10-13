УКР
ХАМАС звільнив усіх ізраїльських заручників і передав останки чотирьох загиблих

У межах угоди про припинення вогню бойовики ХАМАС звільнили всіх живих 20 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Також угруповання передало чотири труни з останками загиблих заручників.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією агентства, ізраїльська армія підтвердила отримання всіх 20 заручників, вони живі і доставлені до сектора Гази Червоним Хрестом.

Своєю чергою Ізраїль в межах угоди звільнив близько 2000 палестинських в'язнів.

Як пише Times of Israel, ізраїльські військові також повідомили, що отримали чотири труни з останками загиблих ізраїльтян. Тіла були передані ХАМАСом Червоному Хресту, а той передав їх ЦАХАЛу.

Тіла доставлять до судово-медичного інституту Абу Кабір в Тель-Авіві для ідентифікації, яка може тривати два дні.

Припинення вогню в Секторі Гази

Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".

Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.

Топ коментарі
+7
Хто б що там не казав, але це нарешті перші реальні дії тампона.
13.10.2025 22:51 Відповісти
+5
перемир'я тимчасове, але коли знову щось полетить у бік Ізраїля, то цих пустельних мавп остаточно вкатають в пісок!
13.10.2025 22:40 Відповісти
+3
не пиши херні! ЗАРУЧНИКИ були щитом для хамасятини, тепер справа зовсім інша!
13.10.2025 22:59 Відповісти
Усі розуміють що це тимчасове перемірья .... знов будуть тунелі, і знов будуть обстрілі Ізраїлю
13.10.2025 22:31 Відповісти
І буде набагато менше терористів доживати до вироку суду
13.10.2025 22:37 Відповісти
Дуже нескоро.
13.10.2025 22:39 Відповісти
Тимчасове... Але ж з якою помпою трамп його підписав!!
13.10.2025 22:39 Відповісти
Хто б що там не казав, але це нарешті перші реальні дії тампона.
13.10.2025 22:51 Відповісти
перемир'я тимчасове, але коли знову щось полетить у бік Ізраїля, то цих пустельних мавп остаточно вкатають в пісок!
13.10.2025 22:40 Відповісти
якби могли|хотіли то вже б так і зробили
13.10.2025 22:53 Відповісти
не пиши херні! ЗАРУЧНИКИ були щитом для хамасятини, тепер справа зовсім інша!
13.10.2025 22:59 Відповісти
авжеж, хамас не зможе надибати кількадесят нових заручників
14.10.2025 00:16 Відповісти
як? коли там буфера зона по периметру глибиною кілька км, по якій стоїть ЦАХАЛ, після 7 жовтня відповідні висновки в Ізраїлі зробили...
14.10.2025 00:19 Відповісти
ну якось же ж проґавили 7 жовтня 2023
14.10.2025 00:21 Відповісти
забув дописати... проґавлять і інше, інакше.
14.10.2025 00:23 Відповісти
А як всі гундят - ніяких перемовин з терористами - а з ким балакати коли потрібен договір?
13.10.2025 22:46 Відповісти
терористи за столом перговорів
13.10.2025 22:47 Відповісти
всіх - всіх? і згвалтованих і зарізаних? і ту туристку яку з перебитими ногами возили по вулицям?
13.10.2025 22:48 Відповісти
Не знаю как они смогли договорится и зачем Нетаньяху пошел на это, наверное Трамп не хотел ссорится с арабскими странами и вынудил его, но если хамас не будут держать жестко под контролем (кто?) в наморднике и на цепи, не давая снова рыть туннели и клепать из труб ракеты, это вопрос лишь времени когда они набравшись сил снова ударят. Или, что крайне маловероятно, они переродятся в нечто менее радикальное, на что раньше и надеялись в Израиле.
13.10.2025 22:58 Відповісти
Як на мене, Ізраїль має повне право половину списку ХАМАС, яких треба звільнити, теж повернути мертвими.
13.10.2025 23:42 Відповісти
 
 