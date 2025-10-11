УКР
Новини
США запровадять 100% мита на товари з Китаю, - Трамп

США готуються запровадити 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.

Про це американський лідер Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", - заявив очільник США.

З огляду на це, за словами Трампа, США запровадять 100-відсоткові мита на китайські товари в додаток на вже існуючі тарифи.

Крім того, Вашингтон встановить експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

"Важко повірити, що Китай міг би вдатися до такого кроку, але вони це зробили, і решта — вже історія", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, що перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість суттєвого підвищення мит на китайські товари, що ввозяться до США. Також він сказав, що уже не бачить підстав для зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Трамп пригрозив Китаю масштабними митами: Я планував зустрітися з Сі Цзіньпіном, але, здається, немає сенсу

+7
Штати виплекали китай на свою голову. Приручати комуняк - це, як заговорювати тріпер.
11.10.2025 01:19 Відповісти
+3
Якщо Трамп це сказав вечером, то почекаємо ранку: може в нього за ніч позиція поміняється кардинально. А , можливо, він ранком не пам'ятатиме, що говорив вечером.
11.10.2025 01:21 Відповісти
+2
"Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі" - а хто ж розпочав тарифну війну?
11.10.2025 01:08 Відповісти
мабуть Байден.
11.10.2025 01:15 Відповісти
Китай тепер почне скидати $ i облігації США на ринок.
показати весь коментар
Хай ще вип'є всю законсервовану сечу Мао Дзедуна
показати весь коментар
Китай:
Огляд торгівліТоргівля товарами та послугами між США та Китаєм становила приблизно 658,9 мільярда доларів США у 2024 році, що на 2,6 відсотка (17 мільярдів доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля товарами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році оцінювалась на рівні 582,0 мільярда доларів.
Експорт товарів зі США до Китаю у 2024 році складав 143,2 мільярда доларів, що на 3,0 відсотка (4,4 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
Імпорт товарів з Китаю до США у 2024 році склав 438,7 мільярда доларів, що на 2,7 відсотка (11,5 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Торговий дефіцит США з Китаєм у товарах у 2024 році становив 295,5 мільярда доларів, що на 5,7 відсотка (15,9 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля послугами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році становила приблизно 76,9 мільярда доларів.
Експорт послуг США до Китаю у 2024 році складав 55,0 мільярда доларів, що на 15,3 відсотка (7,3 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Імпорт послуг з Китаю до США у 2024 році складав 21,9 мільярда доларів, що на 13,3 відсотка (2,6 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Профіцит у торгівлі послугами між США та Китаєм у 2024 році становив 33,2 мільярда доларів, що на 16,7 відсотка (4,8 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
11.10.2025 02:11 Відповісти
нинішнє досягнення китайців - рис із запахом м'ясом.

Керівник дослідження Ван Шоувей заявив, що цей рис зовні не відрізняється від звичайного, але після приготування пахне як рис із мьясом.

але китайози можуть залишитись і зовсім без риса, як при прєдсєдателі Мао
11.10.2025 01:58 Відповісти
Так це ж вже було!
Китай теж введе 100% мита.
11.10.2025 01:09 Відповісти
Хіба що на долари або на свій експорт до США.
показати весь коментар
Требо з ЄС це впроваджувати, інакше не буде ефекту
показати весь коментар
Вирішили проблеми з рідкоземельними металами? а неодимові магніти з КНР є чим замінити? Чи знову будете на поклон бігти до Сі Цзіньпіна?
11.10.2025 01:10 Відповісти
мабуть з Україною домовились

https://onyx-magnet.com/ua/kyiv?srsltid=AfmBOoood8MI_FvI0vUFnyARXFrZjwuZIkTW0kfvwft_Xc9eo3YSfe8Y https://translate.google.com/translate?u=https://onyx-magnet.com/ua/kyiv&hl=en&sl=uk&tl=en&client=search У інтернет-магазині в Києві можна купити неодимові магніти оптом і уроздріб за доступною ціною, вона варіюється від 0.58 до 4346 грн Ціна на магніт оптом завжди дешевше, звісно ж.....

