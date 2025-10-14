РУС
Рютте: Россия может атаковать НАТО в случае нападения Китая на Тайвань, чтобы "занять время"

генсек НАТО Рютте

Если бы Китай решил напасть на Тайвань, Россия, вероятно, попыталась бы атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от событий в Азии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера - Россию во главе с Владимиром Путиным - принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - сказал Рютте.

Он также отметил, что сейчас российские войска растянуты и задействованы в разных регионах. "Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - добавил генсек НАТО.

Ранее в The Washington Post отметили, что Россия предоставляет Китаю боевой опыт и технику для подготовки воздушно-десантных подразделений и учений по десантированию бронетехники, что может усилить способность Пекина захватить Тайвань.

+2
Ця ната якась дурна, росія це постійний осередок зла, небезпеки та агресії
хіба не краще її розвалити еконмічно та жити спокійно, чи війна це просто вигідний бізнес продажу зброї, а люди то таке
14.10.2025 13:41 Ответить
+2
Правильно писати.... якщо Китай накаже то ху....лостан нападе....
14.10.2025 13:48 Ответить
+1
Ці балачки з розряду - якби в бабусі був *** - то вона була б дідусьом
14.10.2025 13:42 Ответить
З якого буя виж сильні ти Рютте сам тільки недавно казав.
14.10.2025 13:36 Ответить
Ця ната якась дурна, росія це постійний осередок зла, небезпеки та агресії
хіба не краще її розвалити еконмічно та жити спокійно, чи війна це просто вигідний бізнес продажу зброї, а люди то таке
14.10.2025 13:41 Ответить
Згадайте хасав,юртський договір як березовський на г лебедя накричав що той мир підписав там бізнес впк дає великі прибутки після зброї наркота і проститутки тож люди гинуть а жиди заробляють
14.10.2025 13:55 Ответить
Делают все что им не вредит чтобы развалить. Но голубой принц побеждает только в сказках.
14.10.2025 14:06 Ответить
Ці балачки з розряду - якби в бабусі був *** - то вона була б дідусьом
14.10.2025 13:42 Ответить
Відволікти НАТО - так там же США - чим не НАТО
14.10.2025 13:45 Ответить
Так там же Краснов. Дасть Китаю дед лайн 50 днів
14.10.2025 13:58 Ответить
Думаю, так і було задумано спочатку. Коли США ще гарантували захист країнам НАТО. Але тампон прямим текстом послав Європу, тому, думаю, США вже не будуть так сильно залучені у тому конфлікті, і для захисту Тайваню буде достатньо сил.
Не можу зрозуміти який тоді у Китая план "Б", навіщо пупа продовжує цю війну.
14.10.2025 14:02 Ответить
Правильно писати.... якщо Китай накаже то ху....лостан нападе....
14.10.2025 13:48 Ответить
Он так и написал.
14.10.2025 14:02 Ответить
Кого там атакувати?. Виявляється кацапам достатньо просто політати над НАТО "щоб зайняти час".
14.10.2025 13:50 Ответить
готуйтеся до 3х осередків бойових дій: 1 - відволікаючий удар на півночі Фінляндії; 2 - основний удар на країни балтії чи кенігсберг; 3 - ще один відволікаючий удар силами вугрів, сербів і тамтешніх кацапів на балканах.
14.10.2025 13:54 Ответить
Неправильний таймстемп в посиланні на youtube з Рютте. Його цитата про одночасний напад починається з 22:07.
14.10.2025 13:55 Ответить
А навіщо вас відволікати як ви один зуй нічого не робите навіть коли над головою рашаплани літають? Чи ви з Китаєм воювати зібрались? Не смішіть.
14.10.2025 13:56 Ответить
Відволікти війська США на захист НАТО, щоб у Китая була перевага при нападі на Тайвань.
14.10.2025 14:05 Ответить
Військова база США в Пд.Кореї - 28 тис солдат - в Тайвані - 30 тис солдат - есмінці підлодки - як їх путлєр буде відволікати?
14.10.2025 14:01 Ответить
Взагалі, цей план був настільки очевидним ще у 22 році, що я хз як можна було так довго це ігнорувати.
14.10.2025 14:03 Ответить
Ніхто не читає мої коментарі.
Вже з рік стверджую, що ната така ж магучая, як і друга армія
Наша надія тільки на Господа Бога
14.10.2025 14:04 Ответить
Читають. Пишить. Ваша думка має значення
14.10.2025 14:10 Ответить
Може атакувати, але НАТО на це не поведеться і як завжди не буде відповідати на провокації. Тобто буде отримувати по пиці і нічого не робитиме...бо ескалація не потрібна. Це і буде сильна відповідь рашистам. Ось так!
14.10.2025 14:10 Ответить
тобто, нату та особисто рютте, хвилює війна в тихому океані, та абсолютно не чеше війна на кордонах нати?
14.10.2025 14:10 Ответить
То припиніть триндіти та проведіть масштабні навчання навколо Тайваню, щоб відволікти Китай від балалайні.
14.10.2025 14:11 Ответить
Як виявилось Тайвань https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/10/01/8000645/ найбільше закуповує російську нафту, а тому скоріше б вже на них напали
14.10.2025 14:16 Ответить
 
 