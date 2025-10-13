Китай продовжує купувати нафту у РФ, тим самим фінансуючи війну проти України, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у "фінансуванні війни" на тлі загострення торговельних розбіжностей між Вашингтоном і Пекіном.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business, передає Цензор.НЕТ.

"Китай протистоїть Сполученим Штатам. Сполучені Штати прагнуть миру у світі, а Китай фінансує війну. Китай купує нафту у Росії й тим самим фінансує російську машину війни", - заявив Бессент.

За його словами, така сама ситуація і з іранською нафтою, яку Китай продовжує купувати, дозволяючи іранському режиму отримувати прибутки.

Очільник фінансового відомства США також зазначив, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, має намір зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці жовтня та обговорити шляхи врегулювання торговельних суперечок.

Бессент також розкритикував рішення уряду Китаю різко розширити експортний контроль за рідкісноземельними мінералами та технологіями їх виробництва.

Він зауважив, що у Вашингтоні не знають, чому китайці вирішили піти на такий крок саме зараз, але США разом із союзниками будуть агресивно чинити опір подібним обмеженням Пекіна.

