Китай и КНДР будут углублять сотрудничество, - Си Цзиньпин
Китай планирует укреплять стратегические коммуникации, а также углубить сотрудничество с Северной Кореей.
Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, Си Цзиньпин направил поздравительное послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.
"Китай и КНДР - традиционные и дружественные соседи, которых связывают одни и те же горы и реки. Последовательной и неизменной стратегической политикой китайской партии и правительства является успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР", - говорится в приветственном письме.
В своем послании Си Цзиньпин также вспомнил визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. Тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.
"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиления стратегических коммуникаций, активных визитов и тесного сотрудничества с КНДР, тем самым делая больший вклад в мир и развитие в регионе и остальном мире", - отметил лидер КНР.
Китай використовує Москву і Пхеньян для посилення власних позицій у протистоянні із США, але не готовий ризикувати власною стабільністю заради цих партнерів.
Для Росії ж та КНДР Пекін - необхідний партнер, але аж ніяк не союзник, готовий розділити з ними всі ризики, резюмує видання.
Внесок Пхеньяна у війну в Україні та розвиток власної ядерної програми загострюють міжнародну напругу й шкодять іміджу Китаю.
