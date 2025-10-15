Следующая встреча с Трампом в США может приблизить завершение войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече 17 октября с президентом США Дональдом Трампом, которая может приблизить конец российско-украинской войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина уже выполнила свою "домашнюю работу", подготовив военную и экономическую части повестки дня.

"Повестка дня нашей встречи с Президентом Америки очень содержательная, и я благодарю всех, кто помогает. Это реально может приблизить завершение войны", - считает Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют возможность "глобального влияния", а Украина делает все возможное, чтобы другие страны мира были на ее стороне в этой работе.

Сейчас в Соединенных Штатах находятся премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие чиновники и украинский посол Ольга Стефанишина.

