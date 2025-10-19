РУС
3 886 99

Израиль и ХАМАС обменялись взаимными обвинениями в срыве перемирия

Израиль нанес удары по ХАМАС

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах на юге Сектора Газа после того, как ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ynet.

По данным израильской армии, боевики ХАМАС открыли огонь и вышли из своих укрытий, нарушив договоренности, действующие в регионе. Зато ХАМАС отрицает обвинения и заявляет об обстреле израильской инженерной техники.

Палестинские источники также сообщают, что корабли ВМС Израиля открыли огонь по побережью. Арабские СМИ пишут о перестрелке в районе Рафаха, однако подробная информация пока отсутствует.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и военный секретарь временно покинули заседание правительства для оценки ситуации на месте.

Израильские военные источники отмечают, что за последние двое суток резко возросло количество столкновений с боевиками ХАМАС вдоль границы и вблизи побережья.

В ЦАХАЛ считают, что группировка пытается вернуть контроль над пограничной зоной и продемонстрировать восстановление сил вопреки мирным договоренностям.

Напомним, из-за казни людей в городе Газа боевиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозил применить против них военную силу.

Американский лидер заявил, что если убийства продолжатся, у США не будет другого выбора, кроме как "пойти в Газу и уничтожить боевиков".

Топ комментарии
+24
Я знав на 100%,що так і буде.
І знаю на 300%,що у нас буде те саме,коли ми з рашкостаном щось піпишемо.
Підуть провокації,в яки закономірно звинуватять Україну,і далі по тексту.
19.10.2025 19:20 Ответить
+20


Там написано звіздабол
19.10.2025 19:09 Ответить
+18
Добре що трампон не отримав нобелівку, а то обісрався б і там
19.10.2025 19:07 Ответить
Добре що трампон не отримав нобелівку, а то обісрався б і там
19.10.2025 19:07 Ответить
Сказав би у своєму дусі: хто перший встав - того і тапки.

Зараз це політичне мотто.
19.10.2025 19:51 Ответить
Найкоротший "мир" навіть на Близькому Сході !
Протримався всього лише два дні

.
19.10.2025 20:11 Ответить
Гудбай, Нобель!
19.10.2025 19:08 Ответить
Привіт шнобель!
показать весь комментарий
цікаво, скільки відсотків вірили в перемир.я??
19.10.2025 19:08 Ответить
неназиваєма нація завжди обманює.
показать весь комментарий
Знову те саме напишу:
Швидко робиться - сліпе дурне родиться.

Big Beatiful Peacedeal.
19.10.2025 19:49 Ответить
"В мойом доме прошу не виражаться!",
з отим піес ділом...

.
19.10.2025 20:14 Ответить
Добре, мовчу)

А ви скажіть 10 разів дуже швидко "peace deal".

Вийде суть української та американської політики.
19.10.2025 20:34 Ответить
Трампа на них немає
показать весь комментарий
19.10.2025 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xhgGW7j0zNc
19.10.2025 19:09 Ответить


Там написано звіздабол
показать весь комментарий
19.10.2025 19:09 Ответить
пісділобол
19.10.2025 19:50 Ответить
Срочно звоніт Трампу
показать весь комментарий
19.10.2025 19:14 Ответить
якщо би трамп був президентом, цього б не трапилось
показать весь комментарий
19.10.2025 19:17 Ответить
+💯 👍🏿!

