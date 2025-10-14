США готові роззброїти ХАМАС силою — заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що бойовики ХАМАС мають скласти зброю відповідно до мирних домовленостей з Ізраїлем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час зустрічі в Білому домі з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Трамп наголосив, що ХАМАС пообіцяв роззброїтись у межах мирного плану, який просувають Сполучені Штати. За його словами, якщо бойовики цього не зроблять добровільно, США змушені будуть примусити їх до цього.

"Якщо вони не здадуть зброю, ми зробимо це самі — швидко і, можливо, жорстко", — заявив Трамп. Президент Америки додав, що ХАМАС добре розуміє, що він не жартує.

Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті підписали угоду про припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Документ завізували американський лідер, а також представники Єгипту, Катару і Туреччини.

Мирний договір передбачає поетапне припинення вогню, звільнення заручників і відновлення гуманітарних поставок у Сектор Гази.

