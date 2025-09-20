РУС
Трамп о войне в Украине
Трамп считает, что Си Цзиньпин настроен помочь завершить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпином настроен помочь завершить войну России против Украины.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что США прилагают все усилия, чтобы "урегулировать ситуацию между Россией и Украиной". Он выразил надежду, что войну удастся прекратить, и что в этом процессе будет участвовать Си Цзиньпин.

В этом контексте он вспомнил о своем недавнем телефонном разговоре с лидером Китая.

"Президент Си и я говорили об этом. Думаю, что Си Цзиньпин будет работать с нами, чтобы помочь с войной между Россией и Украиной", - сказал глава США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил "много важных вопросов", включая завершение войны РФ против Украины.

Китай и КНДР будут углублять сотрудничество, - Си Цзиньпин

Автор: 

Китай (3186) Си Цзиньпин (326) Трамп Дональд (6640) война в Украине (6189)
Топ комментарии
+9
іпанашка
20.09.2025 01:18 Ответить
+8
ну так. Ще лідер Північної Кореї налаштований допомогти завершити війну.

Там фахівці з госпіталю Святої Елізабети зараз просто повинні постійно жити у Білому домі.
20.09.2025 01:30 Ответить
+8
Якби трамп був президентом Албанії, то війна проти Азербайджану ніколи б не почалась . 🇦🇱⚔️🇦🇿
20.09.2025 01:30 Ответить
іпанашка
20.09.2025 01:18 Ответить
"скучно, дєдушкі..."

.
20.09.2025 01:27 Ответить
через три чотирі тижні.
20.09.2025 01:20 Ответить
Та він же бачить мир в очах...
А війни немає - він у своїй "голові" її закінчив
20.09.2025 01:22 Ответить
він просто тягне час!!
Щоб прутін більше захопив та більше зруйнував!
Всім чхати на агента Краснова, поки він спалиться та буде відсторонений ( хехе,а ким?) рашиди вже багато горя нароблять !!
20.09.2025 01:21 Ответить
агент "Красний" трампон зливає Україну
20.09.2025 01:28 Ответить
ну так. Ще лідер Північної Кореї налаштований допомогти завершити війну.

Там фахівці з госпіталю Святої Елізабети зараз просто повинні постійно жити у Білому домі.
20.09.2025 01:30 Ответить
краще, щоб ПОЦієнт жив біля фахівців, бо мало що...
20.09.2025 01:49 Ответить
Накласти джгут на шиї коли носом кровотеча піде.
20.09.2025 03:00 Ответить
буйло розпоясався саме проти НАТО після параду в китаї !!!!

а цей рудий кретин розповідає про помилку в Польщі і бажання китаєм миру в Україні.

пропала Америка !

.
20.09.2025 01:30 Ответить
Співпадіння? Та ні !!! Після "олімпіади" з фашистами почалася війна/"АТО", потім вторгнення 22, теж нараду з комутантами проводили
20.09.2025 01:31 Ответить
Якби трамп був президентом Албанії, то війна проти Азербайджану ніколи б не почалась . 🇦🇱⚔️🇦🇿
20.09.2025 01:30 Ответить
Трамп заявив, що зупинив війну Албанії і "Абербайджану"

Трамп похвалився «дипломатичним успіхом», знову переплутавши країни.
Цю пургу він ніс безпосередньо під час підписання мирного договору між Албанією та Абербайджаном.
Лідери означених країн лагідно посміхались рудому пердуну:

"Дєдушка старый - ему всьо равно "

https://tsn.ua/politika/tramp-zaiavyv-shcho-zupynyv-viynu-albaniyi-i-aberbaydzanu-2915741.html
20.09.2025 02:27 Ответить
BBC

B Пекіні відбувся найбільший у історії Китаю військовий парад.
Голова КНР Сі Цзіньпін не лише продемонстрував військову міць своєї країни, але й показав потенційних союзників - насамперед путіна та північнокорейського Кім Чен Ина, а разом з ними - ще два десятки високопосадовців із країн "глобального Півдня".
Масштаб параду й вибір гостей показали, куди рухається Китай.
Сі Цзіньпін грає роль світового лідера, поруч із ним - керівники держав, проти яких увесь світ запровадив санкції. А біля його ніг - армія, створена для суперництва із Заходом.
Головне послання адресоване США та їхнім союзникам: "Ось дивіться, що у нас є. У вас є союзники. У нас є військова техніка, у нас є люди, у нас є ядерна зброя. Тому з нами, мабуть, не варто воювати - з нами варто домовлятися".
20.09.2025 01:30 Ответить
New York Times звертає увагу на один аспект: "слоном у кімнаті" на тлі дипломатичного повернення путіна став Трамп.