.
19.10.2025 20:15 Ответить
Я знав на 100%,що так і буде.
І знаю на 300%,що у нас буде те саме,коли ми з рашкостаном щось піпишемо.
Підуть провокації,в яки закономірно звинуватять Україну,і далі по тексту.
19.10.2025 19:20 Ответить
це ви натякаєте що одна з сторін поступає як рашка? яка саме?
показать весь комментарий
19.10.2025 19:28 Ответить
ООН, коли заєреструвала державу Ізраель у прошлому віку.
19.10.2025 20:10 Ответить
оон це що таке? це не ті клоуни, які нічого не вирішують, а тільки балаболять?
показать весь комментарий
Як раз тоді вони і вирішили та зробили державу Ізраель.
показать весь комментарий
тобто якісь ліві люди вирішили за місевих, що там буде чиясь держава? а якщо оон зробить в криму кримську державу, буде норм?
показать весь комментарий
Який же чудовий мир Тампон, приніс на ближньому сході. ХАМАС і Іран обвели Тампона навколо пальця так же само як і *****. Тепер ХАМАС розстрілює серед білого дня на вулицях мирних людей. Тампон даже не паперовий тигр а паперовий клоун чи даже лайно. І ще такий жи мер воно хоче підписати з *****м віддавши йому Україну
показать весь комментарий
19.10.2025 19:20 Ответить
"Тепер ХАМАС розстрілює серед білого дня на вулицях мирних людей." де це ви вичитали?
показать весь комментарий
19.10.2025 19:29 Ответить
19.10.2025 20:03 Ответить
ти серйозно?
я загуглив це зображення, більшість посилань на соцмережі, і декілька посилань на статті журналістів з неназиваємою національністю. це перші сторінки з посиланнями.

і нібито хамас тут розстріляв палестинців. а до чого тут ізраільтяни? ізраільтяни вже захищають мирних палестинців? Ну ти серйозно?
19.10.2025 20:09 Ответить
то мирних палестинців хамасу по вашому можна вбивати ?

.
19.10.2025 20:19 Ответить
ні, не можна нікого вбивати. це по вашому можна.
19.10.2025 20:21 Ответить
Звісно, захищають, бо згідно плану там буде лояльна влада. Дивіться 9й пункт договорняка.
показать весь комментарий
"нібито хамас тут розстріляв палестинців. а до чого тут ізраільтяни"

