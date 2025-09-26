РУС
Россия помогает Китаю готовиться к возможному нападению на Тайвань, - WP

Россия предоставляет Китаю боевой опыт и технику для подготовки воздушно-десантных подразделений и учений по десантированию бронетехники, что может усилить способность Пекина захватить Тайвань.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, проверенные британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, в октябре 2024 года Москва согласовала продажу Китаю 37 амфибийных бронетранспортеров BMD-4M, 11 самоходных противотанковых пушек Sprut-SDM1 и 11 десантных БТР-MDM. Контракт также предусматривал поставку командных машин и парашютных систем для десантирования тяжелых грузов.

Документы свидетельствуют о нескольких раундах переговоров, в том числе в апреле 2024 года в Пекине, где Китай просил ускорить поставки и адаптировать вооружение под собственные электронные и навигационные системы. Отдельные материалы описывают программы обучения китайских десантников по использованию российских систем управления и контроля.

В The Washington Post отмечают, что официальных подтверждений от Москвы или Пекина нет, однако эксперты RUSI считают документы достаточно убедительными, чтобы обратить внимание на возможное сотрудничество, которое способно изменить баланс сил в регионе.

Китай (3194) нападение (2252) россия (97399) Тайвань (124)
+8
Китай поглине рашку, але після того як вирішить глобальні питання. Тайвань - це технологічний лідер. Технології важливіше ніж територія. А рашка від китаю нікуди не дінеться.
26.09.2025 18:07 Ответить
+2
китайезов ждет такой же позор как и рашку в украине, только там штаты этой бумажной желтой армии покажут их место
26.09.2025 18:21 Ответить
+1
Я би на місці рашки готувався до нападу на владивосток або хабарівськ.... Це більш реалістично!
26.09.2025 18:00 Ответить
Я би на місці рашки готувався до нападу на владивосток або хабарівськ.... Це більш реалістично!
26.09.2025 18:00 Ответить
Те що рф постачала і постачає зброю в Китай ні для кого не секрет. Ще недавно Китай був головним покупцем у них.
26.09.2025 18:00 Ответить
Всі журналісти остаточно перетворилися на солдатів пропагандистської війни. Як у часи Холодної війни.
26.09.2025 18:05 Ответить
Китай поглине рашку, але після того як вирішить глобальні питання. Тайвань - це технологічний лідер. Технології важливіше ніж територія. А рашка від китаю нікуди не дінеться.
26.09.2025 18:07 Ответить
а сі, примусить свого васала ху, напасти на сувалкский коридор, відволікши таким чином світ, та розділивши його, саме в той момент коли сам сі, нападе на тайвань! ху відкриє для сі "другий фронт". як поведе себе в такій ситуації трампакс? а як поведе себе європа, коли війна буде йти вже на двох кінцях світу? причому на одному з кінців їм прийдеться вже захищатись і самим, а не тільки Україна їх буде захищати на дальніх підступах.
26.09.2025 18:14 Ответить
спочатку "нато" віртуально... дронами
потім Молдова (гагаузія)
потім Прибалтійські держави (буферна зона) від НАТо
.................
неочікувано Чечня виходить із рашки
а уже потім Китай дасть волю .....
26.09.2025 18:23 Ответить
це час, а у сі не так багато часу. грубо майже по володці крупському - десь вже підходить момент "вчора було рано, а завтра буде пізно". інакше можливо і трамп, як та ж європа, хоча і як швидкісний равлик, але ставатиме все більше і більше готовою хоч до якоїсь, але війни вже на своїй території. а війна вже на її території - це ослаблення, або взагалі припинення поставок зброї та амуніції в Україну. сі то в парі з ху вже давно працює. ху чекав же закінчення олімпіади, як сі йому й велів, сі - в алаверди відплатить замутивши тайвань. сі і ху надалі відкрито почнуть працювати в парі на протилежних кінцях. імхо - не випадко залітають останнім часом літаки в зони нато і "невідомі"дрони кружляють де не попадя. і те й те без всяких наслідків. ну чим не зєля з шашликами, при явних ознаках близкого майбутнього? звичайно, це уявний есперемент. можливі ще й багато інших "ньюансів" та додаткових "пєчєнєк", не за баром ), вони вікрито почнуть воювати в парі. сили опору їм треба розпорошити. поки ті там постурбуються, узгодять хрін з пальцем, поки там обійдуть вето орбанів, фіців та своїх таких же власних,..... (((
26.09.2025 18:53 Ответить
Але Тайвань і надалі продовжує знаючи цей факт , торгувати комп'ютерами , чипами та Богато чим ще з рабсією , та та імперськім китаєм ! Це якісь оксюмерон...🤯
26.09.2025 18:19 Ответить
та давайте вже... не тягніть

може тоді НАТО вже почне щось робити, а не сидіти у комі стурбованим
26.09.2025 18:20 Ответить
Ніщо не заважає Тайваню вчитися в нас - надводні і повітряні дрони їм , для оборони , цілком підійдуть ...
26.09.2025 18:21 Ответить
Всі ці БМД-БТРД лайно рідкісне, нехай постачають. А десантування техніки -це тільки для показухи.
26.09.2025 18:21 Ответить
китайезов ждет такой же позор как и рашку в украине, только там штаты этой бумажной желтой армии покажут их место
26.09.2025 18:21 Ответить
або навпаки ...
26.09.2025 18:27 Ответить
І хто ото повірить що Китайці будуть просити москалів в цьому. Щоб вони ********** унікальні підприємства?
Чергова стаття щоб нагнати істерії.
26.09.2025 18:25 Ответить
тайваньки заслужили. вони довгий час поставляли сервоприводи до кабів, а може і досі постачають, а також станки з чпу до рашки. нехай вигрібають. південнокорейців це теж стосується.
26.09.2025 18:49 Ответить
 
 