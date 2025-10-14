Трамп возмутился обложкой журнала Time со своим изображением: Фотография худшая, у меня "исчезли" волосы. ФОТО

Журнал Time в знак завершения войны в Газе посвятил лидеру США Дональду Трампу обложку, но тот разозлился из-за выбранного снимка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Президент США возмутился тем, что на фото у него исчезли волосы с головы, а на макушке появилось "что-то, похожее на плавающую корону, только очень маленькую".

"Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но фотография, возможно, худшая за все время. У меня "исчезли" волосы, а на макушке появилось что-то, похожее на плавающую корону, только очень маленькую. Действительно странно! Я никогда не любил фотографироваться под разными углами, но это очень плохой снимок", - заявил Трамп.

Кроме того, он призвал Time заменить фотографию.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент США Дональд Трамп возмутился тем, как его изобразили на портрете, размещенном в капитолии штата Колорадо и требует его убрать. Впоследствии стало известно, что портрет Трампа уберут из капитолия штата Колорадо.