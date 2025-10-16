РУС
1 604 10

Трамп может позволить Израилю возобновить войну в Газе - все зависит от ХАМАС

Президент США предупредил ХАМАС о последствиях срыва мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Секторе Газа, если группировка ХАМАС не выполнит условия мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома рассказал в интервью журналистам CNN.

По словам Трампа, израильские войска готовы снова зайти в Газу, "как только он даст команду". Президент добавил, что ситуацию с ХАМАСом можно будет быстро решить.

Читайте: Украина хочет пойти в наступление. Я приму решение по этому поводу, - Трамп. ВИДЕО

Комментируя сообщения о насилии в Газе, Трамп отметил, что боевики "зачищают банды" и пообещал разобраться, идет ли речь о казнях мирных жителей.

Также Трамп признался, что ему приходилось лично сдерживать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от более жестких действий. Президент Америки добавил, что по этому поводу даже "имел серьезный разговор с Биби" (премьер Израиля Биньямина Нетаньяху - РЕД.)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы разоружить ХАМАС силой - заявление Трампа

Американский президент выразил уверенность, что мир на Ближнем Востоке возможен, ведь к процессу присоединились десятки стран, которые поддерживают "Трамповское мирное соглашение" и Авраамовы соглашения.

Также глава Белого дома отметил, что работает над прекращением войны между Россией и Украиной. По его словам, "мир между этими двумя странами станет не меньшим достижением, чем стабильность на Ближнем Востоке".

Президент США Дональд Трамп вместе с посредниками из Катара, Египта и Турции 13 октября подписал соглашение о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Позже он заявил, что для полного урегулирования ситуации в Секторе Газа нужно сделать еще много шагов.

Читайте также: Следующая встреча с Трампом в США может приблизить завершение войны, - Зеленский

+4
взагалі-то Ізраїлю завжди насрати на чиїсь дозволи, заборони, резолюції оранізації озабочєнних націй і т.п...
показать весь комментарий
16.10.2025 00:46 Ответить
+3
А Ізраїлю потрібен дозвiл Трампа на відновлення війни в Газі?
показать весь комментарий
16.10.2025 00:24 Ответить
+2
Здається мені, Ізраіль не дуже-то питатиме...
Чуть-шо...))
показать весь комментарий
16.10.2025 06:49 Ответить
Вже передумав мочити Хамас?
показать весь комментарий
16.10.2025 00:16 Ответить
А Ізраїлю потрібен дозвiл Трампа на відновлення війни в Газі?
показать весь комментарий
16.10.2025 00:24 Ответить
взагалі-то Ізраїлю завжди насрати на чиїсь дозволи, заборони, резолюції оранізації озабочєнних націй і т.п...
показать весь комментарий
16.10.2025 00:46 Ответить
То що 3000літня війна не припинилась? А як киздів!
показать весь комментарий
16.10.2025 00:48 Ответить
Араби то є семіти але - але не всі семіти то є араби . І крім того коли араби 1400 років тому прийшли на територію ********* Ізраїлю єврейської держави вже півтисячоліття як не було . Такшо чия би корова мукала - про корову це про вас якшо шо .
показать весь комментарий
16.10.2025 01:00 Ответить
І филистимляни то є індоєвропейці а не семіти - бо з фінікійцями євреї якби ладнали ( фінікійці то є ті людиська які заснували Карфаген і які придумали алфавіт і які вміли торгувати - ось за це вміння їх і не любили ні елліни ні римляни ).
показать весь комментарий
16.10.2025 01:04 Ответить
Складається враження, що терористи хамаса це незалежне і суверенне угрупування, а Ізраїль- така собі "провінція палестини", яка знаходиться під зовнішнім управлінням...
показать весь комментарий
16.10.2025 06:43 Ответить
Здається мені, Ізраіль не дуже-то питатиме...
Чуть-шо...))
показать весь комментарий
16.10.2025 06:49 Ответить
Руда мавпа вважає, що війна - це такий кран на кухні: захтів - закрив, захтів - відкрив? І, звісно, вважає, що той кран крутить саме він?
Покличте лікаря! І, здається, мені, а не трампону: якщо для усіх в світі (після таких і подібних заяв) все норм, а мені - ні, то хворий на голову - я
показать весь комментарий
16.10.2025 07:16 Ответить
+++
показать весь комментарий
16.10.2025 08:51 Ответить
 
 