Можливо, ті палестинці були івритомовними і Ізраїль прийшов їх захищати...
показать весь комментарий
А яким ти змі віриш, рашистським і Альджазірі? Ну я не знав що розстрілювати на вулицях мирних людей це по твоєму мир якого так довго чекали в Газі? Так же само як для вас нормально коли рашисти розстрілюють мирняк на дамбасі? Головне щоб проклятий Захід не вмішувався? Да і не із-за цього Ізраїль бомбить ХАМАС. Крім цих розстрілів, ХАМАС обстрілює ізріїльських військових і інженерів які працюють на інженерній техніці. Тобто ХАМАС порушив усі домоленості.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:50 Ответить
в тебе є факти які можна перевірити? ти запостив фотку згенеровану ШІ, ти в курсі?
19.10.2025 20:52 Ответить
Как можно заключить Мир с теми,кто хочет тебя уничтожить,сказала великая киевлянка Голда если бы Трамп это знал,не сковывал бы руки не Израилю не Украине а дал бы возможность покончить со Злом!Но дело даже не в одном Трампе а о импотенции всех Мировых правительств Время Рейгана,Тетчер , Черчилль закончилось! Одни Чембирлены, которые кормят крокодилов.Если в Европе крушат улицы и витрины заведения,чего к стати на Майдане не было и полиция бессильна и действует,как благородная девица,чтобы потом их не обвинили в Исламофобии,то этот Мир потерян! Выключайте свет,несите новый!
показать весь комментарий
19.10.2025 19:21 Ответить
"...Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко, бо розумні змушували тупих вчитися. Тупим було тяжко. Але з часом все змінилося. Тепер світом правлять тупі. Це чесно, тому що тупих набагато більше. Тепер розумні вчаться говорити те, щоб тупим було зрозуміло. Якщо тупий щось не зрозумів - це вина і проблема розумного. Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. В загальному, страждань на планеті поменшало, тому що розумних стає все менше і менше..."
19.10.2025 19:26 Ответить
Михаил Жванецкий.
19.10.2025 22:23 Ответить
Трамп за Ізраїль. Боягузлива Європа за Палестину. У вас з головою все гаразд?
показать весь комментарий
19.10.2025 19:27 Ответить
Трам думає лише про себе коханого та гроші для себе коханого.
показать весь комментарий
Оце ви загнули філософію.
Не кожен і осилить.
Сильно
19.10.2025 19:56 Ответить
Tрамп вынуждено за Израиль,это единственный партнёр,на которого можно положиться на Ближнем Востоке!Трампу нужно было дать Израилю добить Хамени и его Власть там молодые люди ждут не дождутся и помощь информативную Израилю, чтобы он ещё год назад не на пол шишички входил в Газу.а раздолбал этих животных!И тоже самое с Украиной было бы желание!
показать весь комментарий
Європа до панічних нападів боїться ісламських народів. І не дарма. Це дикі, сильні народи, які вміють ненавидіти. Решту європейці вважають слабкими лохами, які поклоняються Заходу.
показать весь комментарий
А ким ти вважаєш Ізраїль?
показать весь комментарий
19.10.2025 19:48 Ответить
Ізраїль нікого не боїться і знищує своїх ворогів. Вони такі ж жорсткі араби-семіти, але не відкинуті Iсламом на тисячі років назад.
показать весь комментарий
Хочеш сказати, що ОАЕ - це відкинуті Iсламом на тисячі років назад дикуни?
показать весь комментарий
19.10.2025 20:10 Ответить
Іслам сповідують 2 мільярди людей. В ОАЕ живе 10 мільйон.
показать весь комментарий
і всі 2 мільярда погані? крім 10 млн? оце крінжатінка.
показать весь комментарий
Зараз салафіти захоплюють країну за країною. Це шаріат, правила і традиції які були написані в Корані коли його тільки написали.
показать весь комментарий
і що? ще пів світу живе по Біблії, її теж написали в приблизно тих же роках.
показать весь комментарий
Через скільки років, при таких темпах переселення і народжуваності, половина Європи буде ісламської віри?
показать весь комментарий
що ви хочете довести?
що іслам це погано для людства?
показать весь комментарий
Тому вони при кожному зручному випадку підтримують ісламістів. Хочуть задобрити.
показать весь комментарий
Добре хоч живих заручників встигли повернути.
показать весь комментарий
19.10.2025 19:23 Ответить
показать весь комментарий
Рафах (араб. رفح, івр. רפיח - Рафіах, у давнину Рафія) - місто у Секторі Гази (Палестинська національна адміністрація - ПНА) на кордоні з Єгиптом.

це він про це місто писав? а звідки там ізраільтяни взялися?
показать весь комментарий
В заявлении ЦАХАЛа сказано: "Сегодня, в воскресенье, террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по израильским военным, которые работали над уничтожением террористической инфраструктуры в районе Рафиаха в соответствии с условиями соглашения. ЦАХАЛ начал наносить авиаудары и открыл артиллерийский огонь по целям в районе Рафиаха для устранения угрозы и уничтожил ряд опорных пунктов и военных сооружений, где была обнаружена террористическая активность. Это грубое нарушение соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ примет решительные меры".
показать весь комментарий
що робили ізраільтяни в секторі Газа на кордоні з Єгиптом?

кацапи теж так само заявляють, коли ми по криму стріляємо, що "бєздушніє біндеравци напали на мирних кацапских воєнних в криму".
показать весь комментарий
Ти психічно хворий , якщо не прикидаєшься ...
А що робили янки в 1945 році у Рурі . Або в 1946 на оствові Кюсю ?!

