РУС
Новости
1 299 24

Следующая встреча с Трампом в США может приблизить завершение войны, - Зеленский

Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече 17 октября с президентом США Дональдом Трампом, которая может приблизить конец российско-украинской войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина уже выполнила свою "домашнюю работу", подготовив военную и экономическую части повестки дня.

"Повестка дня нашей встречи с Президентом Америки очень содержательная, и я благодарю всех, кто помогает. Это реально может приблизить завершение войны", - считает Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил встречу с Трампом 17 октября: Нужно обсудить некоторые шаги

Глава государства подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют возможность "глобального влияния", а Украина делает все возможное, чтобы другие страны мира были на ее стороне в этой работе.

Сейчас в Соединенных Штатах находятся премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие чиновники и украинский посол Ольга Стефанишина.

Читайте также: Трамп оптимистично настроен относительно возможности достижения мира в Украине, - Politico

Зеленский Владимир (22263) Трамп Дональд (6797)
Топ комментарии
+13
Кожен день при владі цього шута це продовження війни, це смерті, це каліцтва, знищені долі і втрата територій
показать весь комментарий
15.10.2025 20:52 Ответить
+11
Вова, ти не уявляєш, як вже всіх за#бав своїм ****#жом!
показать весь комментарий
15.10.2025 21:03 Ответить
+7
"Війна,стій раз-два"
показать весь комментарий
15.10.2025 20:50 Ответить
"Війна,стій раз-два"
показать весь комментарий
15.10.2025 20:50 Ответить
"Це реально може наблизити завершення війни"
- а може і не наблизити ... 50/50
показать весь комментарий
15.10.2025 20:52 Ответить
Хотілося б таки почути, як Зєлєнскій дійшов до такого висновку? 🤔 Чому, з якого дива, за яким механізмом його здибанка з Трампом наблизить закінчення війни?
показать весь комментарий
15.10.2025 22:05 Ответить
Він все вірно написав - може наблизити ... а може і не наблизити .
Це , як в анекдоті про можливість зустріти динозавра - 50/50 , або зустрінеш - або ні ...
показать весь комментарий
15.10.2025 22:09 Ответить
Я не про ймовірність. Я про хід його (не-) логічних дуиок і висновків. Хоча підозрюю - з логікою там погано.
показать весь комментарий
15.10.2025 22:24 Ответить
Кожен день при владі цього шута це продовження війни, це смерті, це каліцтва, знищені долі і втрата територій
показать весь комментарий
15.10.2025 20:52 Ответить
Це мабуть і є домашня робота- пролюбити все і вся.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:55 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2025 21:53 Ответить
а може і не наблизити.... щось я не вірю клоуну набздюреному коксом і старому маразматику з деменцією.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:57 Ответить
Твікси обані - сладкая парочка

.
показать весь комментарий
15.10.2025 21:17 Ответить
ЗЕ анонсував зустріч трампа з єрмаком?
показать весь комментарий
15.10.2025 22:01 Ответить
Наближає тільки ЗСУ!
Якщо хто може закиньте кілька гривень для пілотів батальона безпілотних систем 23 ОМБР Потрібна резина.

Прошу долучитися

🎯Ціль: 25 000.00 ₴

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD

💳Номер картки банки
4874 1000 2866 7932

send.monobank.ua (https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD)
Безпечний переказ коштів
Надсилайте безкоштовно та безпечно кошти

МОДЕРАТОРИ,не видаляйте будьласка,ми не шахраї.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:57 Ответить
Вова, ти не уявляєш, як вже всіх за#бав своїм ****#жом!
показать весь комментарий
15.10.2025 21:03 Ответить
Уявляю, як воно на колінах вимолює в трампа можливість заховатись десь в Колумбії))
показать весь комментарий
15.10.2025 21:05 Ответить
Помню в августе он говорил мы очень близки к окончанию войны ну и золотые его фразы в декабре каждого года, я сделаю все чтоб закончить войну в следующем году
показать весь комментарий
15.10.2025 21:09 Ответить
а поки шо русня за допомоги китайської зброї ,окуповує все більше уераїнської теріторії ,🤡 говнокомандуючий запав на місцевій діктатурі ...вижимає рейтінгі для себе та слуг ,ну і печенькі про швидке закінчення війни ,теж сам випікає у відосах ...
показать весь комментарий
15.10.2025 21:14 Ответить
української
показать весь комментарий
15.10.2025 21:29 Ответить
Про перемогу вже нічичирк. Знов мріє дагаварітца пасєрєдінє.
показать весь комментарий
15.10.2025 21:20 Ответить
Обіцянки королів нічого їм не коштують.
показать весь комментарий
15.10.2025 21:20 Ответить
знов чергова "гарантія безпеки" мариться?
показать весь комментарий
15.10.2025 21:21 Ответить
Два самих потужних балаболів **********. Правда Трамп все ж таки має ресурси та можливість щось зробити. Наш просто меле.
показать весь комментарий
15.10.2025 21:23 Ответить

А как же потужні безпекові угоди в количестве 99999 штук?
показать весь комментарий
15.10.2025 21:34 Ответить
Тому й летить. Домовлятись про варіант з "закінченням" війни а Газі. Зеля нічого не підписує, Пуйло нічого не підписує, війна оголошується зупиненою. У нас воєнний стан без виборів, і ще більш скажене розкрадання. Пуйло нарощує сили.
показать весь комментарий
15.10.2025 21:39 Ответить
 
 