США запровадять 100% мита на товари з Китаю, - Трамп

США готуються запровадити 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.

Про це американський лідер Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", - заявив очільник США.

З огляду на це, за словами Трампа, США запровадять 100-відсоткові мита на китайські товари в додаток на вже існуючі тарифи.

Крім того, Вашингтон встановить експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

"Важко повірити, що Китай міг би вдатися до такого кроку, але вони це зробили, і решта — вже історія", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, що перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість суттєвого підвищення мит на китайські товари, що ввозяться до США. Також він сказав, що уже не бачить підстав для зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

