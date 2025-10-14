Рютте: Росія може атакувати НАТО у разі нападу Китаю на Тайвань, щоб "зайняти час"
Якби Китай вирішив напасти на Тайвань, Росія, ймовірно, спробувала б атакувати країни НАТО, щоб відволікти Альянс від подій у Азії.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера - Росію на чолі з Володимиром Путіним - вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - сказав Рютте.
Він також зазначив, що наразі російські війська розтягнуті й задіяні в різних регіонах. "Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі", - додав генсек НАТО.
Раніше у The Washington Post зазначили, що Росія надає Китаю бойовий досвід і техніку для підготовки повітрянодесантних підрозділів та навчань із десантування бронетехніки, що може посилити здатність Пекіна захопити Тайвань.
хіба не краще її розвалити еконмічно та жити спокійно, чи війна це просто вигідний бізнес продажу зброї, а люди то таке
Не можу зрозуміти який тоді у Китая план "Б", навіщо пупа продовжує цю війну.
Правильно писати.... якщо Китай накаже то ху....лостан нападе....
Вже з рік стверджую, що ната така ж магучая, як і друга армія
Наша надія тільки на Господа Бога