.
11.10.2025 01:49 Відповісти
И тут обосрался
11.10.2025 01:18 Відповісти
Так вже встановлював? Помогло перший раз?
11.10.2025 01:19 Відповісти
як і кацапів
11.10.2025 02:08 Відповісти
Дід злий через свою нобелівку, а тут ще й Меланія тролить листом
показати весь коментар
11.10.2025 01:49 Відповісти
Моё такое мнение, что уже поздно пить Боржоми. Надо просто поделить мир на двоих, пока третий или даже четвертый не нарисовался. И гасить всех будущих выскочек вместе.
11.10.2025 01:56 Відповісти
не пройде - Болівар розрахований тільки на одного

на параді Сі військова техніка у китайців якась іграшкова.
американська та європейська справляє краще враження

.
11.10.2025 02:02 Відповісти
Причем тут техника? У Китая есть 100-150 миллионов абсолютно ненужных мужчин, идущих по пути российских Ванек. Это ооочень много пехоты. Чем это перебить , ядерными ударами что ли? Проще подарить им Азию и забить, если АУ и НЗ хоть оставят считать это за счастье.
показати весь коментар
про якість "китайських мужчин" спитайте у вьєтнамської армії

китайці - торгаші, воювати вони не ******* і не будуть.
******** китаєць хитрий.
дурні часи прєдсєдатєля Мао вже давно проїхали

.
11.10.2025 02:22 Відповісти
Во первых у Вьетнама тогда были лучшие солдаты и офицеры в мире, 20 лет воевали, а у китайцев не было серьезных намерений.
Во вторых сейчас у Китая есть все что нужно, в третьих против лома нет приема.
Что касается хитрости -- в тоталитарном государстве это Лена( легко)вылечить.
11.10.2025 02:43 Відповісти
"Не пойдьом к Ляодуну умирать не весть за что"

Трезвое сознание многомиллионного китайского народа не могло примириться с тем, что тысячи людей изнурялись и гибли ради утопических целей императора и придворной клики. Росло недовольство в массах. Оно не укрылось от глаз правительственных соглядатаев и заставило императора принять меры. В 609 г. был издан указ, запрещавший простым людям иметь железные вилы, серпы, шилья и ножи http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note6 [+6]. Но предосторожность не помогла. В начале 610г. толпа, наэлектризованная буддийской проповедью о пришествии спасителя мира Майтрейи, ворвалась в императорский квартал Лояна, обезоружила стражу и начала восстание. Конечно, оно было тут же подавлено регулярными войсками, но жестокие репрессии не устрашили китайский народ. С этого времени можно говорить о разрыве между династией и страной, но Ян-ди считал, что это мелочь.
показати весь коментар
В 611 г. началась война с Северной Кореей (Когуре). Поводом к ней послужил отказ корейского царя лично прибыть ко двору императора для принесения покорности. Огромная армия, численность которой определяли в 1130 тыс. человек (МІЛІОН !!!!) весной 612 г. двинулась на восток. .... наступление захлебнулось. При отходе корейцы сильно потрепали китайский арьергард. Из 350 тыс., перешедших Ляошуй, вернулось только 2700 человек. Бездарность, приведшая к позорному поражению, вызвала возмущение не только в народе, но и в господствующем классе. Но было поздно: недовольство правительством вылилось в мятеж.

В Шаньдуне восстали дезертиры. Они пели песню: "Не пойдем умирать в Ляодун" http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note9 [+9]. Летом 613 г. крестьяне Шаньдуна, Хэбэя, Хэнани отказались идти на военную службу и организовали многочисленные повстанческие армии....
11.10.2025 02:59 Відповісти
Китай спонсорує рашку на 100%. Це треба всім світом зробити вони швидко ляжуть
11.10.2025 02:00 Відповісти
Без Китая и украинская оборона легла бы. Так что..
11.10.2025 02:16 Відповісти
так ото ж.
півтора мілліарда голодних китайців це нічний кошмар прєдсєдатєля Сі

торгувати китайці будуть, а інакше - миска без риса

.
11.10.2025 02:27 Відповісти
Ми були противниками дорожнечу товарів, та повелися на дешевизну а що отримали? Спонсора війни!!!
11.10.2025 02:05 Відповісти
і китайське гівн..о гірше ніж в есересері

.
11.10.2025 02:19 Відповісти
Деменцій так і до ембарго на товари з Китаю доведе. Ото натішиться... Але комуняки Китаю "приростають" ресурсним *********** і легіонами лохів які ладні "терпіти будь яке лихо десятиліттями в бідності...
11.10.2025 02:21 Відповісти
"ШО, опять?"
11.10.2025 02:21 Відповісти
 
 