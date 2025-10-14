США готові роззброїти ХАМАС силою — заява Трампа
Президент США Дональд Трамп заявив, що бойовики ХАМАС мають скласти зброю відповідно до мирних домовленостей з Ізраїлем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час зустрічі в Білому домі з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.
Трамп наголосив, що ХАМАС пообіцяв роззброїтись у межах мирного плану, який просувають Сполучені Штати. За його словами, якщо бойовики цього не зроблять добровільно, США змушені будуть примусити їх до цього.
"Якщо вони не здадуть зброю, ми зробимо це самі — швидко і, можливо, жорстко", — заявив Трамп. Президент Америки додав, що ХАМАС добре розуміє, що він не жартує.
Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті підписали угоду про припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Документ завізували американський лідер, а також представники Єгипту, Катару і Туреччини.
Мирний договір передбачає поетапне припинення вогню, звільнення заручників і відновлення гуманітарних поставок у Сектор Гази.
миролюбець і одноденний закінчатель війн.
Ізраіль, який знає цих шайтанів як облуплених, бачить їх наскрізь, два роки товк ту Газу в щебінку і нічого не зміг зробити.
тому що ти помішав.
а зараз сам хоче залізти в той газаватський гадючник
.
А от де поділися захисники прав та свобод палестинців, коли Хамас виліз з нори й почав направо й наліво стріляти цих самих палестинців? Забастовки студентів, занепокоєння, де ? Гребані лицеміри.