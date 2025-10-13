Китай продолжает покупать нефть у РФ, тем самым финансируя войну против Украины, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Китай в "финансировании войны" на фоне обострения торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Об этом он сказал в интервью Fox Business, передает Цензор.НЕТ.
"Китай противостоит Соединенным Штатам. Соединенные Штаты стремятся к миру в мире, а Китай финансирует войну. Китай покупает нефть у России и тем самым финансирует российскую машину войны", - заявил Бессент.
По его словам, такая же ситуация и с иранской нефтью, которую Китай продолжает покупать, позволяя иранскому режиму получать прибыль.
Глава финансового ведомства США также отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября и обсудить пути урегулирования торговых споров.
Бессент также раскритиковал решение правительства Китая резко расширить экспортный контроль за редкоземельными минералами и технологиями их производства.
Он отметил, что в Вашингтоне не знают, почему китайцы решили пойти на такой шаг именно сейчас, но США вместе с союзниками будут агрессивно сопротивляться подобным ограничениям Пекина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сборщики дани-- монголо-татары эту миссию поручили китайцам,
которые хорошо себя зарекомендовали.
Китайцы руководили осадными и стенобойными машинами
при штурме крепостей Руси. Вот этот и есть дружба на века.