Китай просит США не закрывать небо над Россией для своих самолетов

Китайские авиакомпании просят Вашингтон не запрещать им полеты через российское воздушное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, операторы предупреждают, что такой запрет сделает рейсы в США длиннее, дороже и может вызвать сбой в международных перевозках.

На прошлой неделе министерство транспорта США предложило ограничить полеты китайских самолетов над Россией, потому что это, по их мнению, дает Пекину "несправедливое преимущество" перед американскими авиакомпаниями.

Китайские перевозчики отмечают, что из-за новых маршрутов придется тратить больше топлива, а пассажиры заплатят больше. В Пекине надеются, что США не пойдут на этот шаг и стороны смогут договориться.

Напомним, США готовятся ввести дополнительные 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам американского главы, Пекин принял крайне агрессивную позицию на международном рынке, объявив о введении экспортных ограничений на большинство продукции, которую они производят, что негативно повлияет на все страны без исключения.

