Китай поставляет России военные товары в обход санкций, - СВР

Китай

Служба внешней разведки Украины с 2023 года фиксирует системное наращивание помощи России со стороны Китая.

Об этом сообщил представитель СВРУ Олег Александров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, с ноября 2023 года разведка фиксирует железнодорожные перевозки из Китая в Россиюгрузов военного назначения, общим объемом около 24 тысяч тонн. Поставки осуществляются также морским и воздушным "теневым флотом".

В частности, авиакомпания "Авиакон Цитотранс" предоставляет свои Ил-76ТД для доставки продукции китайских компаний российским производителям БпЛА "Герань" и "Гербера".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кризис в экономике России: Крупнейший производитель сельхозтехники спрогнозировал падение производства на 30%

Среди поставщиков выделяются Shandong Xinyilu International Trade Co., Ltd, которая с апреля 2024 года поставила продукции на $6,4 миллиона; Jinhua Harin Power Technology Co., Ltd, передавшая более 685 тысяч деталей двигателей российскому посреднику; Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd с поставками алюминиевых сплавов на $1,4 миллиона; Shenzhen Jinduobang Technology Co. Ltd, которая продает аккумуляторы, чипы и электронику.

Александров отметил, что большинство подсанкционных товаров попадает в российский ВПК через "серые" схемы и сеть посредников. В то же время Китай пытается защитить крупные государственные компании и банки от риска вторичных санкций Запада.

