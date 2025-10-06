Криза в економіці Росії: Найбільший виробник сільгосптехніки спрогнозував падіння виробництва на 30%

Найбільший виробник сільгосптехніки в Росії "Ростсєльмаш" за підсумками 2025 року зменшить виробництво приблизно на 30%.

Тепер компанія планує виробити 2 700 комбайнів і 800 тракторів та реалізувати майже стільки ж, розповів її співвласник Константин Бабкін, повідомляє The Moscow Times.

Підприємство з серпня працює у режимі триденного тижня. За словами Бабкіна, висока ключова ставка Центробанку РФ та низькі доходи аграріїв стримують попит, а програми держпідтримки не компенсують провал у продажах.

На цьому тлі "Ростсільмаш" відмовився від довгострокових інвестицій на суму 17 млрд руб. – зокрема, від будівництва заводу гідростатичних трансмісій і модернізації ливарного виробництва.

Раніше віце-спікер Держдуми РФ Вікторія Абрамченко попереджала, що компанії доведеться призупинити роботу і відправити працівників у неоплачувані відпустки, якщо цього року не буде продано 2 500 комбайнів і тракторів. Другий великий виробник РФ, "Кіровський завод", також прогнозує падіння випуску на 20-25% у 2025 році через слабкі доходи виробників рослинницької продукції та високу ставку.

За даними асоціації "Росспецмаш", відвантаження російської сільгосптехніки на внутрішній ринок у січні-липні 2025 року впали на 30% у річному обчисленні – до 89,4 млрд руб. Продажі зернозбиральних комбайнів впали більш ніж у 1,5 раза – до 1 195 шт., тракторів – більш ніж на третину, до 1 509 шт., самохідних кормозбиральних комбайнів – на 23%, до 117 шт.

Міністр сільського господарства РФ Оксана Лут звинувачувала виробників у "ультиматумі" аграріям. За її словами, ціни на трактори за кілька років зросли на 70-80%, на комбайни – до 40%, на іншу самохідну техніку – на 20-50%, тоді як ціни на агропродукцію не продемонстрували співставного зростання.

Гендиректор російського агрохолдингу "Степь" Андрій Недужко зазначив, що аграріям потрібно оновлювати 10-15% парку щороку, але більшість не може цього зробити через зростання витрат на посівну і низьку врожайність на півдні. За його оцінкою, господарства й надалі скорочуватимуть закупівлі техніки та подовжуватимуть терміни експлуатації наявних машин.

За оцінкою заступника голови Центробанку РФ Олексія Заботкіна, збільшення ставки ПДВ до 22% додасть 0,6-0,7 процентного пункта до зростання індексу споживчих цін.