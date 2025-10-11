РУС
Новости Таможенная война США и Китая
США введут 100% пошлины на товары из Китая, - Трамп

США готовятся ввести 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения.

Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив всему миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им. Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", - заявил глава США.

Учитывая это, по словам Трампа, США введут 100-процентные пошлины на китайские товары в дополнение к уже существующим тарифам.

Кроме того, Вашингтон установит экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

"Трудно поверить, что Китай мог бы прибегнуть к такому шагу, но они это сделали, и остальное - уже история", - подытожил Трамп.

Напомним, что перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США. Также он сказал, что уже не видит оснований для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Читайте также: Трамп пригрозил Китаю масштабными пошлинами: Я планировал встретиться с Си Цзиньпином, но, кажется, нет смысла

Штати виплекали китай на свою голову. Приручати комуняк - це, як заговорювати тріпер.
11.10.2025 01:19
як і кацапів
11.10.2025 02:08
Китай спонсорує рашку на 100%. Це треба всім світом зробити вони швидко ляжуть
11.10.2025 02:00
"Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі" - а хто ж розпочав тарифну війну?
11.10.2025 01:08
мабуть Байден.
11.10.2025 01:15
Китай тепер почне скидати $ i облігації США на ринок.
11.10.2025 01:19
Хай ще вип'є всю законсервовану сечу Мао Дзедуна
11.10.2025 01:48

Китай:
Огляд торгівліТоргівля товарами та послугами між США та Китаєм становила приблизно 658,9 мільярда доларів США у 2024 році, що на 2,6 відсотка (17 мільярдів доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля товарами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році оцінювалась на рівні 582,0 мільярда доларів.
Експорт товарів зі США до Китаю у 2024 році складав 143,2 мільярда доларів, що на 3,0 відсотка (4,4 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
Імпорт товарів з Китаю до США у 2024 році склав 438,7 мільярда доларів, що на 2,7 відсотка (11,5 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Торговий дефіцит США з Китаєм у товарах у 2024 році становив 295,5 мільярда доларів, що на 5,7 відсотка (15,9 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля послугами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році становила приблизно 76,9 мільярда доларів.
Експорт послуг США до Китаю у 2024 році складав 55,0 мільярда доларів, що на 15,3 відсотка (7,3 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Імпорт послуг з Китаю до США у 2024 році складав 21,9 мільярда доларів, що на 13,3 відсотка (2,6 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Профіцит у торгівлі послугами між США та Китаєм у 2024 році становив 33,2 мільярда доларів, що на 16,7 відсотка (4,8 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
11.10.2025 02:11 Ответить
У США друкують для всьго світу $, а самі розучились хоч щось виробляти. Адміністрація Трампа, наприклад, у квітні оголосила масштабну реформу суднобудування. Її завдання - спробувати хоча б не так сильно відстати від Китаю.
Сьогодні приблизно 0,2% суден у світі будуються в США, тоді як на частку Китаю припадає 74%.

Трамп 9 жовтня приймав у Білому домі президента Фінляндії Александра Стубба
Важливий результат візиту Стубба до Штатів - угода, за якою Берегова охорона США планує придбати 11 криголамів, щоб зміцнити національну безпеку в Арктиці. Вартість угоди може становити $6,1 млрд. Чотири перших судна фіни мають побудувати на своїх корабельнях, а потім за фінським досвідом зводитимуть криголами у Штатах.
11.10.2025 03:44 Ответить
BBC

Протягом останніх 40 років США поступово зосереджувалися на будівництві бойових кораблів, приділяючи дедалі менше уваги цивільним. Однак це не зміцнило американські військово-морські сили, а навпаки - послабило їх.

Це почалося у 1980-х роках, коли адміністрація Рональда Рейгана вирішила, що правила вільного ринку суднобудування та морських перевезень позитивно впливатимуть на економіку, а домашнім корабельням краще зосередитися на військових замовленнях.

Держпідтримка галузі скоротилася, і поступово суднобудування у США почало програвати в конкуренції японським та південнокорейським компаніям.

Натомість Китай у 1990-х і 2000-х роках активно підтримував суднобудівну галузь, яка росла як на дріжджах завдяки державним субсидіям та дешевій робочій силі.

У морській індустрії військове та цивільне кораблебудування тісно пов'язані між собою. Їх об'єднують технології, виробнича база та персонал.

Технології в суднобудуванні, як правило, подвійного призначення, і будувати цивільні судна часто не простіше, ніж військові - вони так само наповнені цифровою електронікою. У рибальських траулерів апаратура не гірша, ніж у фрегата, а корпуси танкерів набагато складніші, ніж у есмінців.