Хамас програв війну , яку сам й почав . Тепер , поки воно не розброєтся й не передасть владу тим , хто зможе забеспечити в регіоні мир не на 2 тижні , а пів століття ніхто й не збирається звідти йти - нема дурних й 2005 рік вже ніколи не вівториться . Без гарантій беспеки й миру , без розброєння хамасу нійхто й нікуди йти не збирається
показать весь комментарий
якщо Україна програє, я знаю як ти будеш виправдовувати кацапів і те що вони будуть робити.
показать весь комментарий
Не дочекаєтесь... Ви "спалились"...
показать весь комментарий
це ти спалився дурік. "якщо" і "коли" ти сплутав
показать весь комментарий
Ви вже нецікаві. Палево.
показать весь комментарий
та звісно, дурачка ткнули носом в його тупість, і йому стало нецікаво.
показать весь комментарий
Суворо за методичкою: коли спалився - переходи на особистисть, провокуй опонента образами. Давно це вже спалено. Спробуйте ще...
показать весь комментарий
дурік, ти перший почав переходити на особистість. ти ж мене звинуватив що я на зарплаті, хоча насправді ти тупанув конкретно.
показать весь комментарий
Ааааааааааа.... Про зарплату Ви чисто по Фрейду. Зараз в "обіженку" гратиме? Теж з методички. Нічого нового.
показать весь комментарий
ти продовжуєш настирно тупашити. ось твої слова "Ви "спалились"..." - що це може означати?
показать весь комментарий
Я ж кажу, по Фрейду. За методичкою. Спробуйте ще, з іншого акаунту...
показать весь комментарий
що ти хотів сказати цими словами "Ви "спалились"...", поясни
показать весь комментарий
Допомогти Вам в роботі над помилками? Ага. Щас...
показать весь комментарий
ну точно ти дурачок. калірований. поясни ТВОЇ слова.
показать весь комментарий
Перш ніж піти, збережу це: Максим Коваленко "ну точно ти дурачок. калірований. поясни ТВОЇ слова."
показать весь комментарий
йди з богом. під ноги дивись. попереджую, бо дурачки нехтують цим правилом
показать весь комментарий
"Хамас програв війну , яку сам й почав . Тепер , поки воно не розброєтся й не передасть владу тим , хто зможе забеспечити в регіоні мир не на 2 тижні , а пів століття ніхто й не збирається звідти йти"

Абсолютно те ж саме верзе куйло: "Бандеравци напалі на Данбас і ми билі винуждєни начать сво, чтоби ліквідіровать ісходящіє от Украіни угрози." І так само вимагає роззброєння України.
показать весь комментарий
Максим Коваленко я смотрю вы великий защитник арабов 😂Вот живя в Украине вы явно с ними не пересекались.А вот кто с ними живёт рядом ещё как!Они сейчас крушат наши города в Европе и делают нашу жизнь адом.!Люди боятся вечером выходить на улицу Они режут украинскую молодежь, наших беженцев,как курей.Но ваше такое "незаметное "не любовь к Израилю,просто сквозит из всех щелей! Поверьте,что большенство европейских людей особенно христиан на стороне Израиля.Эта толпа на улице не составляет большенство! Сейчас в Йерусалиме собрались люди со всего Мира в знак солидарности.Это христианские организации и они со своими флагами со всех континентов и я рада,что много украинских флагов среди других!Кто против Израиля будет проклят,кто Израиль поддержал будет вознаграждён это стоит в Библии!Не забывайте,так сказал Аврааму Бог.Да и к стати я агностик!
показать весь комментарий
їдь в Україну, тут нема злих арабів.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Євреї! Я Вас поважаю!!!
показать весь комментарий
За зриви домовленостей?
показать весь комментарий
Йще один критичний ідіот , чи прикидаєшься хворим ?!
показать весь комментарий
Ти хто по національності?
показать весь комментарий
траааааампи, где МИИИИИИР ??? !!!! **** ты ********** ((((
показать весь комментарий
Вже "дев'яту" війну прийдеться зупиняти
показать весь комментарий
Накрилася нобелівка, ахахаха. Хто ще не давав рудому за щоку?
показать весь комментарий
Ні нобелівка - Цей Світ накривається піз,,, - м'яко кажучи мідним тазом, вам дуже ржачно??
показать весь комментарий
Світ очищується та позбавляється ілюзій. Ізраїль таки дотисне.
показать весь комментарий
Так, так, це точно!, якщо тіки старий маразматик, не заявить - ви перші почали, щож, воюйте, Але тепер, на цей раз самі!,(
показать весь комментарий
Трамп що ти там казав? Ну вперед, покажи велич США!
показать весь комментарий
Трам-пам-памп...)))
показать весь комментарий
Макрон попереджав, що мир Трампа туфта.
показать весь комментарий
...це наглядний приклад того, що буде після підписання мирної угоди між Україною та рашистами, яку так хоче Трамп!!! Його авторитет не показник!!
показать весь комментарий
скільки коментарів... два слови - хто б сумнівався... ось ціна домовленостей с бабуінами
показать весь комментарий
Це називаєтся "худна" й вона с кафірами (зіммі) ніколи не може буть довговічною . Й це написанно в хадісах - "мусульманин може скласти будь яке перемирря з кафірами , але при умовах , що в йому складно продовжувати джихад . Як тільки з"являється будь яка нагода цю худну порушити -- аллла таке не засуджує . Бо це невирні їм можно навіть кляститися ім"ям пророку й обманювати . Є інший хадіс , що забороняє такі дії й це релігіознавство як наука називає "дуалізмом ісламу" . Й саме тому , людина добра й неагресивна завжди знайте у хадісах свої й на що посилатися . Але й вбивця , садист й брехун не засмутится цим ...
показать весь комментарий
хто такі гої? вам їх можна обманювати?
показать весь комментарий
Что и требовалось доказать. Ну не будет там ни-че-го! От слова совсем. Надо знать историю их отношений. И религий. Последнее для семитов существенно - для тех и этих. Ни в Европе ни Америке нет сильных , умных! лидеров, способных разрубить этот Гордиев (семитский) узел. А уж возле Украины - почти одни Чемберлены! Могут сдать, и руки не отвалятся, языки не отсохнут. В темное, проклятое время живем, где правит миром кто попало.
показать весь комментарий
Єдиними гарантами безпеки для України є тільки ЗСУ, усе решта це пусте місце не варте навіть уваги!
показать весь комментарий
***,скільки долбодятлів в коментарях,Українцям треба приклад брати з Ізраїлю,бо якби євреї так ставали на захист своєї країни,як стає зараз БІЛЬШІСТЬ українців,то їх би винищили!
показать весь комментарий
Послухайте , пані , ну якщось там не знаєте , то питайте , а не ствержуйте -- тільки несвітчені дикуни ділять людство по мовним гуртам : семіти , слов"яне , еліни , латиняні , чи германці ... Генетика останні роки довела , що об"єднання мов й етнічне походження має дуже умовне поєднання яке виражається у відсотках й не більших ніж 50% . Нацики волали , мовляв "висша раса" , "арійський штандарт" , а ось мовляв слов"яни це набагато гірше . Але з усіх германців німці виявлились найбільшими метисами з тими ж поляками . Той же Нічше писав своїй молодцій сестрі , в якої чоловік був расистом , мовляв не кажи мені про раси , я можут вам довести , що наш рід походить з поляків . Той у семітів арабів , у семітів асирийців , у семітів карфагенят , у семітів іудеїв зовсім , зовсім різний культурний шар й різне виховання й різне , абослютне різне ставлення до людського життя , гідності . Різне відношення до особистих свобод ... Чи можно поєднувати Анрі Бергсона , Карла Попера й Лева Ландау з Бин-Ладенем чи Хасаном Насраллой , чи Ясером Арафатом ?! За твоєю ознакою - усі названні семіти , але по 10 томам загальної фізики від Ландау Ліфшица вчилися найвидатнійші фізики останніх 70 років !!!
показать весь комментарий
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал---похоже Нобелевская премия потеряла очертания! Вечная же истина ---кривое никогда ровным не станет. А чего нет---то и не считают. Зло должно погибнуть. Или погибнут все остальные.
показать весь комментарий
