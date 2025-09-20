УКР
Новини Трамп про війну в Україні
461 21

Трамп вважає, що Сі Цзіньпін налаштований допомогти завершити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпіном налаштований допомогти завершити війну Росії проти України.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що США докладають усіх зусиль, щоб "врегулювати ситуацію між Росією та Україною". Він висловив сподівання, що війну вдасться припинити, і що в цьому процесі братиме участь Сі Цзіньпін.

У цьому контексті він згадав про свою нещодавню телефонну розмову з лідером Китаю.

"Президент Сі і я говорили про це. Думаю, що Сі Цзіньпін працюватиме з нами, щоб допомогти з війною між Росією та Україною", - сказав очільник США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив "багато важливих питань", включаючи завершення війни РФ проти України.

Читайте також: Трамп і Сі Цзіньпін обговорили необхідність припинення війни між РФ та Україною

Китай (4911) Сі Цзіньпін (359) Трамп Дональд (7176) війна в Україні (6235)
Топ коментарі
+3
ну так. Ще лідер Північної Кореї налаштований допомогти завершити війну.

Там фахівці з госпіталю Святої Елізабети зараз просто повинні постійно жити у Білому домі.
20.09.2025 01:30 Відповісти
+2
іпанашка
20.09.2025 01:18 Відповісти
+2
через три чотирі тижні.
20.09.2025 01:20 Відповісти
іпанашка
20.09.2025 01:18 Відповісти
"скучно, дєдушкі..."

.
20.09.2025 01:27 Відповісти
через три чотирі тижні.
20.09.2025 01:20 Відповісти
Та він же бачить мир в очах...
А війни немає - він у своїй "голові" її закінчив
20.09.2025 01:22 Відповісти
він просто тягне час!!
Щоб прутін більше захопив та більше зруйнував!
Всім чхати на агента Краснова, поки він спалиться та буде відсторонений ( хехе,а ким?) рашиди вже багато горя нароблять !!
20.09.2025 01:21 Відповісти
агент "Красний" трампон зливає Україну
20.09.2025 01:28 Відповісти
ну так. Ще лідер Північної Кореї налаштований допомогти завершити війну.

Там фахівці з госпіталю Святої Елізабети зараз просто повинні постійно жити у Білому домі.
20.09.2025 01:30 Відповісти
краще, щоб ПОЦієнт жив біля фахівців, бо мало що...
20.09.2025 01:49 Відповісти
Накласти джгут на шиї коли носом кровотеча піде.
20.09.2025 03:00 Відповісти
буйло розпоясався саме проти НАТО після параду в китаї !!!!

а цей рудий кретин розповідає про помилку в Польщі і бажання китаєм миру в Україні.

пропала Америка !

.
20.09.2025 01:30 Відповісти
Співпадіння? Та ні !!! Після "олімпіади" з фашистами почалася війна/"АТО", потім вторгнення 22, теж нараду з комутантами проводили
20.09.2025 01:31 Відповісти
Якби трамп був президентом Албанії, то війна проти Азербайджану ніколи б не почалась . 🇦🇱⚔️🇦🇿
20.09.2025 01:30 Відповісти
Трамп заявив, що зупинив війну Албанії і "Абербайджану"

Трамп похвалився «дипломатичним успіхом», знову переплутавши країни.
Цю пургу він ніс безпосередньо під час підписання мирного договору між Албанією та Абербайджаном.
Лідери означених країн лагідно посміхались рудому пердуну:

"Дєдушка старый - ему всьо равно "

https://tsn.ua/politika/tramp-zaiavyv-shcho-zupynyv-viynu-albaniyi-i-aberbaydzanu-2915741.html
20.09.2025 02:27 Відповісти
BBC

B Пекіні відбувся найбільший у історії Китаю військовий парад.
Голова КНР Сі Цзіньпін не лише продемонстрував військову міць своєї країни, але й показав потенційних союзників - насамперед путіна та північнокорейського Кім Чен Ина, а разом з ними - ще два десятки високопосадовців із країн "глобального Півдня".
Масштаб параду й вибір гостей показали, куди рухається Китай.
Сі Цзіньпін грає роль світового лідера, поруч із ним - керівники держав, проти яких увесь світ запровадив санкції. А біля його ніг - армія, створена для суперництва із Заходом.
Головне послання адресоване США та їхнім союзникам: "Ось дивіться, що у нас є. У вас є союзники. У нас є військова техніка, у нас є люди, у нас є ядерна зброя. Тому з нами, мабуть, не варто воювати - з нами варто домовлятися".
20.09.2025 01:30 Відповісти
New York Times звертає увагу на один аспект: "слоном у кімнаті" на тлі дипломатичного повернення путіна став Трамп.

Саме його зовнішньополітична лінія, зокрема торгові війни з Бразилією, Індією та ПАР, частково сприяла тому, що ці країни почали зближуватися з Росією.

Запрошення Путіна до Америки - також символічне, вказують журналісти, маючи на увазі зустріч Трампа й Путіна на Алясці.

Сі i путін прагнуть позиціонувати себе як більш стабільних та передбачуваних лідерів, особливо на тлі західної політичної турбулентності, вказують журналісти.

Аналітики не виключають, що поки Трамп позиціює себе як "миротворця", на горизонті з'являється військово-політичний союз між Росією, Китаєм і КНДР.

І ця нова конфігурація військових союзів на Сході викликає занепокоєння на Заході.
20.09.2025 01:57 Відповісти
Так. Китайські комуняки налаштовані закінчити цю війну перемогою Китаю.

А для цього треба, щоб Роіся повністю лягла під Китай, а Україна під Роісю.
20.09.2025 01:37 Відповісти
Тогда по твоей логике и Украина ляжет под Китай
20.09.2025 01:46 Відповісти
Саме так.
20.09.2025 02:20 Відповісти
ОРДА ПОВЕРТАЄТЬСЯ -
князь московський буде мати від імператора ярлик на велике княжіння в ордино-китайських васальних землях до лінії Батия-Керзона.

отака муйня, малята, матрьошку (Даруму) винайшли все ж таки в Шаоліні... а не в Японії

.
20.09.2025 02:42 Відповісти
рудий піндос! відсмокчи )(уйлу ще раз!
20.09.2025 01:46 Відповісти
Трамп вже зробив blow-job путіну, тепер прийшла черга Сі.
20.09.2025 02:24 Відповісти
 
 