Трамп оптимистично настроен относительно возможности достижения мира в Украине, - Politico

Президент США Дональд Трамп "оптимистично настроен" относительно возможности достижения мира в Украине после успешного обмена заложниками на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

В пятницу Трамп планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. По данным издания, встреча является частью недельной скоординированной кампании Украины, направленной на то, чтобы переключить внимание администрации президента США с Ближнего Востока на Россию.

Трамп часто жаловался, что войну между Россией и Украиной решить гораздо сложнее, чем он изначально думал, но этот расчет может измениться теперь, когда администрация полна надежд после успеха на Ближнем Востоке, пишет Politico.

"Президент Трамп давно выражал желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС", - сказал чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Чиновник убежден, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своего военного и экономического положения.

"Если бы они (россияне. - ред.) были разумными, то настойчивее стремились бы заключить соглашение о прекращении войны, которая нанесла значительный ущерб репутации России, остановить убийства и вернуть свою страну на правильный путь. Президент Путин неоднократно отклонял щедрые предложения о мире, которые были бы выгодными для России.

Президент остается оптимистом и надеется, что ему удастся убедить обе стороны остановить бессмысленные убийства", - добавил он.

Politico пишет, что спецпосланник лидера США Уиткофф говорил иностранным коллегам о трех больших целях внешней политики Трампа на второй срок - прекращение конфликта в Газе, прекращение войны между Россией и Украиной и согласование новой ядерной сделки с Ираном.

В администрации Трампа признали, что "Газа будет самой простой из трех".

В администрации Трампа признали, что "Газа будет самой простой из трех".

"Но они не собираются отказываться от остальных. Более того, есть ощущение, что успех приведет к еще большему успеху", - добавил собеседник.

