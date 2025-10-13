УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ Відносини РФ та Китаю
276 6

Китай продовжує купувати нафту у РФ, тим самим фінансуючи війну проти України, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у "фінансуванні війни" на тлі загострення торговельних розбіжностей між Вашингтоном і Пекіном.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business, передає Цензор.НЕТ.

"Китай протистоїть Сполученим Штатам. Сполучені Штати прагнуть миру у світі, а Китай фінансує війну. Китай купує нафту у Росії й тим самим фінансує російську машину війни", - заявив Бессент.

За його словами, така сама ситуація і з іранською нафтою, яку Китай продовжує купувати, дозволяючи іранському режиму отримувати прибутки.

Читайте також: США чекають від Індії зменшення закупівель російської нафти вже найближчим часом, – Бессент

Очільник фінансового відомства США також зазначив, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, має намір зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці жовтня та обговорити шляхи врегулювання торговельних суперечок.

Бессент також розкритикував рішення уряду Китаю різко розширити експортний контроль за рідкісноземельними мінералами та технологіями їх виробництва.

Він зауважив, що у Вашингтоні не знають, чому китайці вирішили піти на такий крок саме зараз, але США разом із союзниками будуть агресивно чинити опір подібним обмеженням Пекіна.

Також читайте: Китай постачає Росії військові товари в обхід санкцій, - СЗР

Автор: 

Китай (4951) росія (68383) війна в Україні (6542) Бессент Скот (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо? Країни НАТО продовжують купавати нафту у РФ... а США бачать тільки тих покупців кого їм вигідно)))
показати весь коментар
13.10.2025 19:05 Відповісти
І якби ж то тільки нафту ... Китай спонсорує кацапів на повну. Йому цікаво перевірити наскільки США та Європа слабкі та нерішучі, ну і провести широкомасштабний тест своїх систем озброєння перед вторгненням на Тайвань
показати весь коментар
13.10.2025 19:06 Відповісти
Не треба робити наклеп на Найвеличнішого Кончателя Війн. Він з Китаєм все порішав. Людство ще не бачило такого договору, який Трамп підписав з Китаєм!
показати весь коментар
13.10.2025 19:06 Відповісти
Купує! - Трамп мав з Сі зіграти в дурня
показати весь коментар
13.10.2025 19:06 Відповісти
З цим зрозуміло, а що з українцями що встановили рекорд купівлі китайських авто в вересні робити? Я не хочу зловтішатися, але якщо по вам або вашому будинку ***** шахід - то це з точки зору біології і математики правильно
показати весь коментар
13.10.2025 19:07 Відповісти
Немного истории-- " В середине 13-го века в Новгород прибыли
сборщики дани-- монголо-татары эту миссию поручили китайцам,
которые хорошо себя зарекомендовали.
Китайцы руководили осадными и стенобойными машинами
при штурме крепостей Руси. Вот этот и есть дружба на века.
показати весь коментар
13.10.2025 19:23 Відповісти
 
 