США готовы разоружить ХАМАС силой, — заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС должны сложить оружие в соответствии с мирными договоренностями с Израилем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи в Белом доме с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Трамп подчеркнул, что ХАМАС пообещал разоружиться в рамках мирного плана, который продвигают Соединенные Штаты. По его словам, если боевики этого не сделают добровольно, США вынуждены будут принудить их к этому.
"Если они не сдадут оружие, мы сделаем это сами - быстро и, возможно, жестко", - заявил Трамп. Президент Америки добавил, что ХАМАС хорошо понимает, что он не шутит.
Напомним, 13 октября в Египте подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС. Документ завизировали американский лидер, а также представители Египта, Катара и Турции.
Мирный договор предусматривает поэтапное прекращение огня, освобождение заложников и возобновление гуманитарных поставок в Сектор Газа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===============
миролюбець і одноденний закінчатель війн.
Ізраіль, який знає цих шайтанів як облуплених, бачить їх наскрізь, два роки товк ту Газу в щебінку і нічого не зміг зробити.
тому що ти помішав.
а зараз сам хоче залізти в той газаватський гадючник
.
А от де поділися захисники прав та свобод палестинців, коли Хамас виліз з нори й почав направо й наліво стріляти цих самих палестинців? Забастовки студентів, занепокоєння, де ? Гребані лицеміри.