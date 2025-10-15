УКР
Наступна зустріч із Трампом у США може наблизити завершення війни, - Зеленський

Зеленський і Трамп

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до зустрічі 17 жовтня з президентом США Дональдом Трампом, яка може наблизити кінець російсько-української війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного.

"Порядок денний нашої зустрічі з Президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни", - вважає Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив зустріч із Трампом 17 жовтня: Потрібно обговорити деякі кроки

Голова держави наголосив, що саме Сполучені Штати мають можливість "глобального впливу", а Україна робить усе можливе, щоб інші країни світу були на її боці в цій роботі.

Нині у Сполучених Штатах перебувають премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак й інші урядовці та український посол Ольга Стефанішина.

Читайте також: Трамп оптимістично налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні, - Politico

Зеленський Володимир (25823) Трамп Дональд (7348)
+7
Кожен день при владі цього шута це продовження війни, це смерті, це каліцтва, знищені долі і втрата територій
показати весь коментар
15.10.2025 20:52 Відповісти
+4
"Війна,стій раз-два"
показати весь коментар
15.10.2025 20:50 Відповісти
+4
Вова, ти не уявляєш, як вже всіх за#бав своїм ****#жом!
показати весь коментар
15.10.2025 21:03 Відповісти
якщо Донні миру доб'ється, то відільємо йому з золота блєстящєго пудового Нобєля миру з правом ношенія на обох сторонах грудей.

хай гордиться !

.
показати весь коментар
15.10.2025 21:15 Відповісти
"Це реально може наблизити завершення війни"
- а може і не наблизити ... 50/50
показати весь коментар
15.10.2025 20:52 Відповісти
Це мабуть і є домашня робота- пролюбити все і вся.
показати весь коментар
15.10.2025 20:55 Відповісти
а може і не наблизити.... щось я не вірю клоуну набздюреному коксом і старому маразматику з деменцією.
показати весь коментар
15.10.2025 20:57 Відповісти
Твікси обані - сладкая парочка

.
показати весь коментар
15.10.2025 21:17 Відповісти
Наближає тільки ЗСУ!
Якщо хто може закиньте кілька гривень для пілотів батальона безпілотних систем 23 ОМБР Потрібна резина.

Прошу долучитися

🎯Ціль: 25 000.00 ₴

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD

💳Номер картки банки
4874 1000 2866 7932

send.monobank.ua (https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD)
Безпечний переказ коштів
Надсилайте безкоштовно та безпечно кошти

МОДЕРАТОРИ,не видаляйте будьласка,ми не шахраї.
показати весь коментар
15.10.2025 20:57 Відповісти
Уявляю, як воно на колінах вимолює в трампа можливість заховатись десь в Колумбії))
показати весь коментар
15.10.2025 21:05 Відповісти
Помню в августе он говорил мы очень близки к окончанию войны ну и золотые его фразы в декабре каждого года, я сделаю все чтоб закончить войну в следующем году
показати весь коментар
15.10.2025 21:09 Відповісти
а поки шо русня за допомоги китайської зброї ,окуповує все більше уераїнської теріторії ,🤡 говнокомандуючий запав на місцевій діктатурі ...вижимає рейтінгі для себе та слуг ,ну і печенькі про швидке закінчення війни ,теж сам випікає у відосах ...
показати весь коментар
15.10.2025 21:14 Відповісти
Про перемогу вже нічичирк. Знов мріє дагаварітца пасєрєдінє.
показати весь коментар
15.10.2025 21:20 Відповісти
Обіцянки королів нічого їм не коштують.
показати весь коментар
15.10.2025 21:20 Відповісти
знов чергова "гарантія безпеки" мариться?
показати весь коментар
15.10.2025 21:21 Відповісти
Два самих потужних балаболів **********. Правда Трамп все ж таки має ресурси та можливість щось зробити. Наш просто меле.
показати весь коментар
15.10.2025 21:23 Відповісти
 
 