Китай постачає Росії військові товари в обхід санкцій , - СЗР

Служба зовнішньої розвідки України з 2023 року фіксує системне нарощення допомоги Росії з боку Китаю.

Про це повідомив представник СЗРУ Олег Александров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, з листопада 2023 року розвідка фіксує залізничні перевезення з Китаю до Росії вантажів військового призначення, загальним обсягом близько 24 тисяч тонн. Постачання здійснюються також морським і повітряним "тіньовим флотом".

Зокрема, авіакомпанія "Авиакон Цитотранс" надає свої Іл-76ТД для доставки продукції китайських компаній російським виробникам БпЛА "Герань" та "Гербера".

Серед постачальників виділяються Shandong Xinyilu International Trade Co., Ltd, яка з квітня 2024 року поставила продукції на $6,4 мільйона; Jinhua Harin Power Technology Co., Ltd, що передала понад 685 тисяч деталей двигунів російському посереднику; Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd із поставками алюмінієвих сплавів на $1,4 мільйона; Shenzhen Jinduobang Technology Co. Ltd, яка продає акумулятори, чипи та електроніку.

Александров наголосив, що більшість підсанкційних товарів потрапляє до російського ВПК через "сірі" схеми та мережу посередників. Водночас Китай намагається захистити великі державні компанії та банки від ризику вторинних санкцій Заходу.

