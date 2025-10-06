УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ
835 9

Китай постачає Росії військові товари в обхід санкцій , - СЗР

Китай

Служба зовнішньої розвідки України з 2023 року фіксує системне нарощення допомоги Росії з боку Китаю

Про це  повідомив представник СЗРУ Олег Александров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, з листопада 2023 року розвідка фіксує залізничні перевезення з Китаю до Росії вантажів військового призначення, загальним обсягом близько 24 тисяч тонн. Постачання здійснюються також морським і повітряним "тіньовим флотом".

Зокрема, авіакомпанія "Авиакон Цитотранс" надає свої Іл-76ТД для доставки продукції китайських компаній російським виробникам БпЛА "Герань" та "Гербера".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Криза в економіці Росії: Найбільший виробник сільгосптехніки спрогнозував падіння виробництва на 30%

Серед постачальників виділяються Shandong Xinyilu International Trade Co., Ltd, яка з квітня 2024 року поставила продукції на $6,4 мільйона; Jinhua Harin Power Technology Co., Ltd, що передала понад 685 тисяч деталей двигунів російському посереднику; Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd із поставками алюмінієвих сплавів на $1,4 мільйона; Shenzhen Jinduobang Technology Co. Ltd, яка продає акумулятори, чипи та електроніку.

Александров наголосив, що більшість підсанкційних товарів потрапляє до російського ВПК через "сірі" схеми та мережу посередників. Водночас Китай намагається захистити великі державні компанії та банки від ризику вторинних санкцій Заходу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Китай (4934) росія (68224) зовнішня розвідка (503)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отакої. Не було не було і ось знову.
показати весь коментар
06.10.2025 12:32 Відповісти
Украина должна брать пример с Китая, как развиваться. Там бы давно уже этих олигархов и феодалов, которые у нас, уничтожили.
показати весь коментар
06.10.2025 12:33 Відповісти
можливо, Вам стане до вподоби ще й їх цифрове рабство...
показати весь коментар
06.10.2025 12:48 Відповісти
Саме за твою "китайську схему розвитку" Китай і воює з Україною руками рашки, щоб перетворити нас на свого васала, по типу ********* чи **********.
показати весь коментар
06.10.2025 12:57 Відповісти
Вітаю,КЕП! КНР є бенефіціар та головний вигодоодержувач від війни в Україні...
показати весь коментар
06.10.2025 12:38 Відповісти
Ой та яке там "в обхід санкцій", отямтеся вже. З 2014 року не дійшло, які до санкції. Воюйте он, щоб орки до ельфів часом не прорвалися, а не за санкції думайте.
показати весь коментар
06.10.2025 12:38 Відповісти
Китай же санкції проти рашки не вводив і значить, нічого він не порушував апріорі
показати весь коментар
06.10.2025 12:40 Відповісти
та питання зовсім не у санкціях. і навіть не в торгівлі газом чи нафтою. питання тут у постачанні кацапам зброї та товарів військового призначення. і тут головне - постачання зброї і товарів військового призначення жертві агресії, тобто Україні і зовсім інше питання постачання зброї і товарів військового призначення безпосередньо агресору, тобто кацапам. тут китайські комуняки волають на весь світ, що вони нейтральні, тримаються осторонь "української кризи", звинувачують Захід, що той підливає масла у вогонь постачаючи зброю жертві агресії, тобто Україні, а по факту виявляється, що китайози самі підливають масла у вогонь, постачаючи товари військового призначення агресору і світовому терористу. і ось тут наші дипломати повинні на весь світ спопелити той штучний образ китайозів як нейтраьних миротворців і переконати весь світ, що Китай ніякий не нейтральний, а навпаки - посібник терористів і агресорів. от тоді побачимо, що заспівають ті китайські комуняки. замість слави нового лідера світу, китайози можуть стати в один ряд із пухляшем Ином і ху йлом, де реально об'єктивно і є їхнє місце. і саме на це місце тим комунякам і має вказати світова спільнота.
показати весь коментар
06.10.2025 13:21 Відповісти
комуністичне гівно, гангрена планети
показати весь коментар
06.10.2025 12:48 Відповісти
 
 