Трамп вважає, що Сі Цзіньпін налаштований допомогти завершити війну РФ проти України
Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпіном налаштований допомогти завершити війну Росії проти України.
Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп заявив, що США докладають усіх зусиль, щоб "врегулювати ситуацію між Росією та Україною". Він висловив сподівання, що війну вдасться припинити, і що в цьому процесі братиме участь Сі Цзіньпін.
У цьому контексті він згадав про свою нещодавню телефонну розмову з лідером Китаю.
"Президент Сі і я говорили про це. Думаю, що Сі Цзіньпін працюватиме з нами, щоб допомогти з війною між Росією та Україною", - сказав очільник США.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив "багато важливих питань", включаючи завершення війни РФ проти України.
А війни немає - він у своїй "голові" її закінчив
Щоб прутін більше захопив та більше зруйнував!
Всім чхати на агента Краснова, поки він спалиться та буде відсторонений ( хехе,а ким?) рашиди вже багато горя нароблять !!
Там фахівці з госпіталю Святої Елізабети зараз просто повинні постійно жити у Білому домі.
а цей рудий кретин розповідає про помилку в Польщі і бажання китаєм миру в Україні.
пропала Америка !
Трамп похвалився «дипломатичним успіхом», знову переплутавши країни.
Цю пургу він ніс безпосередньо під час підписання мирного договору між Албанією та Абербайджаном.
Лідери означених країн лагідно посміхались рудому пердуну:
"Дєдушка старый - ему всьо равно "
https://tsn.ua/politika/tramp-zaiavyv-shcho-zupynyv-viynu-albaniyi-i-aberbaydzanu-2915741.html
B Пекіні відбувся найбільший у історії Китаю військовий парад.
Голова КНР Сі Цзіньпін не лише продемонстрував військову міць своєї країни, але й показав потенційних союзників - насамперед путіна та північнокорейського Кім Чен Ина, а разом з ними - ще два десятки високопосадовців із країн "глобального Півдня".
Масштаб параду й вибір гостей показали, куди рухається Китай.
Сі Цзіньпін грає роль світового лідера, поруч із ним - керівники держав, проти яких увесь світ запровадив санкції. А біля його ніг - армія, створена для суперництва із Заходом.
Головне послання адресоване США та їхнім союзникам: "Ось дивіться, що у нас є. У вас є союзники. У нас є військова техніка, у нас є люди, у нас є ядерна зброя. Тому з нами, мабуть, не варто воювати - з нами варто домовлятися".
Саме його зовнішньополітична лінія, зокрема торгові війни з Бразилією, Індією та ПАР, частково сприяла тому, що ці країни почали зближуватися з Росією.
Запрошення Путіна до Америки - також символічне, вказують журналісти, маючи на увазі зустріч Трампа й Путіна на Алясці.
Сі i путін прагнуть позиціонувати себе як більш стабільних та передбачуваних лідерів, особливо на тлі західної політичної турбулентності, вказують журналісти.
Аналітики не виключають, що поки Трамп позиціює себе як "миротворця", на горизонті з'являється військово-політичний союз між Росією, Китаєм і КНДР.
І ця нова конфігурація військових союзів на Сході викликає занепокоєння на Заході.
А для цього треба, щоб Роіся повністю лягла під Китай, а Україна під Роісю.
князь московський буде мати від імператора ярлик на велике княжіння в ордино-китайських васальних землях до лінії Батия-Керзона.
отака муйня, малята, матрьошку (Даруму) винайшли все ж таки в Шаоліні... а не в Японії
