Рютте: Росія може атакувати НАТО у разі нападу Китаю на Тайвань, щоб "зайняти час"

Якби Китай вирішив напасти на Тайвань, Росія, ймовірно, спробувала б атакувати країни НАТО, щоб відволікти Альянс від подій у Азії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера - Росію на чолі з Володимиром Путіним - вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - сказав Рютте.

Він також зазначив, що наразі російські війська розтягнуті й задіяні в різних регіонах. "Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі", - додав генсек НАТО.

Раніше у The Washington Post зазначили, що Росія надає Китаю бойовий досвід і техніку для підготовки повітрянодесантних підрозділів та навчань із десантування бронетехніки, що може посилити здатність Пекіна захопити Тайвань.

