Трамп может позволить Израилю возобновить войну в Газе - все зависит от ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Секторе Газа, если группировка ХАМАС не выполнит условия мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома рассказал в интервью журналистам CNN.
По словам Трампа, израильские войска готовы снова зайти в Газу, "как только он даст команду". Президент добавил, что ситуацию с ХАМАСом можно будет быстро решить.
Комментируя сообщения о насилии в Газе, Трамп отметил, что боевики "зачищают банды" и пообещал разобраться, идет ли речь о казнях мирных жителей.
Также Трамп признался, что ему приходилось лично сдерживать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от более жестких действий. Президент Америки добавил, что по этому поводу даже "имел серьезный разговор с Биби" (премьер Израиля Биньямина Нетаньяху - РЕД.)
Американский президент выразил уверенность, что мир на Ближнем Востоке возможен, ведь к процессу присоединились десятки стран, которые поддерживают "Трамповское мирное соглашение" и Авраамовы соглашения.
Также глава Белого дома отметил, что работает над прекращением войны между Россией и Украиной. По его словам, "мир между этими двумя странами станет не меньшим достижением, чем стабильность на Ближнем Востоке".
Президент США Дональд Трамп вместе с посредниками из Катара, Египта и Турции 13 октября подписал соглашение о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.
Позже он заявил, что для полного урегулирования ситуации в Секторе Газа нужно сделать еще много шагов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чуть-шо...))
Покличте лікаря! І, здається, мені, а не трампону: якщо для усіх в світі (після таких і подібних заяв) все норм, а мені - ні, то хворий на голову - я