США введут 100% пошлины на товары из Китая, - Трамп

США готовятся ввести 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения.

Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив всему миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им. Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", - заявил глава США.

Учитывая это, по словам Трампа, США введут 100-процентные пошлины на китайские товары в дополнение к уже существующим тарифам.

Кроме того, Вашингтон установит экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

"Трудно поверить, что Китай мог бы прибегнуть к такому шагу, но они это сделали, и остальное - уже история", - подытожил Трамп.

Напомним, что перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США. Также он сказал, что уже не видит оснований для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

