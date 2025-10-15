УКР
Новини Трамп увів мита на імпорт із Китаю Митна війна США та Китаю Співпраця Китаю та РФ
Китай просить США не закривати небо над Росією для своїх літаків

США готують заборону на польоти китайських літаків через Росію

Китайські авіакомпанії просять Вашингтон не забороняти їм польоти через російський повітряний простір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, оператори попереджають, що така заборона зробить рейси до США довшими, дорожчими й може спричинити збій в міжнародних перевезеннях.

Минулого тижня міністерство транспорту США запропонувало обмежити польоти китайських літаків над Росією, бо це, на їхню думку, дає Пекіну "несправедливу перевагу" перед американськими авіакомпаніями.

Китайські перевізники наголошують, що через нові маршрути доведеться витрачати більше пального, а пасажири заплатять більше. У Пекіні сподіваються, що США не підуть на цей крок і сторони зможуть домовитися.

Нагадаємо, США готуються запровадити додаткові 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення. Про це заявив американський лідер Дональд Трамп. 

За словами американського глави, Пекін прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.

Коментувати
Сортувати:
китай хоче торгувати, чи війну вести в Україні ? то хай робить вибір, та висновки ,суки червонодупі ...
показати весь коментар
15.10.2025 00:49 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 00:53 Відповісти
Картинка лайно кацапської пропаганди. На щастя є flightradar24 на якому видно що через полюс ніхто ніколи нікуди не літає.
показати весь коментар
15.10.2025 01:04 Відповісти
США начхати на переліт китайців над мородором. Всі рейси або і так не літають, або трохи чіпляють самісінького краю далекого сходу. А ось перельоти в Європу можуть на 30-40% прибавити. Вочевидь Тромб того і добивається.
показати весь коментар
15.10.2025 01:08 Відповісти
Так у Китай Америка лiтає через Тихий Океан. А ось у Iндiю таки через парашу.
показати весь коментар
15.10.2025 01:14 Відповісти
 
 