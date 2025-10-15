Следующая встреча с Трампом в США может приблизить завершение войны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече 17 октября с президентом США Дональдом Трампом, которая может приблизить конец российско-украинской войны.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина уже выполнила свою "домашнюю работу", подготовив военную и экономическую части повестки дня.
"Повестка дня нашей встречи с Президентом Америки очень содержательная, и я благодарю всех, кто помогает. Это реально может приблизить завершение войны", - считает Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют возможность "глобального влияния", а Украина делает все возможное, чтобы другие страны мира были на ее стороне в этой работе.
Сейчас в Соединенных Штатах находятся премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие чиновники и украинский посол Ольга Стефанишина.
- а може і не наблизити ... 50/50
Це , як в анекдоті про можливість зустріти динозавра - 50/50 , або зустрінеш - або ні ...
.
============
ЗЕ анонсував зустріч трампа з єрмаком?
А как же потужні безпекові угоди в количестве 99999 штук?