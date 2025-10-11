США введут 100% пошлины на товары из Китая, - Трамп
США готовятся ввести 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения.
Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив всему миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им. Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", - заявил глава США.
Учитывая это, по словам Трампа, США введут 100-процентные пошлины на китайские товары в дополнение к уже существующим тарифам.
Кроме того, Вашингтон установит экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.
"Трудно поверить, что Китай мог бы прибегнуть к такому шагу, но они это сделали, и остальное - уже история", - подытожил Трамп.
Напомним, что перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США. Также он сказал, что уже не видит оснований для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
Китай:
Огляд торгівліТоргівля товарами та послугами між США та Китаєм становила приблизно 658,9 мільярда доларів США у 2024 році, що на 2,6 відсотка (17 мільярдів доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля товарами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році оцінювалась на рівні 582,0 мільярда доларів.
Експорт товарів зі США до Китаю у 2024 році складав 143,2 мільярда доларів, що на 3,0 відсотка (4,4 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
Імпорт товарів з Китаю до США у 2024 році склав 438,7 мільярда доларів, що на 2,7 відсотка (11,5 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Торговий дефіцит США з Китаєм у товарах у 2024 році становив 295,5 мільярда доларів, що на 5,7 відсотка (15,9 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Загальна торгівля послугами США з Китаєм (експорт плюс імпорт) у 2024 році становила приблизно 76,9 мільярда доларів.
Експорт послуг США до Китаю у 2024 році складав 55,0 мільярда доларів, що на 15,3 відсотка (7,3 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Імпорт послуг з Китаю до США у 2024 році складав 21,9 мільярда доларів, що на 13,3 відсотка (2,6 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Профіцит у торгівлі послугами між США та Китаєм у 2024 році становив 33,2 мільярда доларів, що на 16,7 відсотка (4,8 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.
Сьогодні приблизно 0,2% суден у світі будуються в США, тоді як на частку Китаю припадає 74%.
Трамп 9 жовтня приймав у Білому домі президента Фінляндії Александра Стубба
Важливий результат візиту Стубба до Штатів - угода, за якою Берегова охорона США планує придбати 11 криголамів, щоб зміцнити національну безпеку в Арктиці. Вартість угоди може становити $6,1 млрд. Чотири перших судна фіни мають побудувати на своїх корабельнях, а потім за фінським досвідом зводитимуть криголами у Штатах.
Протягом останніх 40 років США поступово зосереджувалися на будівництві бойових кораблів, приділяючи дедалі менше уваги цивільним. Однак це не зміцнило американські військово-морські сили, а навпаки - послабило їх.
Це почалося у 1980-х роках, коли адміністрація Рональда Рейгана вирішила, що правила вільного ринку суднобудування та морських перевезень позитивно впливатимуть на економіку, а домашнім корабельням краще зосередитися на військових замовленнях.
Держпідтримка галузі скоротилася, і поступово суднобудування у США почало програвати в конкуренції японським та південнокорейським компаніям.
Натомість Китай у 1990-х і 2000-х роках активно підтримував суднобудівну галузь, яка росла як на дріжджах завдяки державним субсидіям та дешевій робочій силі.
У морській індустрії військове та цивільне кораблебудування тісно пов'язані між собою. Їх об'єднують технології, виробнича база та персонал.
Технології в суднобудуванні, як правило, подвійного призначення, і будувати цивільні судна часто не простіше, ніж військові - вони так само наповнені цифровою електронікою. У рибальських траулерів апаратура не гірша, ніж у фрегата, а корпуси танкерів набагато складніші, ніж у есмінців.
Саме тому те, що США значно відстають від Китаю одночасно і в цивільному, і у військовому суднобудуванні, не випадковість.
Керівник дослідження Ван Шоувей заявив, що цей рис зовні не відрізняється від звичайного, але після приготування пахне як рис із мьясом.
але китайози можуть залишитись і зовсім без риса, як при прєдсєдателі Мао
Т.е трампон начал тарифную войну , а китайцы решили на ВСЕХ оторваться ? …
Китай теж введе 100% мита.
на параді Сі військова техніка у китайців якась іграшкова.
американська та європейська справляє краще враження
китайці - торгаші, воювати вони не ******* і не будуть.
******** китаєць хитрий.
дурні часи прєдсєдатєля Мао вже давно проїхали
Во вторых сейчас у Китая есть все что нужно, в третьих против лома нет приема.
Что касается хитрости -- в тоталитарном государстве это Лена( легко)вылечить.
Трезвое сознание многомиллионного китайского народа не могло примириться с тем, что тысячи людей изнурялись и гибли ради утопических целей императора и придворной клики. Росло недовольство в массах. Оно не укрылось от глаз правительственных соглядатаев и заставило императора принять меры. В 609 г. был издан указ, запрещавший простым людям иметь железные вилы, серпы, шилья и ножи http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note6 [+6]. Но предосторожность не помогла. В начале 610г. толпа, наэлектризованная буддийской проповедью о пришествии спасителя мира Майтрейи, ворвалась в императорский квартал Лояна, обезоружила стражу и начала восстание. Конечно, оно было тут же подавлено регулярными войсками, но жестокие репрессии не устрашили китайский народ. С этого времени можно говорить о разрыве между династией и страной, но Ян-ди считал, что это мелочь.
В Шаньдуне восстали дезертиры. Они пели песню: "Не пойдем умирать в Ляодун" http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot13.htm#ot13note9 [+9]. Летом 613 г. крестьяне Шаньдуна, Хэбэя, Хэнани отказались идти на военную службу и организовали многочисленные повстанческие армии....
прєдсєдатєль Сі добре знає китайську історію....
півтора мілліарда голодних китайців це нічний кошмар прєдсєдатєля Сі
торгувати китайці будуть, а інакше - миска без риса
На Заході сконцентрована вся наукова світова еліта. Звичайно, криза буде. Але наука найде вихід з цього положення, і китайцям прийдеться засунути собі в тухес свої рідкоземельні метали.