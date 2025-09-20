Трамп считает, что Си Цзиньпин настроен помочь завершить войну РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпином настроен помочь завершить войну России против Украины.
Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что США прилагают все усилия, чтобы "урегулировать ситуацию между Россией и Украиной". Он выразил надежду, что войну удастся прекратить, и что в этом процессе будет участвовать Си Цзиньпин.
В этом контексте он вспомнил о своем недавнем телефонном разговоре с лидером Китая.
"Президент Си и я говорили об этом. Думаю, что Си Цзиньпин будет работать с нами, чтобы помочь с войной между Россией и Украиной", - сказал глава США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил "много важных вопросов", включая завершение войны РФ против Украины.
А війни немає - він у своїй "голові" її закінчив
Щоб прутін більше захопив та більше зруйнував!
Всім чхати на агента Краснова, поки він спалиться та буде відсторонений ( хехе,а ким?) рашиди вже багато горя нароблять !!
Там фахівці з госпіталю Святої Елізабети зараз просто повинні постійно жити у Білому домі.
а цей рудий кретин розповідає про помилку в Польщі і бажання китаєм миру в Україні.
пропала Америка !
Трамп похвалився «дипломатичним успіхом», знову переплутавши країни.
Цю пургу він ніс безпосередньо під час підписання мирного договору між Албанією та Абербайджаном.
Лідери означених країн лагідно посміхались рудому пердуну:
"Дєдушка старый - ему всьо равно "
https://tsn.ua/politika/tramp-zaiavyv-shcho-zupynyv-viynu-albaniyi-i-aberbaydzanu-2915741.html
B Пекіні відбувся найбільший у історії Китаю військовий парад.
Голова КНР Сі Цзіньпін не лише продемонстрував військову міць своєї країни, але й показав потенційних союзників - насамперед путіна та північнокорейського Кім Чен Ина, а разом з ними - ще два десятки високопосадовців із країн "глобального Півдня".
Масштаб параду й вибір гостей показали, куди рухається Китай.
Сі Цзіньпін грає роль світового лідера, поруч із ним - керівники держав, проти яких увесь світ запровадив санкції. А біля його ніг - армія, створена для суперництва із Заходом.
Головне послання адресоване США та їхнім союзникам: "Ось дивіться, що у нас є. У вас є союзники. У нас є військова техніка, у нас є люди, у нас є ядерна зброя. Тому з нами, мабуть, не варто воювати - з нами варто домовлятися".
Саме його зовнішньополітична лінія, зокрема торгові війни з Бразилією, Індією та ПАР, частково сприяла тому, що ці країни почали зближуватися з Росією.
Запрошення Путіна до Америки - також символічне, вказують журналісти, маючи на увазі зустріч Трампа й Путіна на Алясці.
Сі i путін прагнуть позиціонувати себе як більш стабільних та передбачуваних лідерів, особливо на тлі західної політичної турбулентності, вказують журналісти.
Аналітики не виключають, що поки Трамп позиціює себе як "миротворця", на горизонті з'являється військово-політичний союз між Росією, Китаєм і КНДР.
І ця нова конфігурація військових союзів на Сході викликає занепокоєння на Заході.
А для цього треба, щоб Роіся повністю лягла під Китай, а Україна під Роісю.
князь московський буде мати від імператора ярлик на велике княжіння в ордино-китайських васальних землях до лінії Батия-Керзона.
отака муйня, малята, матрьошку (Даруму) винайшли все ж таки в Шаоліні... а не в Японії
Трамп великий "оптиміст" - перед всяким ZERO квапиться дописати одиницю, а з від'ємну величину "домалювати" як позитивну.
Стара пластинка: У Трампа чудові відносини з т. Сі, т. Путіним, і навіть з т. Кім Чен Ин і т. д.; всі війни розпочав Байден; коли б Трамп був довічним президентом воєн би взагалі не було і прочая прочая з самохвальства і пустого оптимізму...