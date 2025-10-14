УКР
Рютте: Росія може атакувати НАТО у разі нападу Китаю на Тайвань, щоб "зайняти час"

генсек НАТО Рютте

Якби Китай вирішив напасти на Тайвань, Росія, ймовірно, спробувала б атакувати країни НАТО, щоб відволікти Альянс від подій у Азії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера - Росію на чолі з Володимиром Путіним - вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - сказав Рютте.

Він також зазначив, що наразі російські війська розтягнуті й задіяні в різних регіонах. "Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі", - додав генсек НАТО.

Раніше у The Washington Post зазначили, що Росія надає Китаю бойовий досвід і техніку для підготовки повітрянодесантних підрозділів та навчань із десантування бронетехніки, що може посилити здатність Пекіна захопити Тайвань.

Топ коментарі
+4
Ця ната якась дурна, росія це постійний осередок зла, небезпеки та агресії
хіба не краще її розвалити еконмічно та жити спокійно, чи війна це просто вигідний бізнес продажу зброї, а люди то таке
показати весь коментар
14.10.2025 13:41 Відповісти
+3
Якби Китай вирішив напасти на Тайвань, Росія, ймовірно, спробувала б атакувати країни НАТО

Правильно писати.... якщо Китай накаже то ху....лостан нападе....
показати весь коментар
14.10.2025 13:48 Відповісти
+2
Кого там атакувати?. Виявляється кацапам достатньо просто політати над НАТО "щоб зайняти час".
показати весь коментар
14.10.2025 13:50 Відповісти
З якого буя виж сильні ти Рютте сам тільки недавно казав.
показати весь коментар
14.10.2025 13:36 Відповісти
Ця ната якась дурна, росія це постійний осередок зла, небезпеки та агресії
хіба не краще її розвалити еконмічно та жити спокійно, чи війна це просто вигідний бізнес продажу зброї, а люди то таке
показати весь коментар
14.10.2025 13:41 Відповісти
Згадайте хасав,юртський договір як березовський на г лебедя накричав що той мир підписав там бізнес впк дає великі прибутки після зброї наркота і проститутки тож люди гинуть а жиди заробляють
показати весь коментар
14.10.2025 13:55 Відповісти
Делают все что им не вредит чтобы развалить. Но голубой принц побеждает только в сказках.
показати весь коментар
14.10.2025 14:06 Відповісти
Ці балачки з розряду - якби в бабусі був *** - то вона була б дідусьом
показати весь коментар
14.10.2025 13:42 Відповісти
Відволікти НАТО - так там же США - чим не НАТО
показати весь коментар
14.10.2025 13:45 Відповісти
Так там же Краснов. Дасть Китаю дед лайн 50 днів
показати весь коментар
14.10.2025 13:58 Відповісти
Думаю, так і було задумано спочатку. Коли США ще гарантували захист країнам НАТО. Але тампон прямим текстом послав Європу, тому, думаю, США вже не будуть так сильно залучені у тому конфлікті, і для захисту Тайваню буде достатньо сил.
Не можу зрозуміти який тоді у Китая план "Б", навіщо пупа продовжує цю війну.
показати весь коментар
14.10.2025 14:02 Відповісти
Якби Китай вирішив напасти на Тайвань, Росія, ймовірно, спробувала б атакувати країни НАТО

Правильно писати.... якщо Китай накаже то ху....лостан нападе....
показати весь коментар
14.10.2025 13:48 Відповісти
Он так и написал.
показати весь коментар
14.10.2025 14:02 Відповісти
Кого там атакувати?. Виявляється кацапам достатньо просто політати над НАТО "щоб зайняти час".
показати весь коментар
14.10.2025 13:50 Відповісти
готуйтеся до 3х осередків бойових дій: 1 - відволікаючий удар на півночі Фінляндії; 2 - основний удар на країни балтії чи кенігсберг; 3 - ще один відволікаючий удар силами вугрів, сербів і тамтешніх кацапів на балканах.
показати весь коментар
14.10.2025 13:54 Відповісти
Неправильний таймстемп в посиланні на youtube з Рютте. Його цитата про одночасний напад починається з 22:07.
показати весь коментар
14.10.2025 13:55 Відповісти
А навіщо вас відволікати як ви один зуй нічого не робите навіть коли над головою рашаплани літають? Чи ви з Китаєм воювати зібрались? Не смішіть.
показати весь коментар
14.10.2025 13:56 Відповісти
Відволікти війська США на захист НАТО, щоб у Китая була перевага при нападі на Тайвань.
показати весь коментар
14.10.2025 14:05 Відповісти
Військова база США в Пд.Кореї - 28 тис солдат - в Тайвані - 30 тис солдат - есмінці підлодки - як їх путлєр буде відволікати?
показати весь коментар
14.10.2025 14:01 Відповісти
Взагалі, цей план був настільки очевидним ще у 22 році, що я хз як можна було так довго це ігнорувати.
показати весь коментар
14.10.2025 14:03 Відповісти
Ніхто не читає мої коментарі.
Вже з рік стверджую, що ната така ж магучая, як і друга армія
Наша надія тільки на Господа Бога
показати весь коментар
14.10.2025 14:04 Відповісти
Читають. Пишить. Ваша думка має значення
показати весь коментар
14.10.2025 14:10 Відповісти
Може атакувати, але НАТО на це не поведеться і як завжди не буде відповідати на провокації. Тобто буде отримувати по пиці і нічого не робитиме...бо ескалація не потрібна. Це і буде сильна відповідь рашистам. Ось так!
показати весь коментар
14.10.2025 14:10 Відповісти
тобто, нату та особисто рютте, хвилює війна в тихому океані, та абсолютно не чеше війна на кордонах нати?
показати весь коментар
14.10.2025 14:10 Відповісти
То припиніть триндіти та проведіть масштабні навчання навколо Тайваню, щоб відволікти Китай від балалайні.
показати весь коментар
14.10.2025 14:11 Відповісти
Як виявилось Тайвань https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/10/01/8000645/ найбільше закуповує російську нафту, а тому скоріше б вже на них напали
показати весь коментар
14.10.2025 14:16 Відповісти
Китайці скоріше на Індію нападуть, з того що чув вони дуже хочуть щоб Тайвань було як з Гонконгом, без "шума й пыли".
показати весь коментар
14.10.2025 14:22 Відповісти
 
 