Китай та КНДР поглиблюватимуть співпрацю, - Сі Цзіньпін

Китай планує зміцнювати стратегічні комунікації, а також поглибити співпрацю з Північною Кореєю.

Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, Сі Цзіньпін надіслав вітальне посланні лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни.

"Китай і КНДР - традиційні та дружні сусіди, яких пов'язують одні й ті ж гори та річки. Послідовною та незмінною стратегічною політикою китайської партії та уряду є успішний захист, зміцнення та розвиток відносин між Китаєм та КНДР", - йдеться у вітальному листі.

У своєму посланні Сі Цзіньпін також згадав візит Кім Чен Ина до Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні. Тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.

"Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посилення стратегічних комунікацій, активних візитів та тісної співпраці з КНДР, тим самим роблячи більший внесок у мир і розвиток у регіоні та решті світу", - зазначив лідер КНР.

Нічого дивного-бо диктатор диктатора бачить здалека...
09.09.2025 07:57 Відповісти
Wall Street Journal підкреслює: попри показове "єднання трьох ядерних держав", у відносинах Китаю, Росії та Північної Кореї йдеться не про союз, а радше про тактичне зближення.

Китай використовує Москву і Пхеньян для посилення власних позицій у протистоянні із США, але не готовий ризикувати власною стабільністю заради цих партнерів.

Для Росії ж та КНДР Пекін - необхідний партнер, але аж ніяк не союзник, готовий розділити з ними всі ризики, резюмує видання.
09.09.2025 08:00 Відповісти
Ще складнішими виглядають стосунки з Північною Кореєю. Хоча КНДР може бути корисним інструментом тиску, її непередбачуваність та військова активність створюють для Пекіна більше проблем, ніж вигоди, пише WSJ.

Внесок Пхеньяна у війну в Україні та розвиток власної ядерної програми загострюють міжнародну напругу й шкодять іміджу Китаю.
09.09.2025 08:02 Відповісти
Вісь зла обєднуєтся ,цьому сприяє і недоумковатість Трампа.
09.09.2025 08:02 Відповісти
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
09.09.2025 08:03 Відповісти
Це вузькооке хитродупе вже 12 років при владі. Активно не **********. І при ньому пончик, як і десятки років до того, сидів в міжнародній ізоляції. Також ***** було практично невиїзним. Але усе змінилося з приходом геніального стратега-гольфіста.
09.09.2025 08:07 Відповісти
Куди вже далі поглиблювати? Рука Сі в дупі свинтуса Ина і так вже по лікоть.
