Китай и КНДР будут углублять сотрудничество, - Си Цзиньпин

китай

Китай планирует укреплять стратегические коммуникации, а также углубить сотрудничество с Северной Кореей.

Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, Си Цзиньпин направил поздравительное послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.

"Китай и КНДР - традиционные и дружественные соседи, которых связывают одни и те же горы и реки. Последовательной и неизменной стратегической политикой китайской партии и правительства является успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР", - говорится в приветственном письме.

В своем послании Си Цзиньпин также вспомнил визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. Тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.

"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиления стратегических коммуникаций, активных визитов и тесного сотрудничества с КНДР, тем самым делая больший вклад в мир и развитие в регионе и остальном мире", - отметил лидер КНР.

Топ комментарии
+4
Це вузькооке хитродупе вже 12 років при владі. Активно не **********. І при ньому пончик, як і десятки років до того, сидів в міжнародній ізоляції. Також ***** було практично невиїзним. Але усе змінилося з приходом геніального стратега-гольфіста.
09.09.2025 08:07 Ответить
+3
Вісь зла обєднуєтся ,цьому сприяє і недоумковатість Трампа.
09.09.2025 08:02 Ответить
+3
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
09.09.2025 08:03 Ответить
Нічого дивного-бо диктатор диктатора бачить здалека...
09.09.2025 07:57 Ответить
Wall Street Journal підкреслює: попри показове "єднання трьох ядерних держав", у відносинах Китаю, Росії та Північної Кореї йдеться не про союз, а радше про тактичне зближення.

Китай використовує Москву і Пхеньян для посилення власних позицій у протистоянні із США, але не готовий ризикувати власною стабільністю заради цих партнерів.

Для Росії ж та КНДР Пекін - необхідний партнер, але аж ніяк не союзник, готовий розділити з ними всі ризики, резюмує видання.
09.09.2025 08:00 Ответить
Ще складнішими виглядають стосунки з Північною Кореєю. Хоча КНДР може бути корисним інструментом тиску, її непередбачуваність та військова активність створюють для Пекіна більше проблем, ніж вигоди, пише WSJ.

Внесок Пхеньяна у війну в Україні та розвиток власної ядерної програми загострюють міжнародну напругу й шкодять іміджу Китаю.
09.09.2025 08:02 Ответить
Вісь зла обєднуєтся ,цьому сприяє і недоумковатість Трампа.
09.09.2025 08:02 Ответить
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
09.09.2025 08:03 Ответить
Це вузькооке хитродупе вже 12 років при владі. Активно не **********. І при ньому пончик, як і десятки років до того, сидів в міжнародній ізоляції. Також ***** було практично невиїзним. Але усе змінилося з приходом геніального стратега-гольфіста.
09.09.2025 08:07 Ответить
Куди вже далі поглиблювати? Рука Сі в дупі свинтуса Ина і так вже по лікоть.
09.09.2025 08:09 Ответить
Завдяки трампу ось зла укріплюється та починає новий віток співпраці + Індія....Одна потвора наробила такої шкоди, що її треба буде розгрібати десятиріччями,якщо взагалі щось можна буде зробити...США в повній дупі і ми разом ...
09.09.2025 08:41 Ответить
Це також Трамп...???

"...Новим міністром внутрішніх справ Британії стала джихадистка із Пакистану.
Першим своїм указом Шабана Махмуд звільнила з в'язниці 1100 пакистанських ув'язнених, яких було засуджено за зґвалтування та пограбування, а потім було підписано указ про скорочення тюремних термінів на 50% усім мігрантам, які були засуджені за різні злочини.
Шабана Махмуд заявила, що в'язниці потрібно звільнити для британців, адже вони переповнені пакистанцями. Також вона заявила, що вона мусульманка, і що мусульмани (пакистанці) кращі за британців.
Раніше вона закликала забивати євреїв камінням та виступала за захоплення Британії."
09.09.2025 08:54 Ответить
Це увімкнулась програма самознищення Західної цивілізації. Навіщо, як чому, не знаю, але бачу факти. Чи Трамп у США, чи захоплена ісламістами Європа, шляхи абсолютно різні, а результат буде один - повторення долі зниклої Римської Імперії, що зародилася, високо піднялася, яскраво засяяла, і зникла
09.09.2025 09:02 Ответить
Надіюся, скоро британці заявлять: "Дорогі гості... Вам господарі не надоїли?...".
Фактично, тут дійсно, буде одне з двох: або самознищення Західної цивілізації, або відродиться інша "цивілізація" - типу націонал-соціалістської... З"являться нові "штурмовики", і почнуть ганять "чорних".... Питання: "А Європа, подібне, ще раз витримає?"
09.09.2025 09:13 Ответить
В то вони не мали можливості поглибити за 70 років .
09.09.2025 08:59 Ответить
 
 