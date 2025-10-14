УКР
Трамп обурився через обкладинку журналу Time зі своїм зображенням: Фотографія найгірша, у мене "зникло" волосся. ФОТО

Трамп обурився через свою світлину

Журнал Time на знак завершення війни в Газі присвятив лідеру США Дональду Трампу обкладинку, але той розлютився через обраний знімок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Президент США обурився тим, що на фото у нього зникло волосся з голови, а на маківці з'явилося "щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку".

"Журнал Time написав про мене відносно хорошу статтю, але фотографія, можливо, найгірша за весь час. У мене "зникло" волосся, а на маківці з'явилося щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку. Дійсно дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під різними кутами, але це дуже поганий знімок", - заявив Трамп.

Окрім того, він закликав Time замінити фотографію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk, - Axios

Трампу не сподобалось власне фото

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент США Дональд Трамп обурився тим, як його зобразили на портреті, розміщеному у капітолії штату Колорадо та вимагає його прибрати. Згодом стало відомо, що портрет Трампа приберуть із капітолія штату Колорадо.

Автор: 

+35
Дівка на виданні так не турбується про свою зачіску, як старий дід з роздутим волом!
14.10.2025 11:55
+31
А де прострелене вухо? 😂
14.10.2025 11:54
+26
От проблема - "зникло волосся"... А тому, що "зник розум" - він невдоволення не висловлює?
14.10.2025 11:55
Замінили на нове, ще краще. Made in China.
14.10.2025 12:12
Може з іншого боку? Стріляли ж на іншій стороні планети. Там все навпаки.
14.10.2025 13:05
Шо за муйня! - а де чубчик з начосом?
14.10.2025 11:54
У такому віці, як кажуть мудрі старі люди, треба босяком ходити, а не про парик думати. Щоб ноги до землі привикали
14.10.2025 11:58
А він був?
14.10.2025 12:04
Зараз його клерки шукають
14.10.2025 12:12
Не скажу... Молодим я його не бачив...
14.10.2025 12:29
Перефразовуючи. "Ви б ще про совість згадали, діду!"
14.10.2025 12:10
Яке воно бридке (
14.10.2025 11:57
Богатая стрна Америка... Она может позволить себе иметь президентом такого клоуна. Мы снбе такого поззволить не имели права...
14.10.2025 12:09
Але "маємо, що маємо" (с). І залишається лише дивитись, як те, що маємо, має нас...
14.10.2025 12:18
Згадала баба що дівкою була..
14.10.2025 12:09
А підборіддя йому нічого не нагадує?
14.10.2025 12:10
Мабуть це основна причина його невдоволення))
14.10.2025 12:14
.....Журнал Time на знак завершення війни в Газі присвятив лідеру США Дональду Трампу обкладинку, але той розлютився через обраний знімок......

Так і сказав що більше війну завершать не буде.

Так і сказав що більше війну завершать не буде.
14.10.2025 12:11
Зрозуміло, чому в нього з ху@лом така любов. Той йому молодильних яблук наобіцяв і густого рудого чуба.
14.10.2025 12:11
Хіба шо на жопі
14.10.2025 12:39
То не корона, то роги І, бл@дь, як він вже дістав зі своїм "чубчиком"
14.10.2025 12:15
14.10.2025 12:16
Це саме головне у свтіті. Самозакоханий дебіл. Два сапого з нашим. Ні про що
14.10.2025 12:19
Будуть Томагавки, буде і волосся. Ну і корона побільше
14.10.2025 12:34
исчезли волосы и мозги
14.10.2025 12:47
А кожа на горле болтается от ветра., а в промежности тоже в таком же состоянии.????
14.10.2025 12:55
Але ти хворий на голову Нарцисс
14.10.2025 12:59
Боже, боже
14.10.2025 13:20
 
 