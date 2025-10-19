Израиль и ХАМАС обменялись взаимными обвинениями в срыве перемирия

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах на юге Сектора Газа после того, как ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий прекращения огня.

По данным израильской армии, боевики ХАМАС открыли огонь и вышли из своих укрытий, нарушив договоренности, действующие в регионе. Зато ХАМАС отрицает обвинения и заявляет об обстреле израильской инженерной техники.

Палестинские источники также сообщают, что корабли ВМС Израиля открыли огонь по побережью. Арабские СМИ пишут о перестрелке в районе Рафаха, однако подробная информация пока отсутствует.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и военный секретарь временно покинули заседание правительства для оценки ситуации на месте.

Израильские военные источники отмечают, что за последние двое суток резко возросло количество столкновений с боевиками ХАМАС вдоль границы и вблизи побережья.

В ЦАХАЛ считают, что группировка пытается вернуть контроль над пограничной зоной и продемонстрировать восстановление сил вопреки мирным договоренностям.

Напомним, из-за казни людей в городе Газа боевиками ХАМАС президент США Дональд Трамп пригрозил применить против них военную силу.

Американский лидер заявил, что если убийства продолжатся, у США не будет другого выбора, кроме как "пойти в Газу и уничтожить боевиков".

