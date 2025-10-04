Росіян попередили про зростання цін в магазинах через підвищення ПДВ для війни в Україні

Підвищення податкц на додану вартість (ПДВ), заплановане російським урядом для фінансування війни проти України на 2026 рік, пришвидшить інфляцію.

За оцінкою заступника голови Центробанку Олексія Заботкіна, збільшення ставки ПДВ до 22% додасть 0,6-0,7 процентного пункта до зростання індексу споживчих цін, повідомляє The Moscow Times.

"Це моє особисте поточне очікування. Далі будемо дивитися по даних", – сказав Заботкін.

Він додав, що кінцевий ефект залежатиме від того, наскільки бізнес перекладе податкове навантаження на споживача: "Якщо попит більш стриманий, то перенесення буде меншим".

За даними Росстату, станом на кінець вересня річна інфляція сповільнилася до 8% після піку 10,3% у березні. Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження темпів зростання цін до 6,8% на кінець року, а наступного року вихід на ціль Центробанку 4%.

Окрім підвищення ПДВ, вже другого за 7 років, уряд готує реформу для малого бізнесу: поріг спрощеної системи оподаткування (УСН) планують знизити з 60 млн руб. річної виручки до 10 млн руб. Також анонсовано скасування пільг для ІТ-компаній, які зараз сплачують страхові внески за ставкою 7,6%.

З початку 2025 року російська влада вже підвищила податок на прибуток, запровадила диференційовану шкалу ПДФО, зросли мита й акцизи, зокрема на пальне. Влада пояснює кроки бюджетними потребами на тлі падіння нафто-газових доходів на 20% і очікуваного дефіциту 5,7 трлн руб. проти початкового плану в 1,2 трлн (ріст майже в 5 раз).

Як повідомлялося, у вересні російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни.