РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости Таможенная война США и Китая
1 144 7

Трамп пригрозил Китаю масштабными пошлинами: Я планировал встретиться с Си Цзиньпином, но, кажется, нет смысла

Трамп та Сі

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США. Также он сказал, что уже не видит оснований для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"В Китае происходят очень странные вещи. Они становятся очень враждебными и присылают письма в страны мира, в которых требуют ввести экспортный контроль на каждый редкоземельный элемент и практически на все, что придет им в голову, даже если это не производится в Китае. Никто никогда не видел ничего подобного, но, по сути, это "засорит" рынки и усложнит жизнь практически каждой стране мира, особенно Китаю", - заявил Трамп.

Глава США рассказал, что с Вашингтоном "связались другие страны, которые чрезвычайно возмущены этой большой торговой враждебностью".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Наши отношения с Китаем на протяжении последних шести месяцев были очень хорошими, что делает этот шаг в торговле еще более неожиданным",- сказал глава Белого дома.

Он также заявил, что нельзя позволять Китаю держать мир "в плену", но, похоже, это был их план на протяжении довольно длительного времени.

"Но США также имеют монопольные позиции, гораздо более сильные и далеко идущие, чем Китай. Я просто не решал их использовать, у меня никогда не было причин для этого - до сегодняшнего дня",- сказал Трамп.

Кроме этого, президент США заявил, что пока не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я планировал встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь кажется, что в этом нет необходимости",- добавил Трамп.

Читайте также: Трамп считает, что Си Цзиньпин настроен помочь завершить войну РФ против Украины

Автор: 

Китай (3205) пошлина (523) Си Цзиньпин (331) Трамп Дональд (6758)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найкращий спосіб принизити китай - допомогти Україні роз'їпти балалайню.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:11 Ответить
якщо б президентом США був би Трамп цього б не сталося
показать весь комментарий
10.10.2025 20:14 Ответить
Премію миру не отримав - можна і повоювати ...
показать весь комментарий
10.10.2025 20:17 Ответить
Сі на нобелівську премію Чубчика не подав?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:17 Ответить
На арені цирку два геостратега: ботокний щур та руда мавпа!
Бій починається!
Серія ударів і... Індія відвертається від "Заходу" і йде на перемовини з Китаєм
Ще обмін ударами і Європа прокидається, озброюється і розкидається рішучими заявами
Знов серія ударів... Руду мавпу обсміюють як вороги, так і союзники
Чергова пауза на "2-3 тижні"...
Здається руда мавпа здає бій, бо думає, що отримає більше, коли "ляже", але вболівальники (глобальний "Захід", Австралія, Південна корея, Японія) проти цього, група підтримки (Сенат та Конгрес) теж не в захваті. Руда мавпа роздратована і робить вигляд, що продовжує бій...
Ботоксний щур аплодує і б'є усім, що має.
Червона калина, попри всі зусилля геостратегів, виживає...
показать весь комментарий
10.10.2025 20:24 Ответить
Пусті слова, вже вводив, китайці перекрили доступ до титану і інших необхідних ресурсів. Тако ніяк не зрозуміле, що щоб переглянути Китай, він мусить дати йому альтернативу ресурсам росії. Ці мита введуться, а потім через певний час знімуться.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:28 Ответить
Єдина у тебе залишилася надія - північнокорейський пухляш. Лише він тебе зрозуміє і оцінить. Тому негайно організовуй офіційний візит і починай у TruthSocial писати компліменти,
показать весь комментарий
10.10.2025 20:30 Ответить
 
 