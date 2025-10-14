РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7778 посетителей онлайн
Новости Перемирие Израиля и ХАМАС
1 411 11

США готовы разоружить ХАМАС силой, — заявление Трампа

Трамп пригрозил ХАМАС быстрым и жестким разоружением

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС должны сложить оружие в соответствии с мирными договоренностями с Израилем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи в Белом доме с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Трамп подчеркнул, что ХАМАС пообещал разоружиться в рамках мирного плана, который продвигают Соединенные Штаты. По его словам, если боевики этого не сделают добровольно, США вынуждены будут принудить их к этому.

"Если они не сдадут оружие, мы сделаем это сами - быстро и, возможно, жестко", - заявил Трамп. Президент Америки добавил, что ХАМАС хорошо понимает, что он не шутит.

Читайте: Трамп возмутился из-за обложки журнала Time со своим изображением: Фотография худшая, у меня "исчезли" волосы. ФОТО

Напомним, 13 октября в Египте подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС. Документ завизировали американский лидер, а также представители Египта, Катара и Турции.

Мирный договор предусматривает поэтапное прекращение огня, освобождение заложников и возобновление гуманитарных поставок в Сектор Газа.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Израиль (2112) оружие (10483) разоружение (33) Хамас (214) Трамп Дональд (6792)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ти ж мирну угоду вже підписало чи ні? Ідіот старий
показать весь комментарий
14.10.2025 22:43 Ответить
+6
мир миром а хамас нікуди не подівся, йому придеться це зробити, роїбашити там все. Інакше це не мир а будапештський меморандум
показать весь комментарий
14.10.2025 22:47 Ответить
+4
США готові роззброїти ХАМАС силою - заява Трампа
===============
миролюбець і одноденний закінчатель війн.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ж мирну угоду вже підписало чи ні? Ідіот старий
показать весь комментарий
14.10.2025 22:43 Ответить
США готові роззброїти ХАМАС силою - заява Трампа
===============
миролюбець і одноденний закінчатель війн.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:45 Ответить
мир миром а хамас нікуди не подівся, йому придеться це зробити, роїбашити там все. Інакше це не мир а будапештський меморандум
показать весь комментарий
14.10.2025 22:47 Ответить
мирно роззброїти силою
показать весь комментарий
14.10.2025 22:54 Ответить
Це знчіть Томагавки притримуються Україні???)
показать весь комментарий
14.10.2025 23:01 Ответить
чудова заява після чудової угоди
показать весь комментарий
14.10.2025 23:04 Ответить
старий ідіот !
Ізраіль, який знає цих шайтанів як облуплених, бачить їх наскрізь, два роки товк ту Газу в щебінку і нічого не зміг зробити.
тому що ти помішав.

а зараз сам хоче залізти в той газаватський гадючник

.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:19 Ответить
© дядя нє пізжі
показать весь комментарий
14.10.2025 23:21 Ответить
Тепер Хамас підтримує радикальна салафітська Сирія. Тільки дурень сунеться до них. Ізраїльська армія вже провалилася.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:22 Ответить
Там у сирійців є свої палестинці з Хезболи, хай спочатку їх "підтримають".
показать весь комментарий
14.10.2025 23:32 Ответить
У перекладі - Хамасу деякий час доведеться вести себе доволі тихо, щоб діду не дошкуляли кореспонденти з незручними питаннями.
А от де поділися захисники прав та свобод палестинців, коли Хамас виліз з нори й почав направо й наліво стріляти цих самих палестинців? Забастовки студентів, занепокоєння, де ? Гребані лицеміри.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:23 Ответить
 
 