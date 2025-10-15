Трамп оптимістично налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні, - Politico

Президент США Дональд Трамп "оптимістично налаштований" щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного обміну заручниками на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico із посиланням на джерела у Білому домі.

У п'ятницю Трамп планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. За даними видання, зустріч є частиною тижневої скоординованої кампанії України, спрямованої на те, щоб переключити увагу адміністрації президента США з Близького Сходу на Росію.

Трамп часто скаржився, що війну між Росією та Україною вирішити набагато складніше, ніж він спочатку думав, але цей розрахунок може змінитися тепер, коли адміністрація сповнена надій після успіху на Близькому Сході, пише Politico.

"Президент Трамп давно висловлював бажання покласти край війні між Росією та Україною, так само як він звільнив заручників і поклав край війні між Ізраїлем та ХАМАС", - сказав чиновник Білого дому на умовах анонімності.

Посадовець переконаний, що Росія повинна бути мотивована сісти за стіл переговорів через своє військове та економічне становище.

"Якби вони (росіяни. - ред.) були розумними, то наполегливіше прагнули б укласти угоду про припинення війни, яка завдала значної шкоди репутації Росії, зупинити вбивства і повернути свою країну на правильний шлях. Президент Путін неодноразово відхиляв щедрі пропозиції щодо миру, які були б вигідними для Росії.

Президент залишається оптимістом і сподівається, що йому вдасться переконати обидві сторони зупинити безглузді вбивства", - додав він.

Politico пише, що спецпосланець лідера США Віткофф казав іноземним колегам про три великі цілі зовнішньої політики Трампа на другий термін - припинення конфлікту в Газі, припинення війни між Росією та Україною та узгодження нової ядерної угоди з Іраном.

В адміністрації Трампа визнали, що "Газа буде найпростішою з трьох".

"Але вони не збираються відмовлятися від інших. Навіть більше, є відчуття, що успіх призведе до ще більшого успіху", - додав співрозмовник.

