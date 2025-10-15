Китай просить США не закривати небо над Росією для своїх літаків
Китайські авіакомпанії просять Вашингтон не забороняти їм польоти через російський повітряний простір.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, оператори попереджають, що така заборона зробить рейси до США довшими, дорожчими й може спричинити збій в міжнародних перевезеннях.
Минулого тижня міністерство транспорту США запропонувало обмежити польоти китайських літаків над Росією, бо це, на їхню думку, дає Пекіну "несправедливу перевагу" перед американськими авіакомпаніями.
Китайські перевізники наголошують, що через нові маршрути доведеться витрачати більше пального, а пасажири заплатять більше. У Пекіні сподіваються, що США не підуть на цей крок і сторони зможуть домовитися.
Нагадаємо, США готуються запровадити додаткові 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення. Про це заявив американський лідер Дональд Трамп.
За словами американського глави, Пекін прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль