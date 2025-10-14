УКР
США готові роззброїти ХАМАС силою — заява Трампа

Трамп пригрозив ХАМАС швидким і жорстким роззброєнням

Президент США Дональд Трамп заявив, що бойовики ХАМАС мають скласти зброю відповідно до мирних домовленостей з Ізраїлем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час зустрічі в Білому домі з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Трамп наголосив, що ХАМАС пообіцяв роззброїтись у межах мирного плану, який просувають Сполучені Штати. За його словами, якщо бойовики цього не зроблять добровільно, США змушені будуть примусити їх до цього.

"Якщо вони не здадуть зброю, ми зробимо це самі — швидко і, можливо, жорстко", — заявив Трамп. Президент Америки додав, що ХАМАС добре розуміє, що він не жартує.

Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті підписали угоду про припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Документ завізували американський лідер, а також представники Єгипту, Катару і Туреччини.

Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті підписали угоду про припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Документ завізували американський лідер, а також представники Єгипту, Катару і Туреччини.

Мирний договір передбачає поетапне припинення вогню, звільнення заручників і відновлення гуманітарних поставок у Сектор Гази.



Ти ж мирну угоду вже підписало чи ні? Ідіот старий
мир миром а хамас нікуди не подівся, йому придеться це зробити, роїбашити там все. Інакше це не мир а будапештський меморандум
мирно роззброїти силою
показати весь коментар
14.10.2025 22:54 Відповісти
Це знчіть Томагавки притримуються Україні???)
показати весь коментар
14.10.2025 23:01 Відповісти
чудова заява після чудової угоди
показати весь коментар
14.10.2025 23:04 Відповісти
старий ідіот !
Ізраіль, який знає цих шайтанів як облуплених, бачить їх наскрізь, два роки товк ту Газу в щебінку і нічого не зміг зробити.
тому що ти помішав.

а зараз сам хоче залізти в той газаватський гадючник

.
показати весь коментар
14.10.2025 23:19 Відповісти
Израиль сто раз предупреждает, что б люди тикали с места, где он будет наступать, а потом еще сто раз проверит, что б там небыло своих заложников. США ничего такого делать не будут, бо заложников нет, и методы другие - снесут нахер все под фундамент, а тунели зальют водой.
показати весь коментар
14.10.2025 23:40 Відповісти
© дядя нє пізжі
показати весь коментар
14.10.2025 23:21 Відповісти
Тепер Хамас підтримує радикальна салафітська Сирія. Тільки дурень сунеться до них. Ізраїльська армія вже провалилася.
показати весь коментар
14.10.2025 23:22 Відповісти
Там у сирійців є свої палестинці з Хезболи, хай спочатку їх "підтримають".
показати весь коментар
14.10.2025 23:32 Відповісти
Ваххабіти вигнали Хезболу з Сирії.
показати весь коментар
14.10.2025 23:41 Відповісти
Звісно вигнали, бо ті ж з ними воювали на стороні Асада. А ще з ними воювали кацапи, до яких він й втік, але їхні бази й досі там. На сході різниця між ворог-друг досить розмита, можна сказати несуттєва.
показати весь коментар
14.10.2025 23:53 Відповісти
Изральска армия держит Сирию за яйца, захватив горные вершины над Дамаском и перевалы в Ливан. Тому сирийский салафитский курбаши прикидуется пай-мальчиком, ездит в Европу в костюме и галстуке и встречается с Трампом в СА.
показати весь коментар
14.10.2025 23:45 Відповісти
У перекладі - Хамасу деякий час доведеться вести себе доволі тихо, щоб діду не дошкуляли кореспонденти з незручними питаннями.
А от де поділися захисники прав та свобод палестинців, коли Хамас виліз з нори й почав направо й наліво стріляти цих самих палестинців? Забастовки студентів, занепокоєння, де ? Гребані лицеміри.
показати весь коментар
14.10.2025 23:23 Відповісти
Где? Так тут нескладуха вышла, их всех только на прошлой неделе депортировали с Израйля . А надо было оставить и загнать прямо в Газу, нехай там права качают.
показати весь коментар
14.10.2025 23:47 Відповісти
Це як талібів в Афгані?
показати весь коментар
14.10.2025 23:43 Відповісти
Ввів би санкції проти хамасу. 100500% на мита
показати весь коментар
14.10.2025 23:49 Відповісти
 
 