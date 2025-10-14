Трамп обурився через обкладинку журналу Time зі своїм зображенням: Фотографія найгірша, у мене "зникло" волосся. ФОТО

Журнал Time на знак завершення війни в Газі присвятив лідеру США Дональду Трампу обкладинку, але той розлютився через обраний знімок.

Президент США обурився тим, що на фото у нього зникло волосся з голови, а на маківці з'явилося "щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку".

"Журнал Time написав про мене відносно хорошу статтю, але фотографія, можливо, найгірша за весь час. У мене "зникло" волосся, а на маківці з'явилося щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку. Дійсно дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під різними кутами, але це дуже поганий знімок", - заявив Трамп.

Окрім того, він закликав Time замінити фотографію.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент США Дональд Трамп обурився тим, як його зобразили на портреті, розміщеному у капітолії штату Колорадо та вимагає його прибрати. Згодом стало відомо, що портрет Трампа приберуть із капітолія штату Колорадо.