Трамп вважає, що Сі Цзіньпін налаштований допомогти завершити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпіном налаштований допомогти завершити війну Росії проти України.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що США докладають усіх зусиль, щоб "врегулювати ситуацію між Росією та Україною". Він висловив сподівання, що війну вдасться припинити, і що в цьому процесі братиме участь Сі Цзіньпін.

У цьому контексті він згадав про свою нещодавню телефонну розмову з лідером Китаю.

"Президент Сі і я говорили про це. Думаю, що Сі Цзіньпін працюватиме з нами, щоб допомогти з війною між Росією та Україною", - сказав очільник США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив "багато важливих питань", включаючи завершення війни РФ проти України.

