Китай просит США не закрывать небо над Россией для своих самолетов

США готовят запрет на полеты китайских самолетов через Россию

Китайские авиакомпании просят Вашингтон не запрещать им полеты через российское воздушное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, операторы предупреждают, что такой запрет сделает рейсы в США длиннее, дороже и может вызвать сбой в международных перевозках.

Читайте: Рютте: Россия может атаковать НАТО в случае нападения Китая на Тайвань, чтобы "занять время"

На прошлой неделе министерство транспорта США предложило ограничить полеты китайских самолетов над Россией, потому что это, по их мнению, дает Пекину "несправедливое преимущество" перед американскими авиакомпаниями.

Китайские перевозчики отмечают, что из-за новых маршрутов придется тратить больше топлива, а пассажиры заплатят больше. В Пекине надеются, что США не пойдут на этот шаг и стороны смогут договориться.

Читайте также: Китай продолжает покупать нефть у РФ, тем самым финансируя войну против Украины, - Бессент

Напомним, США готовятся ввести дополнительные 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам американского главы, Пекин принял крайне агрессивную позицию на международном рынке, объявив о введении экспортных ограничений на большинство продукции, которую они производят, что негативно повлияет на все страны без исключения.

китай хоче торгувати, чи війну вести в Україні ? то хай робить вибір, та висновки ,суки червонодупі ...
15.10.2025 00:49 Ответить
Мені подобається формулювання- "Китай просить США не закривати небо над Росією."
15.10.2025 04:31 Ответить
Хитрі азіяти хочуть всидіти на двох стільцях.
15.10.2025 05:44 Ответить
китай хоче торгувати, чи війну вести в Україні ? то хай робить вибір, та висновки ,суки червонодупі ...
15.10.2025 00:49 Ответить
15.10.2025 00:53 Ответить
Картинка лайно кацапської пропаганди. На щастя є flightradar24 на якому видно що через полюс ніхто ніколи нікуди не літає.
15.10.2025 01:04 Ответить
ЛОТ Tokyo - Warsaw літає above північний полюс. Флайтрадар24. https://www.flightradar24.com/LOT80/3ca82787 Flightradar24: Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map
15.10.2025 03:22 Ответить
До чого тут китайці? До чого США?
15.10.2025 03:56 Ответить
До речі. Він так літає не тому що так ближче. А для того щоб не літати над мордором. Таким чином ЄС вже платить за війну. А китайці ні. Китайці платять окупантам за проліт. Хіба це справедливо?
15.10.2025 08:09 Ответить
США начхати на переліт китайців над мородором. Всі рейси або і так не літають, або трохи чіпляють самісінького краю далекого сходу. А ось перельоти в Європу можуть на 30-40% прибавити. Вочевидь Тромб того і добивається.
15.10.2025 01:08 Ответить
Так у Китай Америка лiтає через Тихий Океан. А ось у Iндiю таки через парашу.
15.10.2025 01:14 Ответить
Beijing, China- Washington, District of Columbia, USA

Beijing, China-Baltimore, USA

Nonstop 15 hr 30 min

Bce через Тихий Океан
15.10.2025 02:20 Ответить
15.10.2025 02:40 Ответить
15.10.2025 02:42 Ответить
Про те в мова, налякали Тромба голой жепой.
15.10.2025 03:58 Ответить
Google Earth? Ні, не чули!
https://earth.google.com/web/@67.61457858,128.56245047,768.06435467a,5288222.62027144d,35y,2.57914538h,0t,0r/data=CgRCAggBOgMKATBCAggASg0I____________ARAA
15.10.2025 05:26 Ответить
Китай хоче нагнути всіх АЛЕ ЩОБ ЙОМУ ЗА ЦЕ НІЧОГО НЕ БУЛО......

сволочі всі уже бачать хто
15.10.2025 02:47 Ответить
Мені подобається формулювання- "Китай просить США не закривати небо над Росією."
15.10.2025 04:31 Ответить
Хитрі азіяти хочуть всидіти на двох стільцях.
