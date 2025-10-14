РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Ужасный портрет Трампа
3 929 24

Трамп возмутился обложкой журнала Time со своим изображением: Фотография худшая, у меня "исчезли" волосы. ФОТО

Трамп возмутился из-за своей фотографии

Журнал Time в знак завершения войны в Газе посвятил лидеру США Дональду Трампу обложку, но тот разозлился из-за выбранного снимка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Президент США возмутился тем, что на фото у него исчезли волосы с головы, а на макушке появилось "что-то, похожее на плавающую корону, только очень маленькую".

"Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но фотография, возможно, худшая за все время. У меня "исчезли" волосы, а на макушке появилось что-то, похожее на плавающую корону, только очень маленькую. Действительно странно! Я никогда не любил фотографироваться под разными углами, но это очень плохой снимок", - заявил Трамп.

Кроме того, он призвал Time заменить фотографию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk, - Axios

Трампу не понравилось собственное фото

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент США Дональд Трамп возмутился тем, как его изобразили на портрете, размещенном в капитолии штата Колорадо и требует его убрать. Впоследствии стало известно, что портрет Трампа уберут из капитолия штата Колорадо.

Автор: 

портрет (46) фото (1360) Трамп Дональд (6792)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Дівка на виданні так не турбується про свою зачіску, як старий дід з роздутим волом!
показать весь комментарий
14.10.2025 11:55 Ответить
+17
А де прострелене вухо? 😂
показать весь комментарий
14.10.2025 11:54 Ответить
+17
От проблема - "зникло волосся"... А тому, що "зник розум" - він невдоволення не висловлює?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де прострелене вухо? 😂
показать весь комментарий
14.10.2025 11:54 Ответить
Замінили на нове, ще краще. Made in China.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:12 Ответить
Шо за муйня! - а де чубчик з начосом?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:54 Ответить
Дівка на виданні так не турбується про свою зачіску, як старий дід з роздутим волом!
показать весь комментарий
14.10.2025 11:55 Ответить
У такому віці, як кажуть мудрі старі люди, треба босяком ходити, а не про парик думати. Щоб ноги до землі привикали
показать весь комментарий
14.10.2025 11:58 Ответить
От проблема - "зникло волосся"... А тому, що "зник розум" - він невдоволення не висловлює?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:55 Ответить
А він був?
показать весь комментарий
14.10.2025 12:04 Ответить
Зараз його клерки шукають
показать весь комментарий
14.10.2025 12:12 Ответить
Не скажу... Молодим я його не бачив...
показать весь комментарий
14.10.2025 12:29 Ответить
Перефразовуючи. "Ви б ще про совість згадали, діду!"
показать весь комментарий
14.10.2025 12:10 Ответить
Яке воно бридке (
показать весь комментарий
14.10.2025 11:57 Ответить
Богатая стрна Америка... Она может позволить себе иметь президентом такого клоуна. Мы снбе такого поззволить не имели права...
показать весь комментарий
14.10.2025 12:09 Ответить
Але "маємо, що маємо" (с). І залишається лише дивитись, як те, що маємо, має нас...
показать весь комментарий
14.10.2025 12:18 Ответить
Згадала баба що дівкою була..
показать весь комментарий
14.10.2025 12:09 Ответить
А підборіддя йому нічого не нагадує?
показать весь комментарий
14.10.2025 12:10 Ответить
Мабуть це основна причина його невдоволення))
показать весь комментарий
14.10.2025 12:14 Ответить
.....Журнал Time на знак завершення війни в Газі присвятив лідеру США Дональду Трампу обкладинку, але той розлютився через обраний знімок......

Так і сказав що більше війну завершать не буде.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:11 Ответить
Зрозуміло, чому в нього з ху@лом така любов. Той йому молодильних яблук наобіцяв і густого рудого чуба.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:11 Ответить
Хіба шо на жопі
показать весь комментарий
14.10.2025 12:39 Ответить
То не корона, то роги І, бл@дь, як він вже дістав зі своїм "чубчиком"
показать весь комментарий
14.10.2025 12:15 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 12:16 Ответить
Це саме головне у свтіті. Самозакоханий дебіл. Два сапого з нашим. Ні про що
показать весь комментарий
14.10.2025 12:19 Ответить
Будуть Томагавки, буде і волосся. Ну і корона побільше
показать весь комментарий
14.10.2025 12:34 Ответить
 
 