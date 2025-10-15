УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни
1 245 12

Трамп оптимістично налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні, - Politico

Трамп вірить у здатність завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп "оптимістично налаштований" щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного обміну заручниками на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico із посиланням на джерела у Білому домі.

У п'ятницю Трамп планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. За даними видання, зустріч є частиною тижневої скоординованої кампанії України, спрямованої на те, щоб переключити увагу адміністрації президента США з Близького Сходу на Росію.

Читайте: Ердоган може допомогти в урегулюванні війни Росії проти України, - Трамп

Трамп часто скаржився, що війну між Росією та Україною вирішити набагато складніше, ніж він спочатку думав, але цей розрахунок може змінитися тепер, коли адміністрація сповнена надій після успіху на Близькому Сході, пише Politico.

"Президент Трамп давно висловлював бажання покласти край війні між Росією та Україною, так само як він звільнив заручників і поклав край війні між Ізраїлем та ХАМАС", - сказав чиновник Білого дому на умовах анонімності.

Посадовець переконаний, що Росія повинна бути мотивована сісти за стіл переговорів через своє військове та економічне становище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна залишається головним пріоритетом для Румунії та НАТО, - міністр оборони Моштяну

"Якби вони (росіяни. - ред.) були розумними, то наполегливіше прагнули б укласти угоду про припинення війни, яка завдала значної шкоди репутації Росії, зупинити вбивства і повернути свою країну на правильний шлях. Президент Путін неодноразово відхиляв щедрі пропозиції щодо миру, які були б вигідними для Росії.

Президент залишається оптимістом і сподівається, що йому вдасться переконати обидві сторони зупинити безглузді вбивства", - додав він.

Politico пише, що спецпосланець лідера США Віткофф казав іноземним колегам про три великі цілі зовнішньої політики Трампа на другий термін - припинення конфлікту в Газі, припинення війни між Росією та Україною та узгодження нової ядерної угоди з Іраном.

Також читайте: Китай просить США не закривати небо над Росією для своїх літаків

Видання також зазначає, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф говорив іноземним колегам про три великі цілі зовнішньої політики президента на другий термін – припинення конфлікту в Газі, припинення війни між Росією та Україною і укладення нової ядерної угоди з Іраном.

В адміністрації Трампа визнали, що "Газа буде найпростішою з трьох". 

"Але вони не збираються відмовлятися від інших. Навіть більше, є відчуття, що успіх призведе до ще більшого успіху", - додав співрозмовник.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

США (24518) Трамп Дональд (7348) війна в Україні (6567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Та вони одного поля ягоди!
показати весь коментар
15.10.2025 14:20 Відповісти
+1
Ось за що люблю дебілів - вони завжди такі оптимістичні!!!
показати весь коментар
15.10.2025 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампло вперто не хоче розуміти, що таке ***** і що таке взагалі кацапня. Як то кажуть,їжаки будуть колотися та плакати але вперто продовжуватимуть жерти кактус.
показати весь коментар
15.10.2025 14:16 Відповісти
Та вони одного поля ягоди!
показати весь коментар
15.10.2025 14:20 Відповісти
Дідусю вже майже 80 - і там прогресуюча деменція відкрито сяє на весь світ ! 🤯
То ж - здатність аналізувати нову інформацію , в нього , практично відсутня ... мозок просто допрацьовує свій вік на базових налаштуваннях
показати весь коментар
15.10.2025 14:40 Відповісти
https://24tv.ua/geopolitics/viyna-rosiyi-yevropoyu-sikorskiy-skazav-yak-gotuvatisya-do-napadu_n2933820 Війна в Україні ще на три роки, - Сікорський заявив, що Європа має готуватися https://24tv.ua/geopolitics/viyna-rosiyi-yevropoyu-sikorskiy-skazav-yak-gotuvatisya-do-napadu_n2933820
показати весь коментар
15.10.2025 14:24 Відповісти
ну если 3 года,то еще нормально,не 10 же лет.
показати весь коментар
15.10.2025 14:34 Відповісти
та минулого року депутати бюджет закладали, ніби війна буде до кінця літа 2024.

українська влада - такі собі планувальники. Вони можуть і на 10 років планувати. А чи має це відношення до реальності, і чи це реально планування, а не розпил майбутніх бабла - це запитання без відповіді.
показати весь коментар
15.10.2025 15:04 Відповісти
півень з рудим гребінцем знову поклював проса з коноплею.
показати весь коментар
15.10.2025 14:25 Відповісти
Ось за що люблю дебілів - вони завжди такі оптимістичні!!!
показати весь коментар
15.10.2025 14:26 Відповісти
політіко, це стиль!
вчитесь!
показати весь коментар
15.10.2025 14:36 Відповісти
Ну так він же казав щодо розвитку подій. Не готові оба до мирногого процесу,хочте один одному пику набити-гаразд я постою у сторонці,подивлюс на це. Або навіть допоможу,за кошти ЕС звісно.
показати весь коментар
15.10.2025 14:49 Відповісти
Це прекрасно. В одній порі.
показати весь коментар
15.10.2025 15:19 Відповісти
 
 