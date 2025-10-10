Трамп пригрозив Китаю масштабними митами: Я планував зустрітися з Сі Цзіньпіном, але, здається, немає сенсу
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість суттєвого підвищення мит на китайські товари, що ввозяться до США. Також він сказав, що уже не бачить підстав для зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.
інформує Цензор.НЕТ.
"У Китаї відбуваються дуже дивні речі. Вони стають дуже ворожими та надсилають листи до країн світу, в яких вимагають запровадити експортний контроль на кожен рідкісноземельний елемент та практично на все, що спаде їм на думку, навіть якщо це не виробляється в Китаї. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного, але, по суті, це "засмітить" ринки та ускладнить життя практично кожній країні світу, особливо Китаю", - заявив Трамп.
Очільник США розповів, що з Вашингтоном "зв'язалися інші країни, які надзвичайно обурені цією великою торговельною ворожістю".
"Наші відносини з Китаєм упродовж останніх шести місяців були дуже добрими, що робить цей крок у торгівлі ще більш несподіваним",- сказав глава Білого дому.
Він також заявив, що не можна дозволяти Китаю тримати світ "в полоні", але, схоже, це був їхній план упродовж досить тривалого часу.
"Але США також мають монопольні позиції, набагато сильніші та далекосяжніші, ніж Китай. Я просто не вирішував їх використовувати, у мене ніколи не було причин для цього — до сьогодні",- сказав Трамп.
Окрім цього, президент США заявив, що наразі не бачить сенсу в зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.
"Я планував зустрітися з головою Сі Цзіньпіном через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер здається, що в цьому немає необхідності",- додав Трамп.
Бій починається!
Серія ударів і... Індія відвертається від "Заходу" і йде на перемовини з Китаєм
Ще обмін ударами і Європа прокидається, озброюється і розкидається рішучими заявами
Знов серія ударів... Руду мавпу обсміюють як вороги, так і союзники
Чергова пауза на "2-3 тижні"...
Здається руда мавпа здає бій, бо думає, що отримає більше, коли "ляже", але вболівальники (глобальний "Захід", Австралія, Південна корея, Японія) проти цього, група підтримки (Сенат та Конгрес) теж не в захваті. Руда мавпа роздратована і робить вигляд, що продовжує бій...
Ботоксний щур аплодує і б'є усім, що має.
Червона калина, попри всі зусилля геостратегів, виживає...
А Китай це загроза для США більша за росію. І літаки їх вже роздовбали індійські Ф16. Війна з Китаєм на тихому океані вже не була б такою простою для США як війна з порівняно відсталою Японією у другу світову.