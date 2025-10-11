США запровадять 100% мита на товари з Китаю, - Трамп
США готуються запровадити 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.
Про це американський лідер Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", - заявив очільник США.
З огляду на це, за словами Трампа, США запровадять 100-відсоткові мита на китайські товари в додаток на вже існуючі тарифи.
Крім того, Вашингтон встановить експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.
"Важко повірити, що Китай міг би вдатися до такого кроку, але вони це зробили, і решта — вже історія", - підсумував Трамп.
Нагадаємо, що перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість суттєвого підвищення мит на китайські товари, що ввозяться до США. Також він сказав, що уже не бачить підстав для зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Китай:
Огляд торгівліТоргівля товарами та послугами між США та Китаєм становила приблизно 658,9 мільярда доларів США у 2024 році, що на 2,6 відсотка (17 мільярдів доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля товарами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році оцінювалась на рівні 582,0 мільярда доларів.
Експорт товарів зі США до Китаю у 2024 році складав 143,2 мільярда доларів, що на 3,0 відсотка (4,4 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
Імпорт товарів з Китаю до США у 2024 році склав 438,7 мільярда доларів, що на 2,7 відсотка (11,5 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Торговий дефіцит США з Китаєм у товарах у 2024 році становив 295,5 мільярда доларів, що на 5,7 відсотка (15,9 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля послугами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році становила приблизно 76,9 мільярда доларів.
Експорт послуг США до Китаю у 2024 році складав 55,0 мільярда доларів, що на 15,3 відсотка (7,3 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Імпорт послуг з Китаю до США у 2024 році складав 21,9 мільярда доларів, що на 13,3 відсотка (2,6 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Профіцит у торгівлі послугами між США та Китаєм у 2024 році становив 33,2 мільярда доларів, що на 16,7 відсотка (4,8 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Керівник дослідження Ван Шоувей заявив, що цей рис зовні не відрізняється від звичайного, але після приготування пахне як рис із мьясом.
але китайози можуть залишитись і зовсім без риса, як при прєдсєдателі Мао
Китай теж введе 100% мита.
на параді Сі військова техніка у китайців якась іграшкова.
американська та європейська справляє краще враження
китайці - торгаші, воювати вони не ******* і не будуть.
******** китаєць хитрий.
дурні часи прєдсєдатєля Мао вже давно проїхали
Во вторых сейчас у Китая есть все что нужно, в третьих против лома нет приема.
Что касается хитрости -- в тоталитарном государстве это Лена( легко)вылечить.
Трезвое сознание многомиллионного китайского народа не могло примириться с тем, что тысячи людей изнурялись и гибли ради утопических целей императора и придворной клики. Росло недовольство в массах. Оно не укрылось от глаз правительственных соглядатаев и заставило императора принять меры. В 609 г. был издан указ, запрещавший простым людям иметь железные вилы, серпы, шилья и ножи http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note6 [+6]. Но предосторожность не помогла. В начале 610г. толпа, наэлектризованная буддийской проповедью о пришествии спасителя мира Майтрейи, ворвалась в императорский квартал Лояна, обезоружила стражу и начала восстание. Конечно, оно было тут же подавлено регулярными войсками, но жестокие репрессии не устрашили китайский народ. С этого времени можно говорить о разрыве между династией и страной, но Ян-ди считал, что это мелочь.
В Шаньдуне восстали дезертиры. Они пели песню: "Не пойдем умирать в Ляодун" http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note9 [+9]. Летом 613 г. крестьяне Шаньдуна, Хэбэя, Хэнани отказались идти на военную службу и организовали многочисленные повстанческие армии....
півтора мілліарда голодних китайців це нічний кошмар прєдсєдатєля Сі
торгувати китайці будуть, а інакше - миска без риса
