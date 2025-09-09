Китай та КНДР поглиблюватимуть співпрацю, - Сі Цзіньпін

Китай планує зміцнювати стратегічні комунікації, а також поглибити співпрацю з Північною Кореєю.

Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, Сі Цзіньпін надіслав вітальне посланні лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни.

"Китай і КНДР - традиційні та дружні сусіди, яких пов'язують одні й ті ж гори та річки. Послідовною та незмінною стратегічною політикою китайської партії та уряду є успішний захист, зміцнення та розвиток відносин між Китаєм та КНДР", - йдеться у вітальному листі.

У своєму посланні Сі Цзіньпін також згадав візит Кім Чен Ина до Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні. Тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.

"Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посилення стратегічних комунікацій, активних візитів та тісної співпраці з КНДР, тим самим роблячи більший внесок у мир і розвиток у регіоні та решті світу", - зазначив лідер КНР.