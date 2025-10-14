Рютте: Россия может атаковать НАТО в случае нападения Китая на Тайвань, чтобы "занять время"
Если бы Китай решил напасть на Тайвань, Россия, вероятно, попыталась бы атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от событий в Азии.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера - Россию во главе с Владимиром Путиным - принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - сказал Рютте.
Он также отметил, что сейчас российские войска растянуты и задействованы в разных регионах. "Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - добавил генсек НАТО.
Ранее в The Washington Post отметили, что Россия предоставляет Китаю боевой опыт и технику для подготовки воздушно-десантных подразделений и учений по десантированию бронетехники, что может усилить способность Пекина захватить Тайвань.
хіба не краще її розвалити еконмічно та жити спокійно, чи війна це просто вигідний бізнес продажу зброї, а люди то таке
Не можу зрозуміти який тоді у Китая план "Б", навіщо пупа продовжує цю війну.
Правильно писати.... якщо Китай накаже то ху....лостан нападе....
Вже з рік стверджую, що ната така ж магучая, як і друга армія
Наша надія тільки на Господа Бога