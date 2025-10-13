ХАМАС звільнив усіх ізраїльських заручників і передав останки чотирьох загиблих

У межах угоди про припинення вогню бойовики ХАМАС звільнили всіх живих 20 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Також угруповання передало чотири труни з останками загиблих заручників.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією агентства, ізраїльська армія підтвердила отримання всіх 20 заручників, вони живі і доставлені до сектора Гази Червоним Хрестом.

Своєю чергою Ізраїль в межах угоди звільнив близько 2000 палестинських в'язнів.

Як пише Times of Israel, ізраїльські військові також повідомили, що отримали чотири труни з останками загиблих ізраїльтян. Тіла були передані ХАМАСом Червоному Хресту, а той передав їх ЦАХАЛу.

Тіла доставлять до судово-медичного інституту Абу Кабір в Тель-Авіві для ідентифікації, яка може тривати два дні.

Припинення вогню в Секторі Гази

Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".

Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.

