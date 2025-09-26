Россия помогает Китаю готовиться к возможному нападению на Тайвань, - WP

Россия предоставляет Китаю боевой опыт и технику для подготовки воздушно-десантных подразделений и учений по десантированию бронетехники, что может усилить способность Пекина захватить Тайвань.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, проверенные британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).

По информации издания, в октябре 2024 года Москва согласовала продажу Китаю 37 амфибийных бронетранспортеров BMD-4M, 11 самоходных противотанковых пушек Sprut-SDM1 и 11 десантных БТР-MDM. Контракт также предусматривал поставку командных машин и парашютных систем для десантирования тяжелых грузов.

Документы свидетельствуют о нескольких раундах переговоров, в том числе в апреле 2024 года в Пекине, где Китай просил ускорить поставки и адаптировать вооружение под собственные электронные и навигационные системы. Отдельные материалы описывают программы обучения китайских десантников по использованию российских систем управления и контроля.

В The Washington Post отмечают, что официальных подтверждений от Москвы или Пекина нет, однако эксперты RUSI считают документы достаточно убедительными, чтобы обратить внимание на возможное сотрудничество, которое способно изменить баланс сил в регионе.

