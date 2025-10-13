РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8835 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Китая и РФ Отношения РФ и Китая
287 6

Китай продолжает покупать нефть у РФ, тем самым финансируя войну против Украины, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Китай в "финансировании войны" на фоне обострения торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Об этом он сказал в интервью Fox Business, передает Цензор.НЕТ.

"Китай противостоит Соединенным Штатам. Соединенные Штаты стремятся к миру в мире, а Китай финансирует войну. Китай покупает нефть у России и тем самым финансирует российскую машину войны", - заявил Бессент.

По его словам, такая же ситуация и с иранской нефтью, которую Китай продолжает покупать, позволяя иранскому режиму получать прибыль.

Читайте также: США ждут от Индии уменьшения закупок российской нефти уже в ближайшее время, - Бессент

Глава финансового ведомства США также отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября и обсудить пути урегулирования торговых споров.

Бессент также раскритиковал решение правительства Китая резко расширить экспортный контроль за редкоземельными минералами и технологиями их производства.

Он отметил, что в Вашингтоне не знают, почему китайцы решили пойти на такой шаг именно сейчас, но США вместе с союзниками будут агрессивно сопротивляться подобным ограничениям Пекина.

Также читайте: Китай поставляет России военные товары в обход санкций, - СВР

Автор: 

Китай (3209) россия (97627) война в Украине (6491) Скотт Бессент (64)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо? Країни НАТО продовжують купавати нафту у РФ... а США бачать тільки тих покупців кого їм вигідно)))
показать весь комментарий
13.10.2025 19:05 Ответить
І якби ж то тільки нафту ... Китай спонсорує кацапів на повну. Йому цікаво перевірити наскільки США та Європа слабкі та нерішучі, ну і провести широкомасштабний тест своїх систем озброєння перед вторгненням на Тайвань
показать весь комментарий
13.10.2025 19:06 Ответить
Не треба робити наклеп на Найвеличнішого Кончателя Війн. Він з Китаєм все порішав. Людство ще не бачило такого договору, який Трамп підписав з Китаєм!
показать весь комментарий
13.10.2025 19:06 Ответить
Купує! - Трамп мав з Сі зіграти в дурня
показать весь комментарий
13.10.2025 19:06 Ответить
З цим зрозуміло, а що з українцями що встановили рекорд купівлі китайських авто в вересні робити? Я не хочу зловтішатися, але якщо по вам або вашому будинку ***** шахід - то це з точки зору біології і математики правильно
показать весь комментарий
13.10.2025 19:07 Ответить
Немного истории-- " В середине 13-го века в Новгород прибыли
сборщики дани-- монголо-татары эту миссию поручили китайцам,
которые хорошо себя зарекомендовали.
Китайцы руководили осадными и стенобойными машинами
при штурме крепостей Руси. Вот этот и есть дружба на века.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:23 Ответить
 
 