Израиль и ХАМАС обменялись взаимными обвинениями в срыве перемирия
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах на юге Сектора Газа после того, как ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ynet.
По данным израильской армии, боевики ХАМАС открыли огонь и вышли из своих укрытий, нарушив договоренности, действующие в регионе. Зато ХАМАС отрицает обвинения и заявляет об обстреле израильской инженерной техники.
Палестинские источники также сообщают, что корабли ВМС Израиля открыли огонь по побережью. Арабские СМИ пишут о перестрелке в районе Рафаха, однако подробная информация пока отсутствует.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и военный секретарь временно покинули заседание правительства для оценки ситуации на месте.
Израильские военные источники отмечают, что за последние двое суток резко возросло количество столкновений с боевиками ХАМАС вдоль границы и вблизи побережья.
В ЦАХАЛ считают, что группировка пытается вернуть контроль над пограничной зоной и продемонстрировать восстановление сил вопреки мирным договоренностям.
Напомним, из-за казни людей в городе Газа боевиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозил применить против них военную силу.
Американский лидер заявил, что если убийства продолжатся, у США не будет другого выбора, кроме как "пойти в Газу и уничтожить боевиков".
Зараз це політичне мотто.
Протримався всього лише два дні
.
Швидко робиться -
сліпедурне родиться.
Big Beatiful Peacedeal.
з отим піес ділом...
.
А ви скажіть 10 разів дуже швидко "peace deal".
Вийде суть української та американської політики.
Там написано звіздабол
.
І знаю на 300%,що у нас буде те саме,коли ми з рашкостаном щось піпишемо.
Підуть провокації,в яки закономірно звинуватять Україну,і далі по тексту.
я загуглив це зображення, більшість посилань на соцмережі, і декілька посилань на статті журналістів з неназиваємою національністю. це перші сторінки з посиланнями.
і нібито хамас тут розстріляв палестинців. а до чого тут ізраільтяни? ізраільтяни вже захищають мирних палестинців? Ну ти серйозно?
.
Можливо, ті палестинці були івритомовними і Ізраїль прийшов їх захищати...
Не кожен і осилить.
Сильно
що іслам це погано для людства?
це він про це місто писав? а звідки там ізраільтяни взялися?
кацапи теж так само заявляють, коли ми по криму стріляємо, що "бєздушніє біндеравци напали на мирних кацапских воєнних в криму".
А що робили янки в 1945 році у Рурі . Або в 1946 на оствові Кюсю ?!
Хамас програв війну , яку сам й почав . Тепер , поки воно не розброєтся й не передасть владу тим , хто зможе забеспечити в регіоні мир не на 2 тижні , а пів століття ніхто й не збирається звідти йти - нема дурних й 2005 рік вже ніколи не вівториться . Без гарантій беспеки й миру , без розброєння хамасу нійхто й нікуди йти не збирається
Абсолютно те ж саме верзе куйло: "Бандеравци напалі на Данбас і ми билі винуждєни начать сво, чтоби ліквідіровать ісходящіє от Украіни угрози." І так само вимагає роззброєння України.