Саме його зовнішньополітична лінія, зокрема торгові війни з Бразилією, Індією та ПАР, частково сприяла тому, що ці країни почали зближуватися з Росією.

Запрошення Путіна до Америки - також символічне, вказують журналісти, маючи на увазі зустріч Трампа й Путіна на Алясці.

Сі i путін прагнуть позиціонувати себе як більш стабільних та передбачуваних лідерів, особливо на тлі західної політичної турбулентності, вказують журналісти.

Аналітики не виключають, що поки Трамп позиціює себе як "миротворця", на горизонті з'являється військово-політичний союз між Росією, Китаєм і КНДР.

І ця нова конфігурація військових союзів на Сході викликає занепокоєння на Заході.
20.09.2025 01:57 Ответить
Так. Китайські комуняки налаштовані закінчити цю війну перемогою Китаю.

А для цього треба, щоб Роіся повністю лягла під Китай, а Україна під Роісю.
20.09.2025 01:37 Ответить
Тогда по твоей логике и Украина ляжет под Китай
20.09.2025 01:46 Ответить
Саме так.
20.09.2025 02:20 Ответить
ОРДА ПОВЕРТАЄТЬСЯ -
князь московський буде мати від імператора ярлик на велике княжіння в ордино-китайських васальних землях до лінії Батия-Керзона.

отака муйня, малята, матрьошку (Даруму) винайшли все ж таки в Шаоліні... а не в Японії

.
20.09.2025 02:42 Ответить
рудий піндос! відсмокчи )(уйлу ще раз!
20.09.2025 01:46 Ответить
Трамп вже зробив blow-job путіну, тепер прийшла черга Сі.
20.09.2025 02:24 Ответить
Трамп досі в ілюзіях...після помпезного параду в Пекіні вже дитині зрозуміло які цілі у пана СІ...
20.09.2025 04:09 Ответить
Рудий блазень Трампидло не в ілюзіях, він клінічний невиліковний ідіот. Це приблизно як призвиздент буба криворіжський до літа 22 року, коли приїхав Борис Джонсон і заставив блазня не капітулювати в Стамбулі ( нагадаю блазень був згоден на ЗСУ в 50 тищ і ще багато чого, довго перечислювати ), а заставив воювати з кацапнею. Так наш блазень молодий, він скумекав, що Захід нам допоможе. А маразматик Трампидло - старий пирдун, йому вже пізно вчитись чомусь, тому старий пирдун невиліковний.
20.09.2025 07:56 Ответить
Знову поліз в чергове лайно.
20.09.2025 05:44 Ответить
Так Трампидло з нього і не вилазив. Він в ньому живе.
20.09.2025 07:58 Ответить
Як і путін налаштований. Після провалу переговорів з кацапами, Трамп зовсім впав в маразм і несе одну ахінею.
20.09.2025 06:12 Ответить
Та ти навіть сам не знаєш, що говориш. А тут -вважає... На нього вже всі хер забили, заодно і на те, що ти там "вважаєш"
20.09.2025 06:27 Ответить
Боже, захисти Америку! Прибери клінічного ідіота Трампа і зграю його людей в Білому домі.
20.09.2025 07:46 Ответить
Трамп вважає, що Сі Цзіньпін налаштований допомогти завершити війну РФ проти України.

Трамп великий "оптиміст" - перед всяким ZERO квапиться дописати одиницю, а з від'ємну величину "домалювати" як позитивну.

Стара пластинка: У Трампа чудові відносини з т. Сі, т. Путіним, і навіть з т. Кім Чен Ин і т. д.; всі війни розпочав Байден; коли б Трамп був довічним президентом воєн би взагалі не було і прочая прочая з самохвальства і пустого оптимізму...
20.09.2025 08:27 Ответить
Залишилось налаштувати лише п і з
20.09.2025 08:37 Ответить
Так, а навіщо вимагаєш від ЄС введення мит проти Китаю? Схоже що дідусь таки поїхав кукухою.
20.09.2025 08:38 Ответить
У "патріота" Арахамія уся надія на Китай як
20.09.2025 09:07 Ответить
 
 