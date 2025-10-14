США готовы разоружить ХАМАС силой, — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС должны сложить оружие в соответствии с мирными договоренностями с Израилем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи в Белом доме с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Трамп подчеркнул, что ХАМАС пообещал разоружиться в рамках мирного плана, который продвигают Соединенные Штаты. По его словам, если боевики этого не сделают добровольно, США вынуждены будут принудить их к этому.

"Если они не сдадут оружие, мы сделаем это сами - быстро и, возможно, жестко", - заявил Трамп. Президент Америки добавил, что ХАМАС хорошо понимает, что он не шутит.

Напомним, 13 октября в Египте подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС. Документ завизировали американский лидер, а также представители Египта, Катара и Турции.

Мирный договор предусматривает поэтапное прекращение огня, освобождение заложников и возобновление гуманитарных поставок в Сектор Газа.

