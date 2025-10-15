Наступна зустріч із Трампом у США може наблизити завершення війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до зустрічі 17 жовтня з президентом США Дональдом Трампом, яка може наблизити кінець російсько-української війни.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного.
"Порядок денний нашої зустрічі з Президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни", - вважає Зеленський.
Голова держави наголосив, що саме Сполучені Штати мають можливість "глобального впливу", а Україна робить усе можливе, щоб інші країни світу були на її боці в цій роботі.
Нині у Сполучених Штатах перебувають премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак й інші урядовці та український посол Ольга Стефанішина.
