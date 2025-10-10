Трамп пригрозил Китаю масштабными пошлинами: Я планировал встретиться с Си Цзиньпином, но, кажется, нет смысла
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США. Также он сказал, что уже не видит оснований для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"В Китае происходят очень странные вещи. Они становятся очень враждебными и присылают письма в страны мира, в которых требуют ввести экспортный контроль на каждый редкоземельный элемент и практически на все, что придет им в голову, даже если это не производится в Китае. Никто никогда не видел ничего подобного, но, по сути, это "засорит" рынки и усложнит жизнь практически каждой стране мира, особенно Китаю", - заявил Трамп.
Глава США рассказал, что с Вашингтоном "связались другие страны, которые чрезвычайно возмущены этой большой торговой враждебностью".
"Наши отношения с Китаем на протяжении последних шести месяцев были очень хорошими, что делает этот шаг в торговле еще более неожиданным",- сказал глава Белого дома.
Он также заявил, что нельзя позволять Китаю держать мир "в плену", но, похоже, это был их план на протяжении довольно длительного времени.
"Но США также имеют монопольные позиции, гораздо более сильные и далеко идущие, чем Китай. Я просто не решал их использовать, у меня никогда не было причин для этого - до сегодняшнего дня",- сказал Трамп.
Кроме этого, президент США заявил, что пока не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я планировал встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь кажется, что в этом нет необходимости",- добавил Трамп.
