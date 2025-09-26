Росія допомагає Китаю готуватися до можливого нападу на Тайвань, - WP

Росія надає Китаю бойовий досвід і техніку для підготовки повітрянодесантних підрозділів та навчань із десантування бронетехніки, що може посилити здатність Пекіна захопити Тайвань.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документи, перевірені британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI), передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, у жовтні 2024 року Москва погодила продаж Китаю 37 амфібійних бронетранспортерів BMD-4M, 11 самохідних протитанкових гармат Sprut-SDM1 і 11 десантних БТР-MDM. Контракт також передбачав постачання командних машин і парашутних систем для десантування важких вантажів.

Документи свідчать про кілька раундів переговорів, зокрема у квітні 2024 року в Пекіні, де Китай просив пришвидшити постачання та адаптувати озброєння під власні електронні й навігаційні системи. Окремі матеріали описують програми навчання китайських десантників із використання російських систем управління та контролю.

У The Washington Post зазначають, що офіційних підтверджень від Москви чи Пекіна немає, однак експерти RUSI вважають документи достатньо переконливими, аби звернути увагу на можливу співпрацю, яка здатна змінити баланс сил у регіоні.