Саме тому те, що США значно відстають від Китаю одночасно і в цивільному, і у військовому суднобудуванні, не випадковість.
11.10.2025 03:47 Ответить
Ось тут ви попали прямо в десятку. Проблема всіх розвинутих країн , які все своє виробництво перенесли до Китаю
11.10.2025 07:36 Ответить
нинішнє досягнення китайців - рис із запахом м'ясом.

Керівник дослідження Ван Шоувей заявив, що цей рис зовні не відрізняється від звичайного, але після приготування пахне як рис із мьясом.

але китайози можуть залишитись і зовсім без риса, як при прєдсєдателі Мао
11.10.2025 01:58
А якби трамп БУВ президентом, цього б не сталось.
11.10.2025 03:57
«Це стосується всіх країн без винятку» …
Т.е трампон начал тарифную войну , а китайцы решили на ВСЕХ оторваться ? …
11.10.2025 06:29
Китай починає світову війну. Це прелюдія. Консолідують ресурси для війни
11.10.2025 07:53
Так це ж вже було!
Китай теж введе 100% мита.
11.10.2025 01:09
Хіба що на долари або на свій експорт до США.
11.10.2025 02:19
Требо з ЄС це впроваджувати, інакше не буде ефекту
11.10.2025 02:53
Думаю с Европой он всё порешал....там у придурка си проблемка и без этого нарисовалась...
11.10.2025 06:37
Вирішили проблеми з рідкоземельними металами? а неодимові магніти з КНР є чим замінити? Чи знову будете на поклон бігти до Сі Цзіньпіна?
11.10.2025 01:10
мабуть з Україною домовились

https://onyx-magnet.com/ua/kyiv?srsltid=AfmBOoood8MI_FvI0vUFnyARXFrZjwuZIkTW0kfvwft_Xc9eo3YSfe8Y https://translate.google.com/translate?u=https://onyx-magnet.com/ua/kyiv&hl=en&sl=uk&tl=en&client=search У інтернет-магазині в Києві можна купити неодимові магніти оптом і уроздріб за доступною ціною, вона варіюється від 0.58 до 4346 грн Ціна на магніт оптом завжди дешевше, звісно ж.....

.
11.10.2025 01:49
И тут обосрался
11.10.2025 01:18
Так вже встановлював? Помогло перший раз?
11.10.2025 01:19
Ты наверное с луны прилетел..посмотри новости по Китаю...... ещё и как помогло...там экономика посыпалась и придурка си уже от власти отстраняют...
11.10.2025 06:39
та вся статистика засекречена как и рф. остальное мультики которые требует критического анализа
11.10.2025 08:23
У Трампа свой телемврафон?
11.10.2025 08:52
Штати виплекали китай на свою голову. Приручати комуняк - це, як заговорювати тріпер.
11.10.2025 01:19
як і кацапів
11.10.2025 02:08
Трипер більш піддатливий.
11.10.2025 07:40
Якщо Трамп це сказав вечером, то почекаємо ранку: може в нього за ніч позиція поміняється кардинально. А , можливо, він ранком не пам'ятатиме, що говорив вечером.
11.10.2025 01:21
Дід злий через свою нобелівку, а тут ще й Меланія тролить листом
11.10.2025 01:49
Моё такое мнение, что уже поздно пить Боржоми. Надо просто поделить мир на двоих, пока третий или даже четвертый не нарисовался. И гасить всех будущих выскочек вместе.
11.10.2025 01:56
не пройде - Болівар розрахований тільки на одного

на параді Сі військова техніка у китайців якась іграшкова.
американська та європейська справляє краще враження

.
11.10.2025 02:02
Причем тут техника? У Китая есть 100-150 миллионов абсолютно ненужных мужчин, идущих по пути российских Ванек. Это ооочень много пехоты. Чем это перебить , ядерными ударами что ли? Проще подарить им Азию и забить, если АУ и НЗ хоть оставят считать это за счастье.
11.10.2025 02:15
про якість "китайських мужчин" спитайте у вьєтнамської армії

китайці - торгаші, воювати вони не ******* і не будуть.
******** китаєць хитрий.
дурні часи прєдсєдатєля Мао вже давно проїхали

.
11.10.2025 02:22
Во первых у Вьетнама тогда были лучшие солдаты и офицеры в мире, 20 лет воевали, а у китайцев не было серьезных намерений.
Во вторых сейчас у Китая есть все что нужно, в третьих против лома нет приема.
Что касается хитрости -- в тоталитарном государстве это Лена( легко)вылечить.
11.10.2025 02:43
"Не пойдьом к Ляодуну умирать не весть за что"

Трезвое сознание многомиллионного китайского народа не могло примириться с тем, что тысячи людей изнурялись и гибли ради утопических целей императора и придворной клики. Росло недовольство в массах. Оно не укрылось от глаз правительственных соглядатаев и заставило императора принять меры. В 609 г. был издан указ, запрещавший простым людям иметь железные вилы, серпы, шилья и ножи http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note6 [+6]. Но предосторожность не помогла. В начале 610г. толпа, наэлектризованная буддийской проповедью о пришествии спасителя мира Майтрейи, ворвалась в императорский квартал Лояна, обезоружила стражу и начала восстание. Конечно, оно было тут же подавлено регулярными войсками, но жестокие репрессии не устрашили китайский народ. С этого времени можно говорить о разрыве между династией и страной, но Ян-ди считал, что это мелочь.
11.10.2025 02:56
В 611 г. началась война с Северной Кореей (Когуре). Поводом к ней послужил отказ корейского царя лично прибыть ко двору императора для принесения покорности. Огромная армия, численность которой определяли в 1130 тыс. человек (МІЛІОН !!!!) весной 612 г. двинулась на восток. .... наступление захлебнулось. При отходе корейцы сильно потрепали китайский арьергард. Из 350 тыс., перешедших Ляошуй, вернулось только 2700 человек. Бездарность, приведшая к позорному поражению, вызвала возмущение не только в народе, но и в господствующем классе. Но было поздно: недовольство правительством вылилось в мятеж.

В Шаньдуне восстали дезертиры. Они пели песню: "Не пойд

В Шаньдуне восстали дезертиры. Они пели песню: "Не пойдем умирать в Ляодун" http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note9 [+9]. Летом 613 г. крестьяне Шаньдуна, Хэбэя, Хэнани отказались идти на военную службу и организовали многочисленные повстанческие армии....
11.10.2025 02:59 Ответить
так почила в бозі династія Суй та постала династія Тан....

прєдсєдатєль Сі добре знає китайську історію....

.
11.10.2025 03:05 Ответить
Китай спонсорує рашку на 100%. Це треба всім світом зробити вони швидко ляжуть
11.10.2025 02:00 Ответить
Без Китая и украинская оборона легла бы. Так что..
11.10.2025 02:16 Ответить
так ото ж.
півтора мілліарда голодних китайців це нічний кошмар прєдсєдатєля Сі

торгувати китайці будуть, а інакше - миска без риса

.
11.10.2025 02:27 Ответить
Ми були противниками дорожнечу товарів, та повелися на дешевизну а що отримали? Спонсора війни!!!
11.10.2025 02:05 Ответить
і китайське гівн..о гірше ніж в есересері

.
11.10.2025 02:19 Ответить
От тільки не треба. Купуйте уважно.
11.10.2025 04:02 Ответить
Вы знаете, китайское дерьмо в десятки раз хуже, чем было в совдепии. У меня есть несколько топоров, и старых ножовок, времён совка. Никакого сравнения с китайскими. А ещё три молотка. Украденных в хорошие времена с судостроительного завода. Украл не я-но я их ни за какие коврижки никому не продам). Железяки при совке делать умели. А вот трусы и майки-так и не научились.
11.10.2025 05:06 Ответить
Деменцій так і до ембарго на товари з Китаю доведе. Ото натішиться... Але комуняки Китаю "приростають" ресурсним *********** і легіонами лохів які ладні "терпіти будь яке лихо десятиліттями в бідності...
11.10.2025 02:21 Ответить
"ШО, опять?"
11.10.2025 02:21 Ответить
В китайців монополія на рідкоземельні метали, в них 90% всіх світових запасів. Таке вже було, коли арабські країни ввели ембарго на свою нафту Ось що пише ШІ : Арабське нафтове ембарго 1973 року - це заборона на постачання нафти країнам, які підтримали Ізраїль під час Жовтневої війни. Її ввели країни-члени ОАПЕК, що спричинило різке зростання цін на нафту та першу світову енергетичну кризу. Ця криза виявила велику залежність західних країн від арабської нафти, що призвело до зміни їхньої політики щодо Ізраїлю, а також до економічних наслідків і розвитку енергозберігаючих технологій.
На Заході сконцентрована вся наукова світова еліта. Звичайно, криза буде. Але наука найде вихід з цього положення, і китайцям прийдеться засунути собі в тухес свої рідкоземельні метали.
11.10.2025 08:31 Ответить
ще на початку 90-х читав в газетах що ротшильди переносять свої активи в китай.ну от,вам і комуністичне чудо.китай - коллос на глиняних ногах сраних капіталістів.вони ж ці ноги й відрубають - коли захочуть.
11.10.2025 08:34 Ответить
Руда ***** просто грає на біржі,чужими руками,і в нього це чудово вдається))
11.10.2025 08:50 Ответить
